HABER ANALİZ / BIST BANKA SEKTÖRÜ

Çıkışta zayıf kaldılar düşüşte öncü oldular

Likit olmaları, ekonomik gelişmelere en duyarlı sektör olması ve piyasa değerlerinin defter değerlerine yakın olması nedeni ile yabancı radarında olan banka hisseleri 2023’ü %22’lik kâr artışı ile kapattı. Temkinin arttığı dönemlerde de en fazla satış bankalarda.

Banka sektörü hisseleri zayıf performansları ile dikkat çekiyor. Seçim öncesi dönemde yabancıların gelme beklentisi ile hisselerde pozisyon alanların da satış yapmaları BIST Banka Sektör Endeksi’nde son bir haftada yüzde 8’lik kayba neden oldu. Yılbaşından bu yana değer artışı ise sadece yüzde 8 olarak gerçekleşti.

Banka sektör endeksinde ağırlığı en yüksek hisseler: Akbank, İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ve Garanti Bankası. Dört bankanın da özvarlık kârlılığı yüzde 30’un üzerinde bulunuyor. Banka hisseleri yılbaşından bu yana dolar ve euro’ya göre daha iyi bir performans göstermesine rağmen BIST 100 Endeksi’nin altında bir performans gösterdi. Bankaların yıllık kârları da açıklandı. Açıklanan verilere göre 10 Bankanın kâr artışı yüzde 22 oldu. Sektörde en yüksek kârı açıklayan banka Garanti Bankası. Bankanın kârı 87 milyar TL olurken kârı yüzde 49 oranında artış gösterdi. En yüksek ikinci kârı açıklayan banka 72,2 milyar TL ile İş Bankası oldu. Bankanın kârı yüzde 17,4 oranında artış gösterdi.

Yapı ve Kredi Bankası 68 milyar TL kâr açıkladı. Bankanın kârı yüzde 28,9 oranında artış gösterdi. Kârı düşen tek banka Halkbank oldu. Bankanın kârı 15,2 milyar TL’den 10,1 milyar TL’ye geriledi.

Olası bir yabancı alımının etkisi ilk banka hisselerinde hissedilecektir. Kısa vadede baktığımızda 27 Şubat’tan bu yana Akbank ve Garanti Bankası hisselerinde çok düşük miktarlarda yabancı payında artış var. Ancak yerli fonlarda düşük miktarlarda satış olduğu görülüyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

NEDEN YÜKSELDİ?

● Ata GMYO (ATAGY), Yılbaşından bu yana yükselişte. 21 Şubat’tan bu yana her gün yükseliyor. Düşük marjlarda çıkışı ivmelendi. Haftalık getirisi %22,68.

● Aydem Enerji (AYDEM), 20 Şubat’tan bu yana her gün yükseliyor. Çıkış marjları düşük. Haftalık getirisi %6,79, aylık getirisi %18,32. Son bir ayda Yatırım Fonları ile yabancı alımları güçlü.

NEDEN DÜŞTÜ?

● Akçansa (AKCNS) bir haftadır her gün geriliyor. Haftalık düşüşü %9,23 oldu. Tarihi zirvesinde kâr satışları etkili oldu.

● Plastikkart (PKART), bir haftadır her gün düşüyor. Düşüş %7,57. Hızlı çıkış sonrası kâr satışları etkili.

● Trend GMYO (TDGYO), bir haftadır düşüşte. Haftalık düşüş %8.

NE OLDU?

● JPMorgan, Nisan’da TCMB’den 500 baz puanlık bir faiz artırımı bekliyor. Gerçekleşirse faiz oranı % 50’ye çıkar.

● BofA, tepki çeken Erdemir raporunu düzeltti. Hedef fiyatı 19 liradan 47 liraya yükseltti; tavsiyesini ‘nötr’ olarak belirledi.

● Aylık enflasyon %4,53, yıllık enflasyon %67,07 oldu.

● Yabancı payı son 5 gündür sürekli azalanlar: KFEIN, AVHOL, KARYE, MIPAZ, PKART, ARENA.

● Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: KUYAS, MGROS, DNISI, EPLAS, KNFRT, KONYA.

NE OLACAK?

● Sanayide kapasite oranları takip edilecek.

● Ekonomik politikalarda rasyonel zemine dönüşe rağmen, yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’a girmekte tereddütlü. Bu da piyasada zayıf seyre neden oluyor.

● Yabancı gelecek diye kredili alım yapanların satışları güç kaybını getiriyor.

● Fitch Türkiye kredi notu değerlendirmesi 8 Mart’ta. kredi görünümünü “pozitif”e yükseltmesi ve kredi notunu ‘B’ ile olarak etmesi bekleniyor.

● KAFEIN üzerinden tedbir kalkmış olarak işlem görecek. AYCES, CMENT, KRONT 4 Nisan 2024’e kadar üzerinde tedbirle işlem görecek.

ZEYNEP’E SOR

FON MU, HİSSE Mİ?

Fon; yatırımcısına düşük miktarla otomatik çeşitlendirme, profesyonel yönetim ve yüksek likidite imkânı sağlar. Hisse senedi; portföyde daha yüksek kontrol, potansiyel olarak daha yüksek getiri ve doğrudan temettü geliri olanağı tanır.

Ne fon ne hisse. Senin için olması gereken küçük bir bahçe

Özel sektörde çalışıyorum ve amacım 10 yıl sonra birikimimle tarım alanında üretim yapabilmek. Birikimimi fon mu yoksa hisse senedi alarak mı değerlendirmem mantıklı olur? / Berk Kuyumcuoğlu

Berk, para kazanmak bir dert, onu büyütmek başka bir dert. Hele bir de işin içine ileriye dönük hayaller girince işler daha da çetrefilleşiyor. 10 yıl sonrası için önüne bir hedef koyuyorsun. Bu hedef doğrultusunda da 10 yıl boyunca bekleyeceksin. Sonra toplu olarak bu parayı bir yere aktaracaksın. Sence asıl risk bu değil mi? 10 yıl sonraki yatırımın riskini minimize edebilmenin yolu ise şimdiden atacağın küçük adımdan geçer. Alacağın küçük bir bahçe tarım alanında gerçekten de çalışmak isteyip istemediğini netleştirmene imkân verecektir. Büyük şehirlerdeki çoğu beyaz yakalı yoğun iş temposu nedeniyle tarım, hayvancılık ya da sahil kenarında pansiyonculuk hayal eder. Bu işlerin kendi içinde ayrı zorlukları olduğunu düşünmez... Oysaki hedeflediğin işle bugünden tanışmalısın. Yolu ise küçük versiyonunu bugünden kurmaktan geçer. Bu küçük yatırım seni büyük zarardan kurtaracaktır. Hayata geçirdiğin prototip, iki sene içinde bu işi isteyip istemediğini sana söyleyecektir. Eğer hâlâ o işi istiyorsan zaten riskin de düşmüş olacaktır. Şimdi hâlâ fon mu hisse mi diye soruyorsan cevabım: Küçük bir bahçedir.

Fiyatını 14 kat artırdı. Yatırımcısı temkini elden bırakmıyor

Enerjisa hissesi hakkında düşüncenizi öğrenebilir miyim? F/K çok düşük ama bir türlü yükselmiyor? / Osman Kaya

Osman, bir hisseye incelerken ele aldığın zaman dilimine göre fiyata ilişkin düşüncen farklılaşır. Enerjisa’nın fiyatına bir haftalık pencereden bakarsan tabi ki yerinde saydığını söylemen anlamlıdır. Öte yandan 5-6 yıllık bir pencereden bakarsan bu defa da ciddi bir çıkışı göreceksin. Bence hisselere uzun zaman perspektifiyle bak. Bunu yaptığında fiyat hareketlerini daha farklı anlamlandıracaksın. Günlük sıkışmaların yol açtığı stresten de uzaklaşırsın. Enerjisa, Şubat 2018’de borsaya gelirken ilk açılışı düzeltilmiş verilerle 4,45 TL’den gerçekleşti. İlk sene geriledi. Sonrasındaysa sürekli yükseldi. Şimdilerde de 62 TL’nin üzerine çıkmaya çalışıyor. Geride kalan altı yılda fiyatını yaklaşık 14 kat büyüttü. Şimdi de zirve seviyesinde. Uzun vadede yükseliyor. Şirket, nakit temettü ödeyen ender enerji şirketlerinden biri. 2018 yılından bu yana her yıl düzenli temettü ödemesinde bulundu. Bu yıl da rutine uygun temettü ödemesi şaşırtmaz. Diğer taraftan senin de gözlemlediğin gibi gerek F/K gerekse PD/DD oranları sektör ortalamalarının altında. Bu durum yatırımcısının temkinli duruş sergilemesine bağlamalı.

YATIRIM FONLARI

Atak temalı fonlar

Atak fonların getirisi uzun vadede yüksek

Yatırım fonları ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle "Atak Temalı" olarak tanımlanan IBB, IJA ve IPG fonları, son yıllarda gösterdikleri performansla dikkat çekiyorlar. IBB, 971,56 milyon TL portföy değeriyle, bu üçlünün en büyük fonu olarak öne çıkıyor. 6 yıllık bir geçmişe sahip olan bu fon, 12,044 yatırımcı tarafından tercih edilmiş durumda. Son 1 yılda %99,95, son 3 yılda %363,33 ve son 5 yılda %568,62 getiri sağladı. Diğer yandan, IJA fonu henüz 3 yıllık bir geçmişe sahip ve 425,23 milyon TL portföy değeriyle orta büyüklükte bir fon olarak karşımıza çıkıyor. Son bir yıl getirisi yüzde 109. IPG ise 345,73 milyon TL portföy değeri ve 2,862 yatırımcı ile dikkat çekiyor. Son 1 yıl içinde %86,71, son 3 yılda %223,87 ve son 5 yılda %272,08 getirisi olduğu gözleniyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Dış borçlanmaya dayalı emeklilik

Dış borçlanma araçları fonlarında %85 üstü getiriler

Emeklilik fonlarında tercihler önemli. Yatırımcıların bu anlamı ile performansı yüksek fonları göz önünde bulundurmasında fayda var. Dış borçlanma araçlarına yatırım yapan emeklilik fonları içinde, son bir yıllık dönemde dikkat çekici getirilere ulaşılmış durumda. En fazla kazandıran Dış Borçlanma Araçları Fonlarını sıraladığımızda liste başında %94,58 getiri ile AVB fonu yer alıyor. Bu fon 381,495 yatırımcıya sahip. EIK ise %91,87 getiri ile ikinci sırada bulunuyor. BPU, %90,87 ile üçüncü sırada yer alırken, AMG ise %90,25 ile dördüncü sıradaki yerini alıyor. AVB, AMG VE AVG emeklilik fonlarında yatırımcı sayısı 300 ile 380 bin arasında. Ancak diğer kazandıran fonlarda yatırımcı sayısı 50 binin altında. Yatırımcıların bilinçlenmeleri ve emeklilik fonlarında çeşitlendirme yapmaları getirilerini yükseltmeleri açısından önemli.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL kontrat fi yatları neyi gösteriyor?

Dolar kuru 31,57 TL'den alıcı bulunuyor. Ancak dolar yakın vadeli kontratları 32,43 TL seviyesinden fiyatlanıyor. Uzun vade kontratları ise 33.68 TL'den fiyatlanıyor. Dolar/TL vadeli kuru, TL faiz oranının Dolar faiz oranına göre yüksek olması nedeniyle spota göre daha yüksek çıkıyor. Not: Vadeli kur her iki para biriminin faiz oranlarından yola çıkılarak hesaplanıyor. Yani, her iki para biriminin faiz oranlarından yola çıkılarak, spot kurun gelecekteki zaman değeridir.

TAHVİL

Mercedes Benz Kamyon Finansman, %53,47 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Mercedes Benz Kamyon Finansman, 4 Mart 2024 vade başlangıç tarihli özel sektör tahvili ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %52, bileşik faizi ise %53,47’ye denk geliyor. 450 gün vadeli tahvil, yılda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 2 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ilk kupon için %52 ve ikinci kupon için %12,11 olacak. Tahvilin vadesi ise 28 Mayıs 2025. 4 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 46,50 seviyesinde bulunuyor. Şirketin çıkardığı tahvilin yıllık %52 basit faiz oranı, Gecelik Referans Faiz Oranının yaklaşık 5,50 puan üzerinde bulunuyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KOCAER ÇELİK

Yatırımını tamamladı. Yenilenebilir enerji alanına profil verecek

Kocaer Çelik, katma değerli çelik ürünlerinin üretim kapasitesini genişletecek olan yatırımını tamamladı. Şirket, özellikle güneş enerjisi profilleri başta olmak üzere, talebe bağlı çelik profillerin işlenmesi konusunda hizmet veren Kocaer Çelik Servis Merkezi’nin kapasitesini artırdı. Şirket yaptığı açıklamada kapasitesini yüzde 50’lik bir artışla yıllık 120.000 tona çıkardığını duyurdu. Gerçekleştirilen kapasite artışıyla birlikte ürün portföyünde yüksek katma değerli ürünler daha fazla yer alabilecek. Bu yatırımla özellikle yenilenebilir enerji sektörü gibi hızla büyüyen alanlarda daha güçlü bir konum elde edebilecek.

İZMİR DEMİR ÇELİK

Gemilerini sattı. Gelen para ilk çeyrekte kârı büyütecek

İzmir Demir Çelik, faaliyetlerini optimize etmek ve uzun vadeli stratejik hedeflere uygun bir yapı oluşturmak amacıyla elindeki üç kuru yük gemisini sattığını duyurdu. Gemiler farkı firmalara toplamda 23 milyon dolara satıldı. Tutar güncel kurdan yaklaşık 722.358.700 TL’ye denk geliyor. Satışla birlikte gemi faaliyetlerini sonlandıran şirket, uzun vadeli stratejik hedefl erine daha uygun bir yapı oluşturacağını duyurdu. Ancak ifade ettiği hedefin detayı hakkında bilgi vermedi. Şirket, elde edeceği gelir neticesinde mali tablolarına yaklaşık 674.650.883 TL ek kar etkisi sağlayacak. Yansımasını ise 2024’ün ilk çeyrek tablolarında görmek mümkün olacak.

KONFRUT GIDA

Yeni modelle taşıma maliyetini düşürüyor. Sistemi yaygınlaştırmak istiyor

Konfrut Gıda’nın %100 bağlı ortaklığı Konfrut AG, Fiber-K modeli adını verdiği özel tasarlanmış fiber havuzlara talebin arttığını belirtti. Şirket bu fiber havuz sistemini kullanarak zirai tarım ürünlerinin taşımacılığında maliyet ve zaman tasarrufu sağlandığını ifade ediyor. Bu yılı içerisinde toplam 60 yeni fiber havuz yatırımıyla envanterini genişletmek istiyor. Konfrut Gıda, bu yenilikçi modelin özellikle gıda taşımacılığına uygun olduğunu ifade ederken 3.500 ton elma nakliyesi için bir firmayla bu modelle tedarik zinciri oluşturmak için görüşmelere başladığını belirtti. Şirket 2023 faaliyet döneminde hasılatını yüzde 34,43 oranında artırdı.

BOR ŞEKER

Üreticiye borcunu ödedi. Borçluluk yapısını düşürdü

Bor Şeker, kilit hammaddesi pancar için çiftçilere toplam 1.386.911.087 TL ödeme yaptı. Ödemelerin bir kısmı üretim döneminde 416.434.743 TL olarak ayni ve nakdi avans şeklinde verilmişti. Kalan 957.201.253 TL ise 4 Mart 2024 günü çiftçilerin hesaplarına aktarıldı. Bu ödemeler, şirketin sürdürülebilir tarım ve yerel üreticilere destek politikalarının bir parçası olarak görülmeli. Şirket, bölge çiftçisiyle geliştirdiği güçlü işbirliğiyle ham maddesinin teminini güvenceye alırken üreticiler de satış kaygısı yaşamıyor. Bor Şeker’in son açıkladığı 2023 dokuz aylık mali tablolarında kısa vadeli yükümlülüğü 1,6 milyar TL olarak görülüyordu.

KUZEY BORU

Yurt dışı geliri azalmıştı. Üç ülkeye satış yapacak

Kuzey Boru, yaptığı açıklama ile Güney Kore, Norveç ve Romanya’da bulunan firmalarla toplam 1.901.875 euro tutarında ürün satışı için anlaşmaya vardığını duyurdu. Tutar yaklaşık 64.930.963 TL’ye denk geliyor. Söz konusu anlaşma şirketin cirosuna ve kârlılığını olumlu yönde desteleyecek. Satışa konu HDPE100 ve Koruge Boru ürünleri, altyapı sektöründe kullanılıyor. Firmanın farklı ülkelere satış yaparak pazar erişimini güçlendirmesi mümkün olabilecek. Şirket, 2023 faaliyet döneminde toplam brüt satışlarını yüzde 37,2 oranında artırırken yurt dışı satışları yüzde 28 geriledi. Bu anlaşmayla pazardaki etkinliğini artırması mümkün olabilecek.