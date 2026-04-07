Çorba, eskiden kasenin fiyatının 3’te biri kadardı, şimdi çorba kaseden pahalı

20 yıl önce Kütahya’da kurulan Keramika, seramik sektöründe Türkiye’nin bilinen, sevilen tercih edilen önemli bir markası haline geldi.

Keramika 200’ün üzerinde farklı renk ve 750 den fazla model ile ayda 5 milyon adet üretim yapıyor. Seramik sektöründe Türkiye’de en fazla üretim yapan firma haline geldi.

Keramika dünya genelinde 6 kıtada 68 ülkeye ihracat yapıyor. Bu rakam toplam üretimin yüzde 50’den fazlasına denk geliyor

. Genel Müdür Emin Yüce, yüzde 50 ihracatı bir cümle ile değerlendiriyor:

Sektörde en önemli sorun kur baskısı

-Olması gereken bu! Global pazardaki yerimizi sürekli genişletiyoruz. Son dönemde seramik sektörü hammadde bulmakta zorlanıyor. Emin Yüce, çözümü anlatıyor:

-Bizim hammaddemiz kil. Daha önce Ukrayna’dan alıyorduk. Savaş bizi etkiledi. Farklı yollar arıyor ve buluyoruz. Şu anda Rusya’dan alıyoruz. Bir dönem Portekiz, Almanya ve Hindistan’dan aldık. Çin’le rekabet eder hale geldik. Sektörde en önemli sorun kur baskısı…

Kahve kupanın fiyatını ikiye katladı

Genel Müdür Emin Yüce, ‘bir kupadan’ örnek veriyor:

-Daha önce uzun yıllar boyunca 1 Euro'ya ürettiğimiz bir kupayı şu anda 1,5 Euro'ya üretiyoruz. Rekabet etmekte zorlanıyoruz. Müşteri kaybımız da oldu. Ancak Şubat ayında Avrupa Ticaret Birliği, Çin’e yüzde 79 vergi uyguladı.

Müşteriler geri gelmeye başladı. Çin ile rekabet eder hale geldik. Emin Yüce kimsenin dikkat etmediği bir noktaya daha dikkat çekiyor. Gıda enfl asyonunun geldiği noktaya:

-Geçen yıllarda bir kasenin içindeki çorba, kasenin fiyatının 3’te hatta 4’da biri kadardı. Şimdi çorba içilen kase daha ucuz! Kupalar içinde durum farklı değil. Bir kupanın içindeki kahve, kupa fiyatının dörtte biriydi. Bakıyoruz bazı yerlerde kahve kupanın fiyatını ikiye katlamış. Gıda enflasyonunun kontrol altına alınması gerekiyor.

Turizm mastır planı hazırladık

Aynı zamanda Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Emin Yüce, Kütahya’nın sanayi şehri olduğuna hatırlatıyor:

-Kütahya’nın önü çok açık! OSB’ler genişliyor. Küresel gelişmeler normale döndüğünde savaşlar sona ererse ciddi ve büyük yatırımlarda gelir. OSB’lerimiz ivme kazandı.

-Kütahya’nın eksiği nedir?

-Hava savunma sanayimizde açığımız var. Araştırma yapıyoruz bu açığımızı kapatacağız! Kütahya kapalı bir ekosistem gibi algılanıyordu. Büyük firmalar yatırım için geliyor ama beyaz yakalılar Eskişehir’de kalmak istiyor! Eskişehir’e servisler çalışıyor bu yüzden.

Ticaret Odası başkanımız Esin Güral Argat’ın çabaları ile turizm mastır planı hazırladık. Bu planın hayata geçmesi ile Kütahya hareketlenip canlanacaktır.