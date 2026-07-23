Çocuğumun altın saydığını görebilecek miyim?

Türkiye uçmak istiyor ama gücü sınırlı. Bu gücü kanatlarına verirse uçabilecek. Ancak bu gücü prangalarına harcarsa, orta gelir tuzağında patinaj yapacak, sanayisizleşecek, fakirleşecek

Kadının biri hem kör hem fakir hem de kısır imiş. Her gün tanrıya dua edermiş; Allah’ım bana göz ver… Rabbim bana çocuk ver… Tanrım bana altın ver… Yaratan duymuş bu kısır, kör ve fakir kadını… Tanrı Hızır’ı görevlendirmiş; “git bu kadının 3 dileğinden birini; ama sadece birini yerine getir” diye...

Hızır, kadına gelmiş; “Biliyorum kısırsın, çocuk istersin. Körsün görmek istersin. Fakirsin altın istersin. Tanrı dualarını kabul etti ama sadece 1 dileğini yerine getirmek için beni görevlendirdi. Kör, kısır, fakir ladın, uzun uzun düşünmüş ve cevaplamış; “Çocuğumun altın saydığını görmek istiyorum” diye.

HEM YÖNETİCİLER SEMİRSİN HEM HALK FAKİRLİK ÇEKMESİN

Öykü burada bitiyor ama biz devamını biliyoruz: Yalnızca 1 dileklik kredi, 3 isteğe yetmiyordu fakat kadın kurnazca davrandığı için hiç biri yerine getirilmemiş oldu. Tıpkı elindeki imkân setini ihtiyaçlar ile buluşturmada öncelik oluşturamayan ve her şeyi aynı anda talep eden Türkiye ekonomisi gibi…

Ekonomi kısır; zombi şirketleri, yandaşları, verimsiz kurumlarıyla… Her alanda üretkenlik ihtiyacı var. Ekonomi fakir; dış kaynak olmadan gelişemiyor, yöneteni zengin ama yurttaşları fakru zaruret içinde. Ekonomi kör; eğitimi çözemedik, dünya uzaya açılırken biz siyasetin kısır ufkuna saplandık kaldık.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Odaklanamamaya dair…

Tercihlerimiz mi sorunlu?

Değil… Gelişmiş dünya ile benzeşen ÖNEMLİ taleplerimiz var fakat bunları gerçekleştirmede ÖNCELİK yok. Hepsini aynı anda istiyoruz. Misal sanayileşme stratejisi dahi oluşturamadan sanayisizleşiyoruz.

Vazgeçişlerimiz peki?

Sorun da burada zaten. Her tercih bir vazgeçiştir. Tercihin doğru olsa da vazgeçişlerin de olmalı. Hem kanatlarını güçlendirmek istiyor hem de giderek ağırlaşan prangalarından vazgeçmek istemiyorsun.

NOT

KÖR, KISIR, FAKİR EKONOMİMİZDE SİZİN TEK TERCİHİNİZ HANGİSİ OLURDU?

Türkiye gelişiyor. Ancak çelişerek. Gelişim; uygarlık talepkâr girişimcilerimiz, vizyoner sanayicilerimiz, OSB’lerimiz… Çelişki: hem kör hem kısır hem fakir ekonomimizde bir öncelik oluşturamayışımız. Siz olsaydınız, Hızır’a ne cevap verirdiniz? Görmek mi, altın mı, çocuk mu? Tek öncelikli isteğin hangisi?

ODAKLANMA LÛGATI

Tercih: Psikolojide, ekonomide, felsefede tercih, alternatifler arasından en uygununu seçmektir

Vazgeçiş: Her tercihin doğal uzantısı… Yararsız işten, haktan, ilişkiden, işten feragat etme halidir

Önemli: Değeri, anlamı, gerekliliği yüksek olan, özenilmesi gereken, mühim, ehemmiyetli olan

Öncelikli: İşin veya kavramın, diğerine göre daha önemli, acil, vazgeçilmez olanını seçme hali