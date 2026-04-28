Çin’den “sıfıra yakın karbonlu topluluklar” modeli

Çin’in teknoloji ve sanayi merkezlerinden Shenzhen’de yürütülen “sıfıra yakın karbonlu topluluklar” modeli, iklim eyleminin artık yalnızca ulusal hedefler ya da büyük sanayi yatırımları üzerinden değil; apartman, sokak, park, otopark, yürüyüş yolu ve elektrik faturası üzerinden de okunması gerektiğini gösteriyor.

World Resources Institute’ta yayımlanan ve Shiyong Qiu, Jiaying Lin, Madeline Palmieri ve Eillie Anzilotti imzasını taşıyan analiz, Çin’in teknoloji ve sanayi merkezlerinden Shenzhen’in “sıfıra yakın karbonlu topluluklar” yaklaşımını kent ölçeğinde somut bir uygulama olarak ele alıyor.

WRI’ın aktardığına göre şehir, sera gazı emisyonlarını azaltmak, enerji maliyetlerini düşürmek, yeşil alanları ve yürünebilir bağlantıları artırmak üzere 113 sıfıra yakın karbon demonstrasyon projesini hayata geçiriyor.

Bu örnek, Türkiye açısından yalnızca “Çin’de yapılan ilginç bir şehircilik deneyi” değil. Tam tersine, COP31’e Antalya’da ev sahipliği yapmaya hazırlanan Türkiye için şehirlerin iklim politikasındaki yeni rolünü gösteren güçlü bir laboratuvar niteliğinde. Çünkü mesele yalnızca daha temiz elektrik üretmek değil; o elektriği daha az harcayan binalar, daha serin sokaklar, daha kısa yolculuklar, daha düşük faturalar ve daha yaşanabilir mahalleler tasarlamak.

Shenzhen’in dersi: İklim eylemi faturadan başlıyor

WRI’ın analizinde dikkat çeken ilk veri, Shenzhen’de hanehalkı elektrik tüketiminin 2023’ten 2024’e yüzde 10,3 artması. Kentte yaz sıcaklıklarının yükselmesiyle klima kullanımı artıyor; bu da özellikle yoğun ve yaşlanan apartman bloklarında yaşayanlar için iklim meselesini doğrudan yaşam maliyeti meselesine dönüştürüyor.

Bu tablo Türkiye’ye de yabancı değil. Yazları uzayan, sıcak hava dalgaları şiddetlenen, büyükşehirlerde soğutma ihtiyacı artan bir ülkede binaların enerji performansı artık teknik bir konu olmaktan çıkıyor. Konut politikası, sosyal adalet, enerji arz güvenliği ve iklim uyumu aynı başlık altında birleşiyor. WRI China, yerel yönetimler, tasarım enstitüleri, geliştiriciler, elektrik şirketleri ve mahalle sakinleriyle birlikte Houhai bölgesinde çalışarak karbonu azaltırken, yaşam maliyetini artırmayan çözümler geliştiriyor.

İlk müdahale noktası: Büyük binalar

Shenzhen modelinde ilk bakılan yer büyük enerji kullanıcıları. Houhai’de kentin enerji izleme platformuna bağlı 20 büyük kamu binasının tamamının Shenzhen ortalamasının üzerinde enerji tükettiği belirtiliyor. Klima ve aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi, çatı üstü güneş panelleri ve akıllı enerji yönetim sistemleriyle bu binalarda enerji kullanımının yaklaşık yüzde 15 azaltılması, karbon emisyonlarının ise 22 bin tondan fazla düşürülmesi bekleniyor. WRI bu azaltımı, Shenzhen yollarından yaklaşık 10 bin aracın çekilmesine eşdeğer olarak aktarıyor.

Güneş paneli yalnızca çatıda olmak zorunda değil

Houhai yoğun bir bölge. Enerji talebi yüksek, boş alan sınırlı. Bu nedenle bölge klasik yenilenebilir enerji çözümlerinin ötesine geçiyor. Parklar, meydanlar, açık alanlar, otopark çatıları, sokak aydınlatmaları ve bina cepheleri enerji üretiminin parçası haline getiriliyor. Shenzhen Bay Sports Center’da kullanılan fotovoltaik cam panellerin yılda yaklaşık 960 bin kWh elektrik ürettiği; bunun yaklaşık 300 ailenin yıllık enerji kullanımına denk geldiği belirtiliyor.

Yürünebilir şehir, düşük karbonlu şehir

Shenzhen örneğinde en dikkat çekici başlıklardan biri ulaşım. Kentte yeni otopark alanlarının yüzde 40’ında elektrikli araç şarj altyapısı zorunlu kılınıyor. Fakat model yalnızca elektrikli araçları desteklemekle sınırlı değil. Asıl hedefl erden biri otomobil yolculuklarını azaltmak. Houhai’de inşa edilen 2 kilometrelik yükseltilmiş yaya koridoru, 10’dan fazla ticari kompleks, kültürel alan ve parkı birbirine bağlıyor. WRI’ın aktardığına göre Eylül 2025’te açılan bu koridor, metroya erişimi kolaylaştırıyor; bazı kullanıcılar işe yürüyerek gitmeleri sayesinde ayda 800 RMB’ye, yani yaklaşık 117 dolara kadar taksi tasarrufu sağladıklarını belirtiyor.

Parklar yalnızca estetik değil, iklim altyapısı

Shenzhen’in Houhai bölgesinde yapılan bir diğer hamle yeşil alanların artırılması. Yeni cep parkları, mevcut parklarla bağlantılandırılıyor; yeşil çatılar, teras bahçeleri, dikey bitkilendirme ve gri alanların yeşillendirilmesiyle kentin karbon yutak kapasitesinin yüzde 12-16 artırılması bekleniyor.

Finansman olmadan dönüşüm ölçeklenmiyor

Shenzhen örneğinin en öğretici tarafı ise, teknolojinin finansmanla birlikte düşünülmesi. WRI’ın analizine göre yerel yönetim, düşük karbon teknolojilerinin maliyet- fayda analizlerini yaparak geliştiriciler için 6-7 yıllık geri ödeme süresini mümkün kılacak bir sübvansiyon aralığı belirlemiş durumda. Nanshan bölge yönetimi proje başına 1 milyon RMB’ye, yani yaklaşık 146 bin dolara kadar destek taahhüt ediyor.

Türkiye için ders

Shenzhen’in modeli Türkiye’ye hazır bir reçete sunmuyor. Ama güçlü bir yöntem öneriyor: Önce mahalleyi ölç, sonra binayı yenile, çatıyı ve cepheyi enerji üretimine kat, sokağı yürünebilir kıl, parkı iklim altyapısı olarak tasarla, vatandaşı sürece dahil et ve bütün bunları finansmanla destekle. Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefi, COP31 ev sahipliği ve neredeyse sıfır enerjili bina düzenlemeleri birlikte düşünüldüğünde, yeni dönemin artık şehirlerin dönemi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Net sıfır hedefi Ankara’da yazılırken, İstanbul’da, Antalya’da, İzmir’de, Gaziantep’te, Konya’da, Bursa’da mahalle mahalle uygulanması gerekiyor. Shenzhen’in verdiği ders şu: Karbon azaltımı, doğru tasarlandığında vatandaşın hayatını zorlaştırmaz; aksine faturasını düşürür, ulaşımını kolaylaştırır, mahallesini iyileştirir.