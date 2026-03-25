Coğrafyayı yeniden okuyabilenler geleceği de yeniden yazabilecek

Dr. Parag Khanna, bugünün dünyasını açıklamaktan çok, yarının haritasını çıkarmaya çalışan bir stratejist. Henley&Partners Danışma Kurulu üyeleri arasında yer alan Dr. Khanna dünyayı artık yalnızca ülkelerin sınırlarıyla değil; altyapı ağları, ticaret koridorları, veri akışları, iklim riskleri ve insan hareketliliği üzerinden okumak gerektiğini savunuyor.

Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık konularında hizmet veren Henley&Partners, 1990’larda oturum ve vatandaşlık planlaması kavramını literatüre kazandırmış bir şirket. Dünya genelinde 45›ten fazla ofisiyle binlerce birey ve aileye danışmanlık yapmanın yanı sıra birçok devletlerin değer üretmesine de katkı sunuyor. Henley&- Partners Danışma Kurulu üyeleri arasında yer alan Dr. Parag Khanna, geçtiğimiz günlerde şirketin Türkiye’nin önde gelen aile ofislerinin katılımıyla düzenlediği bir toplantının ana konuşmacısıydı. Kendisi ile küresel servet yönetimi, kurumsal yapılanma ve stratejik karar alma süreçleri üzerine sohbet etme şansımız oldu.

Gelecekte insanlar, sermaye ve

yetenek hangi coğrafyalara yönelecek?

Khanna’nın düşünce dünyasının merkezinde çok önemli bir soru var: Gelecekte insanlar, sermaye ve yetenek hangi coğrafyalara yönelecek? Ona göre 21. yüzyılın kazananları, sadece ekonomik olarak güçlü olanlar değil; aynı zamanda belirsizliğe uyum sağlayabilen, iklim baskılarını yönetebilen, yeteneği çekebilen ve yaşam kalitesi sunabilen ülkeler olacak. Özellikle The Future Is Asian kitabında küresel ağırlık merkezinin Asya’ya kaydığını, MOVE kitabında ise iklim, teknoloji ve eşitsizlik gibi baskıların insan hareketliliğini yeniden şekillendireceğini anlatıyor. Khanna, bu nedenle göçü yalnızca sosyal bir mesele değil, aynı zamanda ekonomik, stratejik ve jeopolitik bir dönüşüm alanı olarak görüyor.

Henley&Partners’ın çalışmaları da, yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık, servetin coğrafi çeşitlendirilmesi, güvenli liman arayışı ve geleceğe dayanıklı yaşam merkezleri gibi başlıklarla doğrudan kesişiyor. Şirket, değişen dünyanın risklerini, yeni merkezlerini ve yükselen hareketlilik eksenlerini okumayı hedefliyor.

Belirleyici olan ülke sınırları değil, altyapı ağları, ticaret koridorları, veri akışlar

Son yıllarda küresel hareketlilik, jeopolitik kırılmalar, iklim göçü ve yeni ekonomik merkezler üzerine geliştirdiği tezlerle öne çıkanisimlerden biri olan Dr. Khanna, aynı zamanda yapay zekâ destekli coğrafi analiz şirketi AlphaGeo’nun kurucusu ve CEO’su. Khanna, dünyayı artık yalnızca ülkelerin sınırlarıyla değil; altyapı ağları, ticaret koridorları, veri akışları, iklim riskleri ve insan hareketliliği üzerinden okumak gerektiğini savunuyor. Dr. Parag Khanna’yı ilgi çekici kılan, jeopolitik, göç, şehirleşme, iklim riski ve küresel hareketlilik başlıklarını tek tek ele almak yerine, bunların hepsini aynı harita üzerinde birlikte okuyor olması. “Coğrafyanın geleceğin anahtarı olduğuna inanan” Dr. Khanna’ya göre, bugünün dünyasında başarıyı artık sadece büyüme rakamları, politik güç ya da sermaye birikimi belirlemiyor; hangi coğrafyanın iklim baskısına daha dayanıklı olduğu, hangi şehirlerin yeteneği çekebildiği, hangi bölgelerin belirsizlik karşısında uyum kapasitesi geliştirdiği de en az onlar kadar belirleyici hale geliyor. Dr. Khanna, geleceği soyut kavramlarla değil, yer duygusu üzerinden anlatıyor.

Geleceğe dayalı yatırım

Dr. Khanna’nın yaklaşımı, yalnızca entelektüel bir çerçeve olmaktan çıkıp iş dünyasının gerçek karar mekanizmalarına temas ediyor. Çünkü şirketler artık sadece nerede büyüyeceklerini değil, nerede ayakta kalabileceklerini de hesaplıyor. Bu noktada devreye AlphaGeo giriyor. Dr. Khanna’nın kurucusu olduğu şirket, kendi tanımına göre “yapay zekâ destekli coğrafi öngörü analitiği sunuyor ve risk, adaptasyon, finansal etki ile genel dayanıklılığı birlikte modelleyen bir platform” olarak konumlanıyor. AlphaGeo, iklim riskini tek başına ölçmekle yetinmiyor, bir lokasyonun bu riske karşı ne kadar hazırlıklı olduğunu, adaptasyon kapasitesini ve bunun yatırım kararlarına nasıl yansıyacağını da hesaba katıyor.

Şirket, bunu “future-proof investing” yani geleceğe dayanıklı yatırım diliyle tarif ediyor. Başka bir ifadeyle AlphaGeo, “nereye yatırım yapmalı” sorusunu sadece bugünün kârlılığı üzerinden değil, yarının dayanıklılığı üzerinden yeniden soruyor. Şirketin sunduğu yaklaşımın etkileyici tarafı, savunmacı değil kurucu bir dilden konuşması. AlphaGeo’ya göre mesele yalnızca kayıpları azaltmak değil; ilk hareket avantajı yakalamak, dayanıklı coğrafyaları erken tespit etmek ve riski fırsata çevirebilecek yeni merkezleri görmek. Platformun kullanım alanları arasında gayrimenkul, altyapı, sigorta, varlık yönetimi, özel sermaye ve kamu planlaması gibi farklı alanlar yer alıyor. İklim risk ve dayanıklılık endeksi, finansal etki analitiği ve lokasyon dinamizmi sinyalleri gibi araçlar da bu yaklaşımın omurgasını oluşturuyor.

Yeni çağın asıl değeri, dayanıklılıkta saklı

Bugün dünya, yalnızca daha kırılgan değil; aynı zamanda daha seçici. Sermaye daha dikkatli hareket ediyor, yetenek kendine daha yaşanabilir merkezler arıyor, şehirler sadece büyümek için değil ayakta kalmak için de yarışıyor. Dr. Parag Khanna da, bize sadece yarının hangi ülkelerde kurulacağını anlatmıyor; aynı zamanda bu yarının hangi kriterlerle seçileceğini de söylüyor. Büyüme tek başına yetmiyor. Hız tek başına yetmiyor. Güç tek başına yetmiyor. Yeni çağın asıl değeri, dayanıklılıkta saklı. Dr. Khanna’nın hem düşüncesi hem de Alpha- Geo ile kurduğu girişim bu yeni çağın dilini kuruyor: Coğrafyayı yeniden okuyabilenler, geleceği de yeniden yazabilecek.

Coğrafyayı kader değil, doğru analiz

edildiğinde stratejik bir avantaj

Dr. Parag Khanna, krizlerden söz ederken karamsarlık üretmiyor, karmaşıklığın içinden yön tayini çıkarmaya çalışıyor. İklim krizini yalnızca bir çevre sorunu olarak değil, servetin, üretimin, yaşam kalitesinin ve insan hareketliliğinin yeni belirleyicisi olarak okuyor. Jeopolitiği yalnızca çatışmalar üzerinden değil, yeni merkezlerin yükselişi üzerinden ele alıyor. Coğrafyayı ise kader değil, doğru analiz edildiğinde stratejik avantaja dönüşebilecek canlı bir sistem olarak görüyor. Yani, Dr. Khanna’ya göre, geleceği yönetmek isteyenler artık haritaya eski gözle bakmamalı.