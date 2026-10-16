Çimento sektörü yüzde 27 gerilerken Akçansa'nın %22 yükselişi sürer mi?

BIST Taş Toprak Endeksi yılbaşından bu yana %26,80 gerilerken sektördeki şirketlerden 15'i %10 ve üzeri değer kaybı yaşadı. En fazla düşüş Batıçim Çimento'da gözlendi. İki şirket pozitif tarafta kalmayı başarırken, Akçansa performansıyla diğerlerine açık ara fark attı.

Çimento ve beton üreticisi şirketlerin getirileri sektör içi sert bir farklılaşmaya işaret ediyor. Akçansa yılbaşından bu yana yatırımcısına %21,68 kazandırırken, onu Nuh Çimento sadece %0,34’lük artışla pozitif bölgede tutunmayı başararak takip edebildi. Batıçim Çimento ise %63,74 eriyerek listenin en zayıf halkası konumunda bulunuyor. Sektördeki 15 firma %10’un üzerinde düşüş yaşadı. Operasyonel kârlılık üretmekte zorlanan bu şirketleri genel ekonomideki sıkışmayla birlikte değerlendirmek gerekiyor. Fiyatı gerileyen hisselere yönelmeden önce, şirketlerin mali performansını okumayı temel alışkanlık haline getirmek gerekiyor.

Yükselse de zararda

Akçansa, yılbaşından bu yana %21,68 yükselişle sektördeki diğer hisselerin üstünde yer aldı. Firmanın sermayesindeki %39,72 Sabancı Holding payı, geçtiğimiz haziranda 427,8 milyon dolara yabancı ortağa geçti. Heidelberg’in payı %94,8’e yükseldi. Akçansa yılın ilk yarısında satışını 13,7 milyar TL’ye çıkarsa da 96,4 milyon TL dönem zararı açıkladı.

Nuh Çimento’nun hissesi yılbaşından bu yana %0,34 yükseliş kaydederek artıda kalmayı başaran sektördeki iki şirketten biri oldu. İki yıldır yurt içi ve yurt dışı yatırım imkanlarını araştıran şirket, henüz bir adım atabilmiş değil. Yılın ilk yarısında satışları 9,7 milyar TL’ye gerileyen Nuh Çimento, dönem sonunda 405,4 milyon TL zarar yazdı.

En fazla kaybettiren

Batıçim Çimento yılbaşından bu yana %63,74 gerileyerek sektörde en fazla kaybettiren hisse konumunda. Geçtiğimiz ağustosta 37,16 TL bölgesinde işlem gören hissenin son üç aydaki erimesi %84’e yaklaştı. Altı aylık dönemde geliri 3,1 milyar TL’ye inen Batıçim, dönem sonu 139,8 milyon TL zararla fiyat üzerindeki baskının kaynağını gösteriyor.

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Üç ay önceki değerlemede elindeki taşınmazların toplam değeri 31,7 milyar TL'ye çıktı

Kayseri Şeker'in elindeki taşınmazların ne kadarı yatırım amaçlı? ● Zeki Teker

Zeki; üç ay önce hazırlanan değerleme raporlarına göre Kayseri Şeker'in sahip olduğu gayrimenkullerinin toplam değeri 31,7 milyar TL düzeyinde bulunuyor. Bunun 16,1 milyar TL'si yatırım, 15,5 milyar TL tutarındaki kısmı ise kullanım amaçlı taşınmazlardan oluşuyor. Bilanço takvimi 1 Mayıs - 30 Nisan arasındaki dönemi kapsayan firmanın ilk çeyrekte toplam varlıkları 71,2 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Açıklanan tutarlarla taşınmazların bilanço içindeki ağırlığı %44 seviyesinde duruyor. Dönem sonunda ise zararı %26 artırarak 2,2 milyar TL'ye çıktı.

Yeo Teknoloji 18 milyar liralık yeni işle yıllık cirosunu yakalamak üzere

Yeo Teknoloji'nin yeni iş anlaşmaları büyümeyi nasıl etkiler? ● Buğra Engin

Buğra; Yeo Teknoloji, yıl içinde yakın tarihlerde başta Azerbaycan, İngiltere ve Kosova gibi ülkeler olmak üzere yurt içi ve yurt dışında toplamı 18,18 milyar TL'yi bulan sözleşmelere imza attığını belirtti. Alınan işlerin toplamı, yıllık hasılatının %93'üne ulaştı. Yılın ilk yarısında satışlarını %48 artıran firma, dönemi 669,7 milyon TL kârla kapattı. Batarya enerji depolama ve santral projelerindeki hacim artışı, operasyonel kârlılığı desteklerken, yurt dışı pazarlarda da etkinliğini güçlendirmesini sağlayacak konuma gelmesine olanak veriyor.

YATIRIM FONLARI

RRA kısa vadeli para piyasasına yatırım yaparak yıllık yüzde 48 yükseldi

Rota Portföy'ün idare ettiği Para Piyasası Serbest Fon (RRA), istikrarlı bir yükselişe sahip. Büyüklüğü martta 3,2 milyar TL düzeyinde bulunurken sonrasında küçülen bir ivme öne çıktı. Ekimde fonun toplam hacmi 666,1 milyon TL seviyesine indi. Mayıstan bu yana para çıkışının öne çıktığı fonda, ekimde çıkan tutar 82 milyon TL düzeyinde. Yıl içinde yatırımcısının en yüksek olduğu mayısta sayı 241'i bulurken şimdilerde 136 kişiye inmiş görünüyor. Doluluk oranı ise %4,19 seviyesinde. Temel stratejisi, varlıklarını yüksek likiditeli kısa vadeli para piyasası araçlarında değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyün %41,49'u ters repo ve %38,07'si finansman bonosundan oluşuyor. Yüksek volatiliteden kaçınıp istikrarlı kazanç arayan yatırımcılara hitap ediyor. Yıllık %48,16 getiri ile borsayı geride bıraktı.

TAHVİL

QNB Finansal Kiralama, TLREF + %0,75 faizle 600 milyon TL borçlandı

QNB Finansal Kiralama, nitelikli yatırımcılara yönelik 14.10.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 600.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%0,75 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 2 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 14.04.2027 olarak açıklandı. 14 Ekim itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,77 seviyesinde bulunuyor. Verilen %0,75 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFQFKR42725 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Borusan Yatırım şubattan bu yana geriliyor. Fonlar satış tarafında yer alıyor

Borusan Yatırım'da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %8,96 ile toplamda 971 bin lot azalarak 9,87 bine indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 5 ile sabit duruyor. SLG fonu bin lot ile en fazla satışı yaparken, alım tarafında yer alan kurum gözlenmedi. Borusan hakkında yıl içinde öneride bulunan kurum bulunmuyor. Hissede QNB Portföy'ün yönettiği SLG fonu satış yapmakla birlikte hâlâ elindeki 8,2 bin lot pay ile en fazla konumlanan pozisyonunu koruyor. Diğer fonlar ise hareketsiz kaldı.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SARKUYSAN

Yapı ruhsatını aldığı santral yatırımını yılın son çeyreğinde devreye alıyor

Sarkuysan, Diyarbakır Silvan'da yıllık 22 bin MWh elektrik üretecek GES projesinde arsa tapularını tescil ettirerek yapı ruhsatını aldı. İdari ve yasal süreçlerin öngörülen süreyi aştığı belirtilen yatırımın devreye alınma planı, 2026'nın son çeyreğinde gerçekleşeceği belirtildi. İzin süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte projedeki belirsizlikler büyük ölçüde ortadan kalkmış oldu. Tesisin faaliyete geçmesiyle enerji giderlerinde sağlanacak tasarruf, operasyonel maliyetlerini uzun vadede dengeleme olanağı bulacak. Şirket, yılın ilk yarısında kârını %28 düşürdü.

GEN İLAÇ

Yatırım kuruluşuyla ortaklaşa hayata geçirilen üretim tesisi faaliyete geçti

Gen İlaç ile Azerbaycan Yatırım Şirketi (AIC) ortaklığıyla kurulan Gen Caucasus tarafından Azerbaycan'da gerçekleştirilen ilaç üretim tesisi faaliyete geçti. 2023 yılında temeli atılan tesis, ülkenin en büyük ilaç üretim fabrikası konumunda bulunuyor. Şirket açıklamasında, söz konusu adımla Azerbaycan'ın yerel ilaç ihtiyacının karşılandığını ve 30 yıllık sektör tecrübesini uluslararası üretime taşıma stratejisi ile hareket ettiğini ifade etti. Tesisin devreye alınmasıyla birlikte, çevre pazarlardaki uzun vadeli faaliyetlerin güçlendirilmesi de mümkün olabilecek.

BEYAZ FİLO

Dokuz aylıkta sıfır araç satışını artırıp payını büyütse de zarardan kurtulamadı

Beyaz Filo, bayisi olduğu 6 farklı marka üzerinden yılın ilk 9 aylık döneminde toplam 13.420 adet sıfır kilometre araç sattığını duyurdu. Gerçekleşen bu satışlarla birlikte firmanın otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki payı, geçen yılın aynı dönemindeki %1,65 seviyesinden %1,67'ye yükseldi. Daralan otomotiv pazarında satış hacmini artırarak payını genişletmesi, operasyonel olarak güçlü kaldığını gösteriyor. Pazarını büyütmesine rağmen Beyaz Filo yılın ilk yarısında gelirini %8 düşürerek 10,5 milyar TL'ye geriletti. Dönem sonunda da 177,3 milyon TL ile zarara döndü.