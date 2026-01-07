Çiğ süt referans fiyatındaki gecikme üretimi tehdit ediyor

TÜSEDAD Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamayla çiğ süt referans fiyatındaki gecikmenin, süt üretiminde sürdürülebilirliği tehdit ettiğinin altını çizdi. TÜSEDAD Ulusal Süt Konseyi’ne çağrıda bulunarak, 15 Aralık’tan itibaren sıcak çiğ süt tavsiye fiyatının litre başına en az 27 lira artı soğutma ve hizmet bedeli olması gerektiğini ifade etmişti.

Süt fiyatlarının da ele alındığı Gıda Komitesi, 24 Aralık 2025 tarihinde toplandı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili bakan yardımcıları ve kurumların temsilcileri katıldı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada süt piyasasındaki gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Gıda Komitesi toplantılarında genellikle çiğ süt referans fiyatı konusu ele alınıyor ve fiyat büyük oranda belirleniyor. Belirlenen bu fiyat Ulusal Süt Konseyi’ne bildiriliyor ve bu ilan ediliyor.

Gıda Komitesi toplantısı sonrasında Ulusal Süt Konseyi bugüne kadar toplanarak referans fiyatı açıklamadı. Tüm Süt, Et Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada çiğ süt referans fiyatındaki gecikmenin süt üretiminde sürdürülebilirliği tehdit ettiği ifade edildi.

Üretici fiyatın en az 27 lira olmasını istiyor

TÜSEDAD’ın açıklamasında özetle şu bilgilere yer veriliyor: “Çiğ sütün tavsiye fiyatı, Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından belirlenmekte ve kamuoyuna ilan edilmektedir. Konsey bünyesinde; üretici, sanayici, kamu ve araştırma kurumları temsilcileri yer almaktadır. TÜSEDAD olarak daha önce yayımladığımız basın bültenimizde Ulusal Süt Konseyi’ne çağrıda bulunarak, 15 Aralık’tan itibaren sıcak çiğ süt tavsiye fiyatının litre başına en az 27 lira artı soğutma ve hizmet bedeli olması gerektiğini ifade etmiş; bu fiyatın, tarımın ve sosyo-ekonomik yapının sürdürülebilirliği açısından zorunlu olduğunu belirtmiştik. Ancak, 6 Ocak 2026 tarihine gelinmesine rağmen Ulusal Süt Konseyi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmamıştır.”

Fiyat 3 ayda bir güncellenecekti

Öte yandan, 19-21 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenen Ulusal Süt Çalıştayı’nda tüm tarafların uzlaşısıyla; “Çiğ süt tavsiye fiyatının üçer aylık dönemler halinde, piyasa koşulları ve maliyetler çerçevesinde güncellenmesi” yönünde karar alındığını hatırlatan TÜSEDAD Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşlere yer verildi: “Ne yazık ki bugün gelinen noktada, alınan bu kararın uygulanmadığını açıkça görmekteyiz. Alınan bu karar sonrasında; 1 Ocak 2025 itibarıyla litre başına 17,15 lira olarak açıklanan fiyatın, 1 Nisan 2025 tarihinde artan maliyetlere göre güncellenmesi gerekirken fiyat sabit kalmıştır.

1 Temmuz 2025 itibarıyla toplanıp fiyat güncellemesi yapılması gerekirken, 1 Ocak günü belirlenen litre başına 17,15 liralık fiyat 31 Temmuz’a kadar uzatılmış, 2025 yılının ilk 7 ayında süt üreticisinin maliyetlerinin hiçbir şekilde artmadığı varsayılmıştır. Daha sonra, Ulusal Süt Çalıştayı’nda tüm tarafların uzlaşısıyla alınan karara rağmen, 1 ay gecikmeyle ve 1 Ağustos 2025’ten geçerli olacak şekilde çiğ süt tavsiye satış fiyatı litre başına 18,35 lira olarak açıklanmış; bu fiyatın Eylül sonuna kadar geçerli olacağı ilan edilmiştir.

Ardından 1 Ekim 2025 itibarıyla tavsiye satış fiyatı litre başına 19,60 lira olarak açıklanmış ve bunun 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacağı belirtilmiştir. Ulusal Süt Çalıştayı’nda tüm tarafların uzlaşısıyla alınan kararlar gereği, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla çiğ süt tavsiye satış fiyatını belirlemesi gereken Ulusal Süt Konseyi, bu yükümlülüğünü maalesef bugüne kadar yerine getirmemiştir.”

15 yıldır üreticinin cebinden haksız kaynak aktarılıyor

Açıklamada, 2011 yılından bugüne kadar neredeyse 15 yıldır Ulusal Süt Konseyi hep ileri tarihli geçerlilik taşıyan fiyatlar belirlediği; geriye dönük tek bir gün dahi fiyat açıklanmadığı hatırlatılarak şöyle deniliyor: “Bu durum, yıllardır üreticinin cebinden haksız şekilde kaynak aktarılmasına neden olmuştur. Yakın zamanda toplanarak fiyat güncellemesi yapacağını ümit ettiğimiz Ulusal Süt Konseyi’nin mevcut yeni yönetiminin, bir ilke imza atarak geriye dönük, yani 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak şekilde, sıcak çiğ süt tavsiye satış fiyatını; litre başına 27 lira artı 0,70 lira soğutma bedeli ve artı nakliye ve hizmet bedeli olarak açıklamasını bekliyoruz.

Unutulmamalıdır ki; üretici üretmezse gıda sanayi işleyemez, lojistik sektörü taşıyacak ürün bulamaz, tüketici sağlıklı ve yerli gıdaya erişemez, ithalat zorunluluğu artar ve piyasa dengeleri bozulur. TÜSEDAD olarak önerdiğimiz 27 liralık fiyat, üreticinin ayakta kalabilmesi için en gerçekçi ve zorunlu rakamdır. En kısa zamanda Ulusal Süt Konseyi tarafından çiğ sütün tavsiye fiyatı açıklanmadığı takdirde, süt üreticisi çok daha zor bir sürece sürüklenecektir.”

Üretici sütü ve eti üretmek istiyor

Süt üreticisinin üretime devam etmesinin, ülkedeki kırmızı et açığının kapatılması açısından da hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Uzun süredir zarar eden üreticinin umut ve motivasyonunu koruyabilecek, ülkemizin gıda zincirinin en kritik halkasını güçlendirebilecek adım; çiğ süt tavsiye fiyatının gecikmeksizin açıklanmasıdır. Üreticimiz sütü de, eti de üretmeye devam etmek istemektedir. Bu doğrultuda Ulusal Süt Konseyi’ne çağrımızdır: En kısa sürede, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak; üreticimizin yüreğine su serpecek ve sektörü bir nebze rahatlatacak çiğ süt tavsiye fiyatının açıklanmasını bekliyoruz” denildi.