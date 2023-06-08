Cips paketleri Şanlıurfa’da futbol sahasına dönüştü

PEPSICO Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, 11 yıldır çalıştığı grupta 8 ay önce bugünkü görevine başladığında UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’da oynanacak olmasının heyecanını daha farklı hissetti:

- PepsiCo’nun UEFA ile işbirliği 2015 yılından beri sürüyor. Bu işbirliği çerçevesinde PepsiCo, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde açılış gösterisine ev sahipliği yapıyor. Final İstanbul’da 2021 yılında oynanacaktı. Araya pandemi girdi, 2023 yılına kaldı.

Şampiyonlar Ligi finalinin dünyada en çok izlenen spor aktivitelerinin başında geldiğini düşündü:

- Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’da oynanması, erteleme sonrasında Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına denk geldi, daha iyi oldu. 10 Haziran 2023 gecesi 400 milyon insan bu karşılaşmayı, dolayısıyla İstanbul’u ekranlardan izleyecek. Bu, bizim için büyük gurur.

200’ü aşkın ülkede faaliyet gösteren PepsiCo’nun stratejisini irdeledi:

- Tüm projelerimizde değer yaratmaya ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmaya öncelik veriyoruz. Bu anlamda ön planda tuttuğumuz alanlardan biri de spor. Sporun genç nesillerin gelişmesindeki rolünün çok önemli olduğuna inanıyoruz.

PepsiCo’nun sporu öncelikli sorumluluk arasına aldığı üzerinde durdu:

- Özellikle futbolun insanlar, toplumlar ve ülkeler arasında bir köprü olduğunu düşünüyoruz. Bu anlayışla futbolu uzun süredir farklı platformlarda destekliyoruz. Bu anlayışla Pepsi ve Ruffles markalarımız ile 2015 yılından buyana UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi partneriyiz.

Bu işbirliğine 2020’de eklenen etkinlik aklına geldi:

- 2020 yılında bu işbirliğimize UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi de eklendi.

PepsiCo’nun Türk Milli Takımı’nda desteğini de anımsadı:

- PepsiCo, daha önce Türkiye Milli Takımı’nın sponsorları arasında yerini almıştı.

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen ile 10 Haziran 2023 gecesi İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde buluştuk.

Şen, PepsiCo’nun dünyadaki yaygınlığına dikkat çekti:

- Dünyada 200’ü aşkın ülke ve bölgede ürünleri günde 1 milyar adetten fazla tüketilen bir şirketiz. Ölçeğimiz sebebiyle sosyal, ekonomik ve çevresel tüm konularda sorumluluk hissediyoruz.

Sürdürülebilirliği en temel fark yaratan alanlardan bir olarak gördüklerini belirtti:

- Bu anlayışla sürdürülebilirlik yaklaşımımızı uçtan uca bir dönüşüm vizyonunu içeren “pep+” ile bir iş stratejisine dönüştürmüş durumdayız.

Futbolun birleştirici ve iyileştirici güzüne inandıklarını vurgulayıp, bu çerçevede Türkiye’de hayata geçirdikleri projelere dikkat çekti:

- Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz 2 proje ile toplumumuza katkı sağlamayı ve pozitif fayda yaratmayı hedefliyoruz.

2021 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği (TYSD) ile “Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri”ni hayata geçirdiklerini kaydetti:

- 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından sosyal sorumluluk projelerimizi bölgeye yönlendirdik. TYSD ile 2021’de başlattığımız projeyi deprem bölgesinde 16-19 yaş grubuna dönük “U19 Elit A” ve “ELİT B” takımlarının “Gençliğe Destek Sponsoru” olmak üzere yeniden planladık.

Ardından ekledi:

- Bu proje kapsamında spor psikologlarının eşliğinde seminerler gerçekleştireceğiz. Onlara psikososyal destek sağlarken aynı zamanda deprem bölgesindeki futbol altyapı kulüplerini destekleyeceğiz.

PepsiCo’nun dünyanın dört bir yanında ihtiyaç içindeki toplumlara yönelik başlattığı küresel girişim “Ruffles RePlay”e değindi:

- Amacımız Ruffles cips paketlerinin geri dönüşümüyle hayata geçecek olan sürdürülebilir futbol sahaları yaratarak toplulukları bir araya getirmek.

Türkiye’de de deprem sonrası ilk “Ruffles RePlay” sahasını Şanlıurfa’da hayata geçirdiklerini bildirdi:

- Şanlıurfalılar’ın ücretsiz futbol oynayacağı halı sahamız Haziran ayı ortasında hizmete girecek.

Aynı kapsamdaki bir projeye daha değindi:

- Proje kapsamında “Kızlar Sahada” adlı bir sosyal girişimle işbirliği yaparak kadın futbolunun gelişmesine katkıda bulunuyoruz.

10 Haziran 2023 gecesi Şampiyonlar Ligi finalinin açılış törenine PepsiCo damgasını vuracak.

Manchester City ve Inter için Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ter dökecek…

Dünyada 400 milyon futbolseverin gözü ekranları başında İstanbul’da olacak…

Kupayı Manchester City veya Inter kaldıracak, İstanbul ve Türkiye de Şampiyonlar Ligi finalinin turizme olumlu etkisiyle kazanacak…

İstanbul'da sergilenen kupayı 10 bin kişi gördü

PEPSICO Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesindeki açılış seremonisinde gerçekleşecek programı şöyle özetledi:

Müzik, eğlence ve spor dünyasını bir araya getirerek ekran başındaki futbolseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacağız.

Dünya listelerinde zirveye oturan Grammy ödüllü Burna Boy, Brezilyalı megastar Anitta ve dünyaca ünlü prodüktör ve DJ Alesso sahneye çıkacak.

Mart ayında başlattığımız bir kampanya ile milyonlarca futbol ve müzik tutkunu becerilerini ve danslarını TikTok’ta sergiledi. Aralarından seçilen 10 şanslı tüketici 10 Haziran’da Anitta ve Burna Boy ile birlikte sahneye çıkacak.

Aralarında Türkiye’den de genç bir yetenek sahne alacak.

Ardından ekledi:

- Final heyecanını tüm futbolseverlere erkenden yaşatmak için ikonik Şampiyonlar Ligi kupasını nisan ayında İstanbul’da sergiledik. 10 bine yakın kişi kupayı yakından gördü, fotoğraf çekti. 7.5 kilo ağırlığında, 73.5 cm boyundaki kupa, 68’inci kez havaya kalkacak.

Türkiye, dünyada ilk 10’da yer alıyor

PEPSICO Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, grubun dünyada ciroları 1’er milyar dolar aşan 22 markasının olduğunu belirtti:

- PepsiCo, içecek üreticisi olarak bilinse de atıştırmalık pazarında güçlü bir yerimiz var. PepsiCo, atıştırmalık tarafıyla dünyadaki en büyük tarım işletmeleri arasında yer alıyor.

Türkiye’de de tarım ağırlıklı işlerinin olduğunu vurguladı:

- Ülkemizin 20 farklı ilinde çok sayıda çiftçi, başta patates olmak üzere PepsiCo Türkiye için üretim yapıyor. Onlarla sözleşmeli çiftçilik modeline dayalı çalışıyoruz.