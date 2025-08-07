Ciroda 10 milyar lira barajını aşan şirketler

2025’in ilk yarısında ulaştırma ve otomotiv büyüme eğilimini sürdürdü. Türk Hava Yolları ve TAV Havalimanları, ulaştırma sektöründe yüzde 20’nin üzerinde bir ciro artışı sağladı. THY %23,6, TAV ise %35,4 oranında net satış büyümesi kaydetti. Otomotiv tarafında Ford Otosan, Tofaş ve Otokar gibi şirketler de çift haneli büyümeyle listede öne çıktı. Sektör genelinde iç talep ve ihracatın dengeli katkısı öne çıkıyor.

Daralma yaşayanlar

Cirosunu büyüten kadar düşüren de oldu. Petrol ve dayanıklı tüketimde daralma sinyali öne çıktı. Tüpraş, Aygaz ve Arçelik gibi şirketlerde ciro bazında gerileme gözlendi. Tüpraş %30’a yakın düşüşle en sert kaybı yaşarken, Aygaz ve Arçelik de sırasıyla %13,7 ve %2,4 daraldı.

Operasyonel genişleme

İstikrarlı büyüme gösteren alanlar güçleniyor. Aselsan, Çimsa, Medical Park ve Türkiye Sigorta yılın ilk yarısında pozitif ciro büyümesi sergiledi. Aselsan %11, Çimsa %30, Türkiye Sigorta ise %55 büyüme kaydetti. Bu şirketlerde operasyonel genişleme ve ürün talebindeki süreklilik, finansal sonuçlara doğrudan yansıdı.

Holdingler zayıfladı

Holding gelirleri gerilerken dengeli yapılar öne çıkıyor. Koç Holding, liste başında yer almasına rağmen geçen yıla göre yüzde 13’lük bir düşüş yaşadı. Grubun farklı sektörlerdeki kırılganlıkları bu gerilemeye neden oldu. Buna karşılık, portföyü daha dar ama hedefl i olan şirketlerde daha sağlam büyüme oranları dikkat çekti. Yüksek satış yapan şirketlerde ayrışma netleşiyor. Kimisi ölçekle ilerliyor, kimisi marjla ayakta kalıyor.

ZEYNEP’E SOR

BRÜT KÂR MI, ESAS FAALİYET KÂRI MI?

Brüt kâr; üretim ölçütü, kıyas kolaylığı, maliyet analizi, erken uyarı. Yetersizlik ve yanıltıcılık, genel gideri dışlama, faaliyet modelini yansıtmama.

Esas faaliyet kârı; gerçek kârlılık, yönetim performansı, güven, uzun vadeli analiz. Muhasebe etkisi ve yanıltıcılık, brüt performans gizleme, dönemsellik.

Kosova’daki iki şubesini yerel bir bankaya devretti. Böylece o ülkedeki faaliyetleri sona erdi

İş Bankası’nın Kosova’daki iki şubesini elden çıkarma sebebi hakkında bilgi var mı? / Tolga Güney

Tolga, İş Bankası'nın Kosova'daki Priştine ve Prizren şubelerini elden çıkarması, uluslararası bankacılık alanında kârlılığı düşük ve ölçeklenmesi zor olan operasyonlardan çıkma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Banka, söz konusu şubelerinin aktif ve pasifl erini yerel bir bankaya devretti. Bu süreç Kosova Merkez Bankası tarafından da onaylandı. Böylece İş Bankası’nın Kosova’daki faaliyetleri tamamen sona ermiş oldu. Öte yandan banka söz konusu şubelerin neden devredildiğine dair bir paylaşımda bulunmadı. Ancak Kosova gibi küçük bir pazarda faaliyet yürütmek İş Bankası için verimli olmadığı düşünülebilir.

Son bir ayda fiyatta olumlu seyir var. Ancak buna rağmen ocaktaki seviyesinin hayli gerisinde

Alfa Enerji’nin fiyatı bir yıldır düşerken göstergeleri ne yönde işaret veriyor? / Mustafa Göktürk

Mustafa, Alfa Enerji geçtiğimiz ocakta 86 TL’ye kadar çıktıktan sonra fiyatı geriledi. Son bir ayda ise %6’lık yükseliş yaşanması, kısa vadede teknik bir toparlanma işareti olarak değerlendirilebilir. Veriler, düşüş eğiliminin geçtiğimiz haziran başında yavaşladığını ve alıcıların güçlendiğini gösteriyor. Bu da hissede çıkış denemelerinin başladığını gösteriyor. Hacim artışı dikkat çekiyor, ancak hâlen orta vadeli trend yukarı dönmüş değil. Bununla birlikte hissenin 45 TL’nin üzerinde tutunabilmesi ileriye dönük çıkışın güçlenmesi açısından önemli. Ocak seviyeleri için bilanço tarafında pozitif gelişmelerin gözlenmesi önemli.

YATIRIM FONLARI

NEO Portföy NSA fonu ile son 1 yılda %56 getiri elde etmeyi başardı

Fonu (NSA), portföyünün %52,75’ini TL katılma hesaplarına, %41’ini özel sektör kira sertifikalarına ve kalan kısmını da faizsiz finans ilkelerine uygun diğer varlıklara ayırıyor. Serbest fon yapısıyla yalnızca nitelikli yatırımcılara açık olan fon, 1,2 milyar TL büyüklüğe ve %1,76 doluluk oranına sahip. Fonun yatırım stratejisi, 45 günü aşmayan ortalama vadeli, likiditesi yüksek ve faizsiz para piyasası araçlarına yönelmek üzerine kurulu. Yılbaşından bu yana %29,37 ve son bir yıldaki performansı da %56,35 oldu. NSA, kısa vadeli faizsiz yatırım alternatifl eri arasında öne çıkan bir model oldu. Düşük volatiliteyle getiri sağlamayı amaçlıyor. Likidite arayan, faizsiz ürün tercih eden ve kısa vadeli reel getiri hedefl eyen yatırımcılar için dikkat çeken bir seçenek sunuyor.

TAHVİL

Nurol Varlık Kiralama, %46,42 yıllık bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

Nurol Varlık Kiralama, 4 Ağustos 2025 günü kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 600.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %42,00, bileşik getirisi ise %46,42 oldu. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 182 gün vadeli olup ödeme tarihi 3 Şubat 2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı da %20,94 olacak.

%42 YILLIK BASİT FAİZ

5Ağustos tarihli TLREFK %42,57 seviyesinde bulunuyor. Nurol Yatırım Bankası’nın fon kullanıcısı olduğu kira sertifikasının yıllık %42 basit getiri oranı, TLREFK’nın 0,57 puan altında yer alıyor. Şirketin önermiş olduğu getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Kira sertifikası piyasada TRDNVKA22623 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TUKAŞ GIDA

Bor’daki fabrikasının çatısına GES kuracak. Teşvikten yararlanmak için başvuruda bulundu

Tukaş Gıda, Niğde Bor’daki fabrika yerleşkesinde kurulması planlanan 12,5 MW gücündeki çatı tipi GES yatırımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na teşvik belgesi başvurusunda bulundu. Yatırım, şirketin enerji maliyetlerini düşürme ve sürdürülebilir üretim kapasitesini artırma hedefiyle bağlantılı bulunuyor. Başvurusu yapılan proje, Tukaş’ın üretim tesisinin kendi enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamasına olanak sağlayacak. Tukaş’ın bu girişimi hem enerji maliyetlerini düşürmesi hem de çevreci politikalarla daha uyumlu bir üretim sürecini hayata geçilmesi açısından önemli. Bu tür yatırımların teşvik belgesi ile desteklenmesi şirketlerin yatırım maliyetlerini hafifl etip geri dönüş süresini kısaltmasına olanak tanımakta.

KARTONSAN

Atıl durumdaki gayrimenkuller için satış hazırlığı yapılıyor. Öncelikle değerleri netleştiriliyor

Kartonsan, finansman giderlerini azaltmak ve nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla duran varlıklar hesabında yer alan bazı taşınmazların satışını değerlendirme kararı aldı. Özellikle 1 Nolu Üretim Hattı’nın süresiz durdurulması sonrası atıl durumda kalan arsa, bina ve tesislerin bütün veya parça halinde satışı gündeme alındığı belirtildi. Bu amaçla öncelikle ekspertiz raporu alınacak. Satışa konu taşınmazların ilerleyen süreçteki her bir satışı için ayrıca karar alınıp yatırımcılarla paylaşılacağı belirtildi. Söz konusu adım, üretim dışı kalan varlıkların nakde çevrilerek kaynak yaratılmasını hedefl iyor. Gayrimenkul satışlarının gerçekleştirilmesi durumunda, şirketin elde edeceği nakdi nerede ya da ne şekilde değerlendireceğine dair ek bilgi verilmedi.

ESCORT TEKNOLOJİ

İştiraki 2022 yılında yatırım yapmıştı. Sensgreen, değerlemesini artırıyor. Yeni fon aldı

Nesnelerin İnterneti alanında faaliyet gösteren Sensgreen, son yatırım turunda değerlemesini 4.125.000 dolara yükseltti ve bu tavan üzerinden SAFE sözleşmesiyle 165.000 dolar tutarında yeni fon temin etti. Şirketin erken aşama yatırımcısı olan Escort Teknoloji’nin bağlı ortaklığı Alesta, 2022’de %2,5 payla giriş yaptığı Sensgreen’deki hisselerini 2024’te %3,75’e çıkarmıştı. Yatırım, Sensgreen’in Avrupa’daki ticari faaliyetlerini hızlandırması ve A serisi yatırım öncesi mali gücünü pekiştirmesi amacıyla kullanılacak. Sensgreen, düşük güçle çalışan kablosuz sensörleri ve yapay zekâ destekli yazılımıyla verimlilik, karbon takibi ve iç mekân konforu alanlarına odaklanıyor. Yeşil teknoloji ve akıllı bina sistemleri pazarındaki büyümeden faydalanmayı hedefl iyor.