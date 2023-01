Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. CEO’su İlker Sözdinler ile sohbet ederken söz ChatGPT3’e geldi. Herkesin bahsettiği bu yeni teknoloji harikası konusunda görüşlerim çok olumlu değil. Yaptığı iş muazzam ancak deneyimlerim, hayatımızı basitleştirmekten uzak kalacağını düşündürüyor. Açıklayayım. Sonrasında Sözdinler ile gerçekleştirdiğimiz deneyimi de paylaşacağım.

Bizler uzun süredir yapabilme gücü ile kültürü birleştirmekte aciz kalıyoruz. Kadıköy Anadolu Lisesi’nde okurken Özal dönemiydi ve yabancı turist çekmede sıçrama yapmıştık. Yabancıya gayrimenkul satışı gündemdeydi ve biraz bakmaya biraz da yatırım yapmaya geliyorlardı. Biz de yazlığımıza gitmek için arabalı vapurla Yalova’ya geçip oradan otomobille devam ediyorduk.

Bu dönemde tam anlamıyla iki boyutlu bir ChatGPT3 deneyimi yaşadım.

Vapurda Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco’nun bir yöneticisi ile yan yana geldik. Birçok şey öğrenip aileme çevirdim. Bundan hoşlanan rahmetli babam sonrasında yazlık sitede arkadaşlarına çevremizde olanları İngilizce anlatmamı istedi. O sırada yoldan geçen küçük bir çocuk çömelip çişini yolun kenarına yapmaya başladı. Ben kilitlendim çünkü sadece, “tuvalete gitmek” terimini biliyordum. ChatGPT’nin uzun bir süre bu noktada kalacağını düşünüyorum.

Sözdinler ise doğru brief yani konu özeti verildiğinde ChatGPT3’ün isteneni yapabileceğini düşünüyor. YouTube ekonomisi ile ilgili yazımı baz alarak bu konuda bir deneme yaptık. Sözdinler, ChatGPT3’e şu konu özetini verdi: “I am a journalist. please write a article about YouTube economy. first give information about how news industry was before YouTube and how it evolved in last 10 years. also mention about the YouTube eff ect on culture, economy and people. write about how many YouTube users and give some numbers about views and revenue of YouTube. also compare YouTubes numbers with country turkey about the revenue and gdp. also compare YouTube financial numbers with Fortune 500 companies. also please write about how the content creators will have eff ect on medium and small size business. article should be in turkish. also put some personal views.”

Bunlar, sohbet sırasında benim bahsettiğim konulardı ve açıkçası Sözdinler’in belleğine hayran kaldım.

■ ChatGPT3’ün bakışıyla YouTube ekonomisi

Bu açıklamanın ardından ChatGPT3’ün yazdığı makaleyi paylaşayım:

“YouTube, önceki 10 yıl içinde haber endüstrisini nasıl değiştirdiği ve kültür, ekonomi ve insanlar üzerindeki etkileri hakkında bir makale yazıyorum. Öncelikle, YouTube öncesinde haber endüstrisi nasıl idi ve son 10 yılda nasıl evrimleşti, bunları anlatacağım. YouTube, 2006 yılında kurulmuş ve hızla büyüyen bir video paylaşım platformudur. Önceki 10 yıl içinde, haber endüstrisi YouTube ile birlikte büyük bir değişim geçirdi. Özellikle, haber yayıncıları YouTube’u kullanarak videolu haberleri yayınlamaya başladı ve haberlerin izlenme sayısı arttı. Aynı zamanda, YouTube, içerik yaratıcıları için de bir fırsat sunmuştur. İçerik yaratıcıları, kendi içeriklerini yayınlayarak, takipçi kazanabilir ve para kazanabilirler.

Son 10 yılda, YouTube, kültür, ekonomi ve insanlar üzerinde büyük bir etki yarattı. YouTube, insanların eğlence, bilgi ve eğitim için bir arama kaynağı haline geldi. Aynı zamanda, YouTube, içerik yaratıcılarının kariyerlerini geliştirmelerine ve para kazanmalarına olanak tanıdı. Özellikle, genç içerik yaratıcıları, YouTube ile birlikte büyük bir fırsat elde ettiler.

YouTube, dünya çapında 2 milyar aktif kullanıcıya sahiptir ve günlük olarak 1 milyar saatten fazla video izlenmektedir. 2018 yılında, YouTube’un gelirleri 15 milyar dolardan fazla olmuştur. Bu rakam, Türkiye’nin milli gelirinin (GDP) yaklaşık yüzde 0,5’ine denk gelmektedir. Aynı zamanda, YouTube, Fortune 500 şirketleri arasında gelirleri bakımından ilk 100 şirket arasında yer almaktadır. YouTube, aynı zamanda orta ve küçük ölçekli işletmeler için de bir fırsat sunmaktadır. Özellikle, işletmeler, YouTube reklamları ile kendi ürünlerini ve hizmetlerini tanıtabilirler. Ayrıca, içerik yaratıcıları ile işbirliği yaparak, markalarının tanınırlığını arttırabilirler.

Son olarak, YouTube’un ekonomi üzerindeki etkisi hakkında kişisel görüşlerimi belirtmek istiyorum. Öncelikle, YouTube, içerik yaratıcıları için büyük bir fırsat sunmaktadır. YouTube sayesinde, içerik yaratıcıları, kendi içeriklerini yayınlayarak, takipçi kazanabilir ve para kazanabilirler. Ayrıca, YouTube, işletmeler için de reklam ve pazarlama fırsatları sunmaktadır. Ancak, YouTube’un etkisi sadece ekonomi ile sınırlı değildir. YouTube, kültürümüzü ve toplumumuzu da değiştirmiştir. YouTube, insanların eğlencenin, bilginin ve eğitimin nasıl erişileceği konusunda fikirlerini değiştirmiştir.

Sonuç olarak, YouTube, son 10 yılda haber endüstrisini, ekonomiyi ve kültürümüzü büyük ölçüde değiştirmiştir. YouTube, içerik yaratıcıları için büyük bir fırsat sunarken, aynı zamanda işletmeler için de reklam ve pazarlama fırsatları sunmaktadır. Ancak, YouTube’un etkisi sadece ekonomi ile sınırlı değildir, aynı zamanda kültürümüzü ve toplumumuzu da değiştirmiştir.”

Etkilendiğimi itiraf etmeliyim. Okuduğum birçok gazete haberinden daha iyi bir toparlama. Bunun Püf Noktasını bulmak gerekiyor.

■ PÜF NOKTASI

Mehtaplı gecelerdeki ayın fotoğrafını çektiğimizde neden aynı etkiyi yaratamıyoruz? HPE EMEA Bölgesi Yapay Zekâ İş Geliştirme Bölümü Lideri Edmondo Orlotti, insan gözünün nasıl davrandığını izleyen ikinci bir kamera kullanarak bu etkinin modellenebileceğini ancak bunun çok fazla külfet getireceğini söylüyor. Karşılaştığım bazı resim ve illüstrasyonlarda, bu etkinin çok basit bir biçimde ay figürünü büyütüp ışıkla oynayarak yaratıldığına şahit oldum. İnsan ile ChatGPT3’ün karşılaştırmasında insanın üstünlüğünü, odaklanmada objektif değil subjektif olması yaratıyor. Birleşk Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. CEO’su İlker Sözdinler ile gerçekleştirdiğim ilk deneme her ikimizi de haklı çıkarmış görünüyor.