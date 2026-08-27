COP31 Başkanlığı mesajı: “Hedeften uygulamaya ortak bir yol haritası oluşturalım”

COP31 Başkanlığı’nın Taraflara gönderdiği üçüncü mektup, Antalya’da yapılacak zirvenin rotasını netleştirdi. Temiz enerjiden yeşil sanayileşmeye, gıda güvenliğinden dirençli kentlere 10 öncelik belirlenirken, COP31’in ana mesajı öne çıktı: İklim diplomasisinde artık hedef koymaktan uygulamaya geçme zamanı.

Küresel iklim diplomasisinde uzun süredir aynı soru masada: Hedefl eri biliyoruz, peki bunları nasıl hayata geçireceğiz? Paris Anlaşması’nın ikinci on yılında asıl sorun, verilen taahhütlerle sahadaki dönüşüm arasındaki mesafenin nasıl kapatılacağı. COP31 Başkanlığı’nın Tarafl ara gönderdiği üçüncü mektup, Antalya’da düzenlenecek zirvenin bu soruya vereceği yanıtın ipuçlarını taşıyor. Bonn’daki BM İklim Değişikliği Yardımcı Organları toplantılarının ardından yayımlanan mektupta, COP31 Eylem Gündemi’nin 10 öncelikli teması açıklanıyor. Başkanlık bunu finansman ve yatırımı harekete geçiren bir “pratik uygulama platformu” olarak tanımlıyor.

COP31’in 10 önceliği

Eylem Gündemi; Temiz Enerji Dönüşümü ve Elektrifikasyon, Sıfır Atık ve Metan Azaltımı, İklime Dirençli Kentler, Yeşil Sanayileşme, Gençlik ve Eğitim, Gıda Güvenliği, Okyanuslar ve Denizler, Dinamik ve Dirençli Sağlık Sistemleri, Rio Sinerjileri ve İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) olmak üzere 10 tema üzerine kuruluyor. Finansman, teknoloji ve kapasite geliştirme bütün başlıkları kesen ortak koşullar. Başkanlık, 2035 hedefl erinin yeni bağlayıcı yükümlülükler değil, uygulamayı hızlandırmaya yönelik bir çağrı olduğunu vurguluyor.

Enerjide hedef elektrifikasyon

İlk öncelik temiz enerji dönüşümü ve elektrifikasyon. Elektrik bugün küresel nihai enerji tüketiminin yüzde 23’ünü oluşturuyor. Küresel elektrik talebinin 2026-2030 döneminde yıllık ortalama yüzde 3,6 büyümesi bekleniyor. COP31 Başkanlığı, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035’e kadar yüzde 35’e çıkarılmasını hedefl iyor. Bu yalnızca daha fazla yenilenebilir enerji üretmek anlamına gelmiyor. Modern elektrik şebekelerinin geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve ulaştırmadan sanayiye, binalardan üretime ekonominin elektrifikasyonu gerekiyor.

Atık ve kentler için ölçülebilir hedefler

İkinci önemli alan sıfır atık ve metan azaltımı. Metan, mevcut küresel ısınmanın yaklaşık yüzde 30’undan sorumlu. Özellikle organik atıklardan kaynaklanan emisyonlar, atık yönetimini doğrudan iklim politikasının merkezine taşıyor. COP31’in bu alandaki hedefi, küresel yıllık belediye katı atık üretiminde öngörülen artışın 2035’e kadar en az yüzde 50 azaltılması. İklime dirençli kentlerde ise binalar öne çıkıyor. Binalar ve inşaat sektörü küresel CO2 emisyonlarının üçte birinden fazlasını oluşturuyor. Başkanlık, bina sektöründe enerji kullanım yoğunluğunun 2035’e kadar en az yüzde 25 azaltılmasını hedefliyor.

Yeşil sanayi artık rekabet meselesi

Mektubun iş dünyası açısından en dikkat çekici bölümlerinden biri Yeşil Sanayileşme. Zor azaltım sektörleri küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 34’ünü oluştururken sanayi, küresel nihai enerjinin yaklaşık yüzde 40’ını tüketiyor. COP31 Başkanlığı sanayinin karbonsuzlaşmasını yalnızca emisyon azaltımı üzerinden değil; rekabet gücü, dayanıklı değer zincirleri, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi üzerinden tanımlıyor. Bugün küresel döngüsel malzeme kullanım oranı yalnızca yüzde 6,9. COP31’in hedefi bu oranı 2035’e kadar en az yüzde 15’e çıkarmak. Döngüsellik böylece çevre politikasının ötesinde sanayi ve rekabet politikasının konusu haline geliyor.

Su, tarım ve gıda birlikte ele alınıyor

Gıda güvenliği de öncelikler arasında. Burada dikkat çeken nokta tarımın tek başına ele alınmaması. COP31 yaklaşımı iklim-su-gıda bağlantısını merkeze alıyor; iklime dirençli tarım, daha iyi su yönetimi ve sürdürülebilir arazi kullanımını birlikte değerlendiriyor. Bu yaklaşım, su güvenliğinin yalnızca çevresel değil, ekonomik ve stratejik bir mesele haline geldiğini gösteriyor. Gençlik ve eğitim, okyanuslar ve denizler ile iklime dirençli sağlık sistemleri de gündemin diğer ayakları. Rio Sinerjileri ise iklim, biyolojik çeşitlilik ve arazi gündemlerini birbirine yaklaştırmayı amaçlıyor.

Antalya’nın sınavı uygulama

COP31 yalnızca resmi müzakerelerden oluşmayacak. Antalya’daki Tematik Günler kamu, özel sektör, finans kuruluşları, sivil toplum, akademi ve gençleri uygulama çözümleri etrafında buluşturacak. Liderler Zirvesi devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirirken, COP31 İş Dünyası Forumu özel sektör liderliği, finansman ve inovasyonu uygulama gündemiyle buluşturmayı hedefl iyor. Mektubun bütünü okunduğunda COP31’in ana mesajı tek kelimede özetlenebilir: Uygulama Yeni hedefl er ilan etmekten çok mevcut hedefl eri yatırım planlarına dönüştürmek; finansmanı uygulanabilir projelerle buluşturmak; enerji dönüşümünü şebekelerle, sanayi dönüşümünü döngüsellikle, gıda güvenliğini suyla, kentleri enerji verimliliği ve dayanıklılıkla birlikte ele almak…

Hedef koymak yetmiyor: BRIDGE

-Eylem Gündemi’nin belki de en kritik başlığı Climate Implementation Bridgeİklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE). Çünkü temel sorun ülkelerin iklim hedefi belirlememesinin ötesinde, hedefl erin uygulanabilir ve finanse edilebilir projelere dönüşememesi. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde iklim finansmanına erişim, bankalanabilir proje hazırlama ve kurumsal kapasite sorunları sürüyor. BRIDGE’in amacı bu boşluğu kapatmak: Ulusal iklim hedefl erini finansmana hazır proje portföylerine dönüştürmek