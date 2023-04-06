Çözümsüzlük küflenme ile başlar

Küf; istilacı mantar... Organik maddeye, nem ve ısı yardımıyla göç eden mantar türü. Küfün rengi yeşildir. Bitki ya da hayvan üzerinde yaşar. Mikroskobik boyuttadırlar. Yükte hafif olduğundan rüzgâr, hava, su, böceklerle seyahat ederler. Yerleştiği; ister başka bir bitki olsun ister beton; orada çoğalıp, ortamı istila ederler.

İçine girdiği canlıya rengini verir, azı yarar, çoğu zarar kabilinden bu gezegenin yerlilerindendirler. Küflenmek; üzerinde küf oluşmayı, küf bağlamayı anlatır. İnsanda küf; önce zihni kaplar. Kullanışsız hale gelen her ezber, küfün spotları halini alır. Zihin bedeni yönetir ve küf, bedeni de ele geçirir.

Şudur küflenmiş kapkara manzara; “gebeler döşeksiz / ebeler isteksiz / kubbeler desteksiz / habbeler süreksiz / türbeler meleksiz / tövbeler gerçeksiz / cübbeler yüreksiz / cezbeler şimşeksiz / izbeler emeksiz / haybeler ekmeksiz.” Küflenmiş zihinle iyi fikir üretemezsin.

EN SİNSİZ TEHLİKE

Küflenmiş gıda ile karın doyuramaz, küflenmiş zihinle üretemezsin. Ölüme yakın tutar seni küf. Gerçi hayattasın ama hayatına başkaları ortaktır. Seni küflendiren, ona izin vermendir. Hareket edene küf bulaşmaz. Bedenin yavaşlaması, arada soluklanmak iyidir de Oblomovlaşmanın gereği yoktur.

Oblomov; İvan Gonçarov'un romanındaki karakterin adıdır. Oblomov, önemli kararlar vermekten ve kayda değer hareketler yapmaktan aciz olan genç ve cömert bir soyludur. Zihni küflenmiştir ve neredeyse hiçbir eylem üretememektedir. Küften uzak duranın hayat kalitesi artar

İKİ SORU İKİ CEVAP

Küflenme insan hayatına nasıl sızar, nasıl yayılır?

Fırsatları kaçırmışın son durağı; küflenmektir. Çalışma imkânı ortadan kalkmış, fırsatı kaçırmış, yeteneği gitmiştir. Küflenmenin kapsama alanındadır artık. Sadece kendisini değil, dokunduğu, aynı ortamı paylaştığı her şeye de küfü bulaştırabilir insan…

Küflü zihniyetin insan ilişkilerine zararı nedir?

Küf bağlayanın alıcısı olmaz. Bir tek peynirde değer kazanır küf... İnsanda küf, tercih edilmeyendir. Küflenmiş ilişki, küf bağlamış dostluklar, küflü zihniyet… Uzak durulasıdır. Eğer biri sizin hayatınızdan gitmişse, ilişkinizde küflenmiş alanlar, küflenmiş iletişim, küflenmiş değerler manzumesi oluşmuştur.

NOT

EVİN CÜZZAM HASTALIĞINDAN NASIL KURTULUNUR?

Kutsal kitaplarda küf; “evin cüzzam hastalığı” diye geçer. Binayı küften arındırmak için boşaltılması emredilir. Loş, rutubetli, izbe, köhne, hareketsiz, tazelenmemiş ortamın ürettiği küf, bir mekânı istila etmeye görsün; diğer canlıları hastalandırmasa da huzurunu kaçırır, hayatını zorlaştırır.

Neticede hayatını küften uzak tutmak, yaşamanın kalitesini artırır. Küflü bir zihin ile sağlıklı bir hayat süremezsin. Kıpırda ki küf seni istila etmesin. Hem bedenini hem de zihnini hatta hayal gücünü…

Ekonomi de küflenebilir. Ürettiğinden fazlasını tüketirsen, üretim yeteneğin küflenir. Kazandığından fazlasını harcarsan, kazanma kabiliyetin küflenir. Nimeti alıp külfeti ötelersen ahlaki değerlerin küflenir. Ortağını dolandırır, devletini kazıklar, müşterine kötü davranırsan itibarın küflenir.

Küflü şeyler sevilmez. Öldürmese de huzur kaçırır diyoruz ve küften kurtulmanın en verimli yolunun, harekete geçmek, tazelenmek, güncellenmek, halı altına sorun süpürmemek olduğunu biliyoruz.