Çimentoda ‘kil devrimi’ yaptı, emisyonu yüzde 90 düşürdü

Oyak Çimento’nun ana hissedarı Cimpor, 200 yıldır değişmeyen çimento teknolojisinde ‘kil devrimi’ yaptı. Şirket üretimde ‘kalsine kil’ (LC3) kullanarak çimentoda karbondioksit emisyonunu yüzde 90 azalttı, elektrikte yüzde 60, ısıda yüzde 30 enerji tasarrufu sağlandı.

Yıllık 24 milyon ton üretim kapasitesiyle ülkemizin en büyük çimento sanayi gruplarından Oyak Çimento’nun ana hissedarı Cimpor, geliştirdiği yenilikçi teknolojiler ve malzemelerle, ‘karbon nötr geleceğe’ önemli katkılar sağlıyor. Cimpor, deOHclay teknolojisiyle düşük karbonlu çimento üretiminde karbon ayak izini en aza indirmeyi amaçlıyor. Cimpor, çimento teknolojisinde devrim yaratan yenilikçi ‘kalsine kil’ çözümlerini CUSCIT’ 25 Cement Olympics etkinliğinde sektörle ve medya ile paylaştı.

Firmanın yeni nesil düşük karbon ayak izli teknolojisinin, geleneksel Portland çimentosu klinkerine kıyasla yüzde 90’a yakın daha düşük karbondioksit emisyonu ve enerji tüketiminde elektrikte yüzde 60, ısı enerjisinde yüzde 30’un üzerinde tasarruf sağladığı açıklandı. 2026 yılı itibarıyla global ölçekte 1,5 milyon ton üretim kapasitesi ulaşacak şirket, 4 tesisiyle dünyanın en büyük kalsine kil üreticisi olmayı ve CO2 emisyonunu 1,2 milyon tona yakın azaltmayı hedefl iyor.

Dünyadaki ilk kalsine kil üretim hattı entegrasyonu olan çimento fabrikasını 2020’de Fildişi Sahili’nde, ardından Kamerun’da işletmeye alan şirketin Portekiz ve Gana’daki tesisleri de yakında devreye girecek. Geçmişi 200 yıl öncesine kadar uzanan modern çimento teknolojisinde devrim niteliğinde bir değişimin temsilcisi olan LC3 (Kireç Taşı Kalsine Kil Çimentosu) teknolojisi, çimento üretiminde yüksek CO2emisyonu yaratan klinkerin yerine, tabiatta bol miktarda bulunan kireç taşı ve kalsine kili kullanarak önemli bir CO2 azaltımı sağlıyor.

“Geleceği bugünden inşa ediyoruz”

Cimpor Global Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, "Yeşil yeni altındır. Bu nedenle sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi iş modelimizin ve geleceğe yönelik stratejimizin temeli olarak görüyoruz. Rekabetin sadece finansal başarılarla değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal sorumluluklarla da ölçüldüğü bu yeni dönemde, düşük klinker oranına sahip çimentoların üretimi, alternatif yakıtların ve hammaddelerin kullanımı gibi unsurlardan oluşan yaklaşımımızla sektöre öncülük ediyoruz. ‘Dijital Dönüşüm’ ve ‘Yeni Nesil Ürün Geliştirme’ gibi başlıklarla sektörün önümüzdeki 10 yılını şekillendirecek stratejilerimiz, kendi yol haritamızla birebir örtüşüyor” dedi.

Yüz yıllardır aynı şekilde üretim yapan sektörün ağır sanayiyle özdeşleştiği görüşünün değişmeye başladığını vurgulayan Çalbıyık, şöyle konuştu: “Artık rejenerasyon zamanındayız. Kendimizi, işlerimizi, sektörümüzü en baştan tanımlama zamanı ve dünya yeniden şekilleniyor. Ancak bu değişim yalnızca teknolojide değil, değerler sistemimizde de kendini gösteriyor. Kaynaklar, üretim biçimleri, insanın doğayla ilişkisi bir kez daha tanımlanıyor.

Artık sadece malzeme üretmiyoruz, dönüşümün malzemesini üretiyoruz. Kendi geliştirdiğimiz De- OHclay (Dekarbonize Kil) teknolojisiyle düşük karbonlu çimento üretiminde öncülük ediyoruz. Bu teknoloji, klinker oranını düşürerek emisyonları önemli ölçüde azaltıyor. Bunun yanı sıra daha az klinker, daha az enerji gerektiren ve daha çevre dostu katkılı çimentoların üretim ve satış oranını hızla artırıyoruz. Gelecek için sadece konuşmuyor, onu en çevreci ve en inovatif yöntemlerle bugünden inşa ediyoruz."

Hedef dünyanın en büyüğü olmak

CIMPOR Global Holdings CTO’su Berkan Fidan ise “2026 yılına kadar en az 1,5 milyon ton/yıl kapasiteye ulaşarak dünyanın en büyük kalsine kil üreticisi olmayı hedefl iyoruz. Bu kapasite, yılda 5 milyon ton eşdeğer kalsine kil karışımlı çimento üretimi anlamına geliyor ve yılda 1,2 milyon tona kadar CO2 azaltma imkanı sunacak” dedi. Oyak Çimento ve Cimpor Global Holdings, TCC Group Holdings’in çatısı altında faaliyet gösteriyor. Küresel çimento sektöründe (Çin hariç) 3. büyük üretici konumunda bulunan TCC, Tayvan’da 1946’da kuruldu, hisseleri 1962’den beri Tayvan borsasında işlem görüyor. Dünya genelinde toplam 112,5 milyon ton çimento kapasitesine sahip. 2024 yılı konsolide geliri yaklaşık 4,6 milyar Euro’ya ulaştı. Cimpor ise 1984’te Portekiz’de kuruldu.