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Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması, grup toplantılarına taşındı  

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü

Millet İttifakı’nın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni ile Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan tartışmalar, Meclis grup toplantılarının gündemini oluşturdu. Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin, demokrasi tarihinde bir ilk olduğuna dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Altı lider devlet için bir beka sorunu haline gelen tek adam rejimini değiştirip bu ülkeye demokrasiyi getirmek için bir araya geldik. Cumhuriyet tarihinde altı lider bir araya gelip 2300'ün üzerinde var olan soruna tek tek çözüm üretiyorsa ve bunu oy birliği ile yapıyorsa Türkiye'nin geleceği aydınlıktır, kimse endişe etmesin” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Millet İttifakı’nın açıkladığı metnin sadece göz boyadığını değerlendirerek,  “Ortak Politikalar Mutabakat Metni dedikleri ortak ihanet belgesi, yıkım beyannamesidir” diye konuştu.   

“Erdoğan’ın adaylığı meşrudur”

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanının yeniden adaylığı ile ilgili tartışmalara ilişkin ise, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı bal gibi, buz gibi yasaya uygundur, anayasa uygundur, ahlaken ve hukuken de meşrudur” diye konuştu.

Yeni sistemle birlikte, Cumhurbaşkanlığı makamının ‘anayasal statüsünün’ değiştiğini söyleyen Bahçeli, “Cumhurbaşkanının tekrar aday olamayacağını iddia etmek, hukuken geçersiz, siyaseten ağır kusurdur” ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise, “Anayasaya göre 3’üncü kez aday olamazsın Erdoğan. Çok açık ve nettir. Adaylığı meşru değildir. Buradan tarihe not geçmek istiyoruz. Aday olduğu takdirde meşruluğu olmayan bir adayla karşı karşıya kalacağımızı Türkiye halkları görmeli ve bilmelidir” diye konuştu.

7 ayda 412 akaryakıt bayisi kapandı

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, maktu kâr uygulaması nedeniyle zararları sürekli artan akaryakıt bayilerinin bir bir kapandığını söyledi. Son 7 ayda kapanan akaryakıt bayi sayısının 412'yi bulduğunu belirten Güzelmansur, kapanmaların devam edeceğine dikkat çekti.

Yaklaşık 200 bin akaryakıt istasyonu çalışanının işsizlik tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Güzelmansur, “EPDK verilerine göre, şu anda Türkiye'de 12 bin 437 akaryakıt bayi faaliyet gösteriyor. Haziran 2022’de, 12 bin 849 bayi vardı. Akaryakıt bayileri bir bir kapanıyor çünkü akaryakıt bayileri zarar ediyor. Bir bayi günde 10 bin litre akaryakıt satsa dahi aylık zararı 90 bin lirayı aşıyor. Maktu kâr uygulamasına ne zaman son vereceksiniz? “ dedi.

 

 

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