Çocukken dedesine iş yanıtı veremedi ama ‘gıda takviyesi’ ile 1 milyar lirayı aşacak

SELÇUKLU Holding ve İLKO İlaç’ın kurucusu Mustafa Öncel, torunu Mustafa Cem Öncel’i ilkokula başladığı yıllarda zaman zaman karşısına alıp sorardı:

- Büyüyünce ne olacaksın? Ne iş yapacaksın?

Mustafa Cem Öncel, dedesinin sorusuna genellikle şu yanıtı verirdi:

- Sizin işleri yapacağım. Şirketlerinizde çalışacağım.

Eczacı Mustafa Öncel'in kurucusu olduğu

Selçuklu Holding ve İLKO İlaç’ta, torunu

Mustafa Cem Öncel de “Wellcare” markası

ile gıda takviyesi alanında öne çıktı.

Dedesi bir gün soruyu ileri taşıdı:

- Evladım sen “Mustafa Cem” olarak ne yapacaksın?

Mustafa Cem Öncel, o günlerde dedesine net yanıt veremedi. Fen lisesini bitirdikten sonra Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne girdi. Sevmeyince işletme okudu. Sonraları iç geçirdi:

- Aslında mimar olmalıydım…

2014 yılında İLKO’da çalışmaya başladığında, 16 Haziran 2013’te vefat eden Türkiye’nin ikinci kuşak eczacılarından dedesi Mustafa Öncel’in Selçuklu Holding’i kurmasıyla ilgili öyküyü kendisinden dinlemiş olmasına rağmen yeniden gözden geçirdi:

1929 yılında Konya’nın Doğanbey ilçesinde doğan Mustafa Öncel, 1953’te İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Çankırı Devlet Hastanesi’ne eczacı olarak girdi.

İlk eczanesini 1956 yılında Isparta’nın Yalvaç ilçesinde açtı. Daha sonra Konya’ya döndü, eczane işletmeciliğini orada sürdürdü.

1960’lı yıllarda eczanesinde “majistral ilaç” üretimine girdi. Bu adım Mustafa Öncel’in sektörün yatırımcıları arasına girmesinin yolunu açtı.

“majistral ilaç” 1973 yılında Biofarma İlaç’a ortak oldu. 1976 yılında şirketin hisselerinin tamamını devraldı.

1992 yılında Sentez Ambalaj’ı kurdu, İstanbul’a üretime başladı.

1993 yılında Mehtap Mutfak Eşyaları’nı satın aldı.

1994’te Almesan Alüminyum’u kurdu, şirket 2009’da Kocaeli OSB’de üretime geçti.

1997 yılında Selçuklu Holding faaliyete geçti.

2003’te Selin İnşaat kuruldu.

2006 yılında Biofarma satıldı.

2008’de Gül Ambalaj Baskı alındı, daha sonra Gül Ofset’e dönüştürüldü.

2009’da İLKO Argem Hacettepe Üniversitesi Beykent Teknoparkı’nda kuruldu.

İLKO İlaç, 2012’de Konya’da faaliyete geçti. 2013’te İlkogen İlaç kuruldu.

Mustafa Cem Öncel, İLKO İlaç’a girdiğinde başta Selçuklu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, babası İsmail Öncel ve halası, Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öncel olmak üzere ailenin ikinci kuşağı “gıda takviyesi”ne girmeyi düşünüyordu.

İLKO’da halen strateji ve iş geliştirmeden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olan Mustafa Cem Öncel, şirketin “Wellcare” markasıyla “gıda takviyesi” işine 2016 yılında girmesinde liderlik yaptı.

Geçenlerde Mustafa Cem Öncel’le buluştuk. İLKO’nun ve “Wellcare”in öyküsünü kendisinden dinledim. Mustafa Cem Öncel’e Selçuklu Holding Kurumsal İletişim Grup Müdürü Esra Sülün Hamarat’lar eşlik etti.

Mustafa Cem Öncel, dedesi Mustafa Öncel’in “Büyüyünce ne iş yapacaksın?” sorusunu büyüdükten sonra çok iyi anladığını belirtti:

- Elbette İLKO’da görev yapıyorum ama “Wellcare” markasıyla girdiğimiz gıda takviyesi tarafı benim daha çok odaklandığım işim oldu.

10’uncu yılına ulaşan “Wellcare”i şöyle tanımladı:

- İLKO İlaç’ın inovatif tüketici sağlığı markası. Farkı kategorilerde 60’ın üzerinde ürünümüz var. Hem ülkemizde hem de Afrika, CIS ülkeleri, Uzakdoğu ve Körfez ülkelerinde tüketici ile buluşturuyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- “Wellcare”i ilaç standartlarında Ar-Ge çalışmalarıyla geliştiriyor, yüksek teknolojiye sahip tesislerimizde klinik olarak test edilmiş şekilde üretiyoruz. Uluslararası sertifikalı hammadde kullanıyoruz.

“Wellcare”in ulaştığı aşamayı şöyle paylaştı:

- “Wellcare”in cirosunun yüzde 100 büyümesini bekliyoruz. Cirosunun 1 milyar lirayı aşacağını öngörüyoruz. 10’uncu yıl vesilesiyle 100 milyon liralık bir pazarlama bütçesi ayırdık.

Türkiye’de ilk gıda takviyesi tesisi gezimi Nisan 2013’te Aydın eski milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu’nun rehberliğinde Maliye eski Bakanlarından Zekeriya Temizel’in öncülüğünde Söke’de kurulan “Tabia”ya yapmıştım. Birkaç yıl önce de Konya’daki “Zade Vital” tesislerini gezmiştim…

Temizel’in “Tüm Eczacılar Üretim Temin Dağıtım Kooperatifleri Birliği”nin çoğunluk hissedar olmasıyla kurduğu “Tabia”nın ürünleri, eczane raflarına giren ilk yerli ürünler arasında yerini almıştı.

Zade Vital ve ardından 10’uncu yılını dolduran “Wellcare”in de piyasada önemli oyuncular arasına girmesi, “gıda takviyesi” pazarının ve sektörünün ülkemizde hızlı büyüdüğünü gösteriyor…

Türkiye’de gıda takviyesi pazarı 750 milyon dolar

İLKO İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Cem Öncel, 2025 yılında “gıda takviyeleri” küresel pazarının 150 milyar dolara ulaştığını belirtti:

- Ülkemizde “gıda takviyeleri” pazarı 750 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde sektörün yılda ortalama kutu bazında yüzde 15 civarında büyümesi bekleniyor.

Türkiye’de kişi başına yıllık “gıda takviyesi” harcamasının 7.24 dolar düzeyinde olduğunu vurguladı:

- ABD’de yıllık kişi başına “gıda takviyesi” harcaması 284 dolar, Almanya’da 121 dolar, Japonya’da 136 dolar. Bu rakamlar, ülkemizin ciddi büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Mustafa Cem Öncel, şu noktanın altını çizdi:

- “Gıda takviyesi” alanında yerli üretimin payı gittikçe güçlenerek büyüyor. Yerli ürünler yüzde 80 payla iç pazarı domine ediyor.

Konya’da 120 milyon kutu ilaç üretiyor, 40 ülkeye 20 milyon dolarlık ihracat yapıyor

İLKO İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Cem öncel, şirketin üretim merkezinin dedesi Mustafa Öncel’in isteğiyle Konya’da kurulduğunu belirtti:

- Konya’da 250 bin metrekare arazideki 25 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesislerimizde yıllık 120 milyon kutu ilaç üretme kapasitemiz var. Halen 100 milyon kutuluk üretimin 40 milyonu global ilaç firmaları için gerçekleşiyor.

Global vizyonla yol aldıklarını kaydetti:

- 30 milyon kutu kendi markamızla üretiliyor. 30 milyon kutu da yerli firmalar için üretiyoruz.

İhracatı sordum, paylaştı:

- 40’tan fazla ülkeye ilaç ihracatımız var. Yıllık 20 milyon doları buluyor. ABD ve Rusya pazarına da girmeye hazırlanıyoruz.

Çerkezköy’de de onkoloji ürünleri için 2 bin 600 metrekarelik bir tesis kurduklarını bildirip Ar-Ge merkezlerine işaret etti:

- Biri Hacettepe Teknokent, diğeri de Teknopark İstanbul olmak üzere 2 Ar-Ge merkezimiz var. Teknopark İstanbul’daki “biyoteknoloji Ar-Ge merkezi” statüsünde.

Son 3 yılda 250’yi aşkın Ar-Ge projesine imza atıldığını kaydetti:

- Ar-Ge yatırımlarımız 54 milyon Euro’yu aştı. 20’den fazla uluslararası patent aldık.

Bu noktada 2013 yılında döndü:

- 2013 yılına kadar ülkemiz morfin ithal ederdi. Bakanlık önerdi, biz morfin üretimine girdik. Hammaddeyi de Afyon’dan sağlıyoruz. Tablet morfin üretiyoruz.

Hiçbirimiz, hepimiz kadar akıllı değiliz

İLKO İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Cem Öncel’le sohbet sonrası Selçuklu Holding’in web sitesine baktım, kurucu Mustafa Öncel’in vefatından önce, yaşı 80’i aştığında iş arkadaşlarına dönük kaleme aldığı mesajları okudum: