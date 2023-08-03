Cirosu 78.5 milyar lira oldu, yıllık yatırımı 500 milyon doları buldu

İHSAN Gökşin Durusoy, 34 yıldır farklı şirketlerinde çalıştığı, genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük görevlerinde bulunduğu Akkök Holding’te CEO’luk görevine 1 Ocak 2023’te başladığında önce 2022 yılı sonu verilerine baktı:

■ 2022 yılı kombine cirosu: 78.5 milyar lira.

■ İhracat: 12 milyar lira.

■ Toplam istihdam: 6 bin kişi. Şirket ve tesisleri gözden geçirdi:

■ 1952 yılında temellerini rahmetli Raif Dinçkök’ün attığı Akkök Holding’in 4’ü yurt dışında olmak üzere 23 operasyonel şirketi, 24 üretim tesisi var.

Grubun faaliyet alanlarını irdeledi:

■ Kimya, gayrimenkul ve enerji…

Gökşin Durusoy, Haziran ayı sonunda bu kez lokomotif üretim şirketleri bazında durum değerlendirmesi yaptı:

■ AKSA AKRİLİK: 600 bin metrekare alanı, yıllık 330 bin ton kapasitesi ile dünyanın en büyük, Türkiye’nin tek akrilik elyaf üreticisi. 5 kıtadaki 50’den fazla ülkede 400 dolayında müşterisi var. Dünyadaki üretim payı yüzde 24’ü buluyor. Şirket yılda 40-50 milyon dolar temettü dağıtıyor.

■ AKKİM KİMYA: 1977’de Yalova’da kuruldu. 5 farklı lokasyonda üretim yapıyor. 2015- 2016’dan itibaren 400 milyon dolarlık yatırım yaptı. Nazilli’deki USK Kimya’yı aldı, Akkim’le birleştirdi. 2.5-3 yıllık sürede 55 patent aldı.

Akkim Kimya’nın patent sayısına bakarken tüm grup şirketlerinin Ar-Ge faaliyetlerine göz attı:

■ Grup şirketleri son 3 yılda 50 farklı ürün grubunda 165 patent başvurusu ve 88 tasarım tescili gerçekleştirdi. Toplam Ar-Ge harcaması yıllık 15 milyon doları buluyor.

“Aksafil” projesi üzerinde durdu:

■ Aksafil, 2022’nin en önemli yatırımları arasına girdi. Türk ve Japon mühendislerin 3 yıllık çalışmasıyla faaliyete geçti. 27.5 milyon dolarlık yatırımla devreye giren proje kapsamında ilk kez “air jet eğirme teknolojisi” ile “high bulk” denilen hacimli akrilik iplik üretildi.

“Akcoat” dikkatini çekti:

■ Türkiye ve İspanya’daki üretim tesisleriyle ABD, Çin, Avrupa, Güney Amerika, Asya ve Afrika’da satış temsilcilikleri ve teknik servisleriyle geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor. Cirosunun yüzde 50’si ihracattan geliyor. 12 yıldır sektöründe ihracat lideri.

Grup şirketlerinin büyüklükleri üzerinde dururken İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer alanları işaretledi:

■ Aksa, Akenerji, Akkim ve Akcoat, “500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer alıyor.

Akkök Holding CEO’su Gökşin Durusoy’la buluştuk, yeni görevini, grubu ve bağlı şirketleri konuştuk. Grubun ve bağlı şirketlerinin verilerini paylaştıktan sonra yatırım iştahına vurgu yaptı:

- Grubumuzun son 3 yılda yaptığı yatırım 500 milyon doları buldu.

Yatırım iştahının sürmesine silikondan örnek verdi:

- Silikon üretimi için bir şirketin yüzde 35’ini aldık. Şirketin adını “Akkim Silikon Kimya” yaptık. Üretime dönük çalışmalar sürüyor.

Temellerini 1952’de Raif Dinçkök’ün attığı Akkök Holding’te bugün yönetim kurulu Başkanlığını torun Raif Dinçkök (Ali Dinçkök’ün oğlu) yürütüyor. Grup ortağı aile üyelerinden Nilüfer Dinçkök Çiftçi Yönetim Kurulu Başkanvekili, Alize Dinçkök, Mehmet Emin Çiftçi ve Melis Çiftçi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Grubun önde gelen hissedarlarından Ömer Dinçkök, artık yönetimde yer almıyor. Ancak, hissedar olarak konumunu koruyor.

Grup, Aksa Akrilik’ten Akkim’e, Dow Aksa’ya uzanan kimya sektöründeki önemli üretici şirketleriyle Türkiye’de ve dünyada ilk sıralarda yer almayı sürdürüyor…

■ CEZ Group, hisselerini Torunlar’a devredecek

AKKÖK Holding CEO’su Gökşin Durusoy, Akenerji ile enerji sektöründe hem üretim, hem de dağıtım tarafında faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi:

-Hem dağıtımda, hem de üretimde Çekya’dan CEZ ile ortaklığımız söz konusu. CEZ, dağıtımdan çıkmak istedi. Hisselerini Torunlar Holding’le görüşmelerini yürütüyorlar. Sürecin bu ay tamamlanması bekleniyor.

■ Karbon elyafında kilo başına ihracat geliri 150 doları bulabiliyor

AKKÖK Holding CEO’su Gökşin Durusoy, Aksa’nın karbon elyafı teknolojisini kendisinin geliştirdiğini anımsattı:

- Dow geliştirilen teknolojiyi gördü, Aksa ile karbon elyafı konusunda ortaklığa geldi. 2 hatta toplam 6 bin ton yıllık karbon elyafı üretim kapasitesi vardı. Çoğunlukla rüzgar türbini üreticilerine, Nordex ve Vestas’a ürün veriyor.

DowAksa’ya yeni yapılan 100 milyon dolarlık yatırımın Mayıs 2023’te tamamlandığını bildirdi:

- Kapasite yıllık 9 bin tona çıktı. Yine kapasite yetersizliği söz konusu. 4’üncü hat için yatırım planı yapılıyor. 200 milyon dolarlık yatırımla kapasitenin yıllık 12 bin tona çıkarılması planlanıyor.

Grubun 2021 yılında Ankara’da kurulu Epsilon Kompozit’in yüzde 51’ini aldığını vurguladı:

- Şirket bizden karbon elyafı alıp uçak parçaları üretiyor. 2 yılda 70 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Kompozite metal işleme de eklenecek, işler büyüyecek.

Epsilon Kompozit’i kuranların model uçakla işe başladığını kaydetti:

- Şirketin kurucularının işin içinde kalmasını tercih ettik. Çünkü, onlar uçak parçası konusunu biliyor.

Uçak parçasından söz açılınca DowAksa’nın karbon elyafından kilo başına ihracat değerini merak ettim, önce kullanım alanlarını anlattı:

-Karbon elyaf bazlı materyaller, güçlü ancak hafi f yapılarıyla enerji verimliliği, hafiflik, dayanıklılık ve düşük emisyon salınımının temel performans kriterleri olduğu rüzgar enerjisi, otomotiv, havacılık gibi birçok sektörde kullanılıyor.

Ardından kilo başına ihracat gelirini paylaştı:

-Karbon elyaf üretim prosesini izleyen ara ürün proseslerinin yarattığı katma değerle birlikte nihai kompozit parçada karbon elyafın değeri endüstriyel uygulamalarda 35- 40 dolar arasında değişiyor. Uzay, havacılık, savunma gibi uygulamalarda 100-150 dolara çıkabiliyor.

■ Epoksi üretecek 200 milyon dolarlık ithalatı durduracak

AKKÖK Holding CEO’su Gökşin Durusoy, gruba bağlı Akkim’in Yalova’da 100 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin ilk epoksi reçine üretim tesisini kuracağını bildirdi:

-Yatırım 2024 yılının son çeyreğinde tamamlanacak ve tesis devreye girecek. Bu tesis yıllık 200 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmiş olacak. Yani, cari açığın azalmasına katkı sağlayacak.

■ Aile ‘icra’dan çekildi artık ‘Kurul’ da yok

AKKÖK Holding CEO’su Gökşin Durusoy, Yönetim Kurulu Başkanı Raif Dinçkök başta olmak üzere hissedar ailenin temsilcilerinin gruptaki icra görevlerinden çekilme kararı aldıklarını belirtti:

- Ben göreve başladığımda bu plan devreye girdi. Onun üzerine “İcra Kurulu”nu da bitirdik. Ben “İcra Başkanıyım” (CEO) ama bir kurulumuz yok. Aile üyeleri sadece yönetim kurulunda görev yapmayı benimsedi.

İcra kuruluna ihtiyaç da olmadığını kaydetti:

-Ben icra başkanı olarak ihtiyaç duyulan birimlerle haftalık toplantılar yapıyorum.