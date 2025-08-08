Çin sekiz aydır altın alıyor

Altının ons fiyatında 2023’ün sonbahar aylarında başlayan yükseliş hareketi için çeşitli nedenler sayılabilir. Ben ilk sıraya gelişen ülkelerin merkez bankalarının fiziki altın talebini koyuyorum. 2023’ün son aylarında, Çin Merkez Bankası’nın (ÇMB) uzun süre sonra fiziksel alımlara başladığını yazarak bunun bir kırılma noktası olabileceğini belirttim. Öyle de oldu.

Fiyat o dönemde 1.800 dolardı. Altın yatırımcısında on iki yılın getirdiği bir yorgunluk ve umutsuzluk vardı. Başta ÇMB olmak üzere, merkez bankalarının talebi yeni bir trend başlattı. Zaman içinde; küresel gerginliklerin, faiz indirimlerinin, dolardaki değer kaybının, gümrük vergisi kaosunun, katkıları oldu. Son altı ayın beşinde, en kalabalık pozisyon altın alımıydı. Temmuzda en büyük yığılma, dolar satışındaydı. Bunlar kendi kendisini besleyen süreçlerdir. Yeni zirveler manşetleri süsledikçe alım pozisyonları şişer. Konunun uzmanı olmayanlar bir finansal varlıktan coşkuyla bahsediyorlarsa, dikkatli olmak gerekir.

ÇMB sekiz aydır altın alıyor. Bu zaman diliminden önce ara vermişti. Tabii aydan aya müthiş bir artış yok. Hafif yükselişler gözleniyor. Fiyatı belli bir bant içinde tutan temel faktörün yine merkez bankalarının talebi olduğunu düşünüyorum. İçeride yavaş yavaş artan dolar kuru, gram altın fiyatını destekliyor. Ons fiyat için izlenecek konuları vurguladım. 2025 için düşündüğümüz model portföydeki yüzde 15’lik altın ağırlığı korunabilir.