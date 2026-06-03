Cüzdanı olan algoritmalar

Bir şirketin ya da markanın değerini, artık sadece tüketicinin zihnindeki algıyla ölçmek yeterli olmayacak. Yapay zekâ asistanlarının, satın alma botlarının ve otonom sistemlerin veri tabanlarındaki “puanlar” da belirleyici olacak.

Şüphesiz ki bu dönüşüm muazzam bir ticari verimlilik vaat ediyor. Ama, madalyonun bir de karanlık yüzü var. Ekonomik kararların insandan algoritmalara devredilmesi, sistemik riskleri de beraberinde getiriyor.

Klasik ekonomi kitaplarını, tozlu teorileri ve insan odaklı pazarlama stratejilerini bir kenara koyun. Çünkü yüzyıllardır üzerine medeniyetler kurduğumuz, arz-talep dengeleriyle oynadığımız ve reklamlarla yönlendirdiğimiz insan (Homo Economicus) artık piyasanın tek hâkimi değil.

Muazzam bir hızla yeni bir aktör devreye giriyor. Üstelik bu aktörün ne duyguları var ne de etkileyecek bir kalbi. Kararları da insan gibi çoğunlukla “irrasyonel” değil. Karşımızda, ekonomi tarihinin en büyük paradigma kırılması duruyor. Algo Economicus ve Makine Müşteriler (Machine Customers).

Bu artık bir öngörü de değil üstelik. Kurulmakta olan bir altyapı. Üç ayrı dev, neredeyse eşzamanlı olarak, makinelerin kendi adına ödeme yapmasını sağlayan protokolleri yayımladı. Google'ın 60'tan fazla ortakla (Mastercard, PayPal, American Express) duyurduğu “Agent Payments Protocol”, OpenAI ile Stripe'ın birlikte geliştirdiği “Agentic Commerce Protocol”, Visa'nın Cloudflare'le kurduğu “Trusted Agent Protocol” bu büyük dönüşümün kanıtları.

Nesnelerin ticareti

Nesnelerin Ticareti (Thing Commerce), otonom bir aracın piyasadaki yüzlerce sigorta poliçesini saniyeler içinde tarayıp, insan sahibinin ruhu bile duymadan en optimize sözleşmeyi kendi dijital cüzdanıyla satın alması demek. Ya da akıllı bir üretim tesisinin, azalan hammaddeyi tedarik zincirindeki karbon ayak izi en düşük, lojistik riski en az alternatiften bulup ödemesini kendi kendine yapması.

Gartner'a göre iki yıl içinde, müşteri gibi hareket edecek 15 milyar makine olacak. Kurumsal satın almanın yüzde 90'ı yapay zekâ ajanları aracılığıyla yürüyecek ve 15 trilyon doları aşan bir rakam bu ajan borsalarından geçecek.

İşte tam bu kırılma noktasında, yüzyıllık pazarlama ve iletişim stratejileri ne olacak? İnsan tüketiciyi dopamin döngüleriyle, tasarımla, duyguyla ya da statü algısıyla yönlendirebilirsiniz. Peki sistemik verimliliğe bakan bir makine müşteriyi nasıl ikna edeceksiniz?

Kodlanan marka değeri

Biz iletişimciler, yıllardır bağ kurmanın, samimiyetin ve duygusal sadakatin kutsallığından bahsettik. Ancak algoritmaların ekonomik kararları devraldığı bir dünyada, tamamen yeni bir disiplin inşa etmek zorundayız.

Bir şirketin ya da markanın değerini, artık sadece tüketicinin zihnindeki algıyla ölçmek yeterli olmayacak. Yapay zekâ asistanlarının, satın alma botlarının ve otonom sistemlerin veri tabanlarındaki “puanlar” da belirleyici olacak.

Algoritmaların gözünde "sevilen bir marka" değil, "optimize edilmiş ve doğrulanabilir” bir veri setine sahip olmak gerekecek. Doğrulanabilir operasyonel veri, yeni bir para birimine dönüşecek. Dijital güven çerçeveleri piyasaya giriş şartı olacak. Anlatı değil, kanıt dolaşıma girecek.

Sürdürülebilirlik raporlarınız şeffaf değilse, tedarik zincirinizde etik ihlaller varsa, finansal risk yönetiminiz zafiyet barındırıyorsa, rasyonel bir ajan sizi saniyeler içinde aday listesinden çıkarabilir. Milyon dolarlık reklam bütçeleri, parıltılı PR kampanyaları, bu yeni efendilerin soğuk kod duvarına çarparak dağılabilir.

Elbette bu yeni durum, yıllardır konuştuğumuz “washing ekonomisi” tezini bitirmiyor. Sadece göç ettiriyor. Bir algoritmanın okuduğu veri akışı da kirletilebilir. Manipülasyon ortadan kalkmaz. Sadece anlatıdan metadataya, sloganlardan etiketlere taşınır. "Ajanlar için arama motoru optimizasyonu" daha şimdiden büyüyen bir sektör. Dolayısıyla, sistem burada da makine kararlarına karşı gardını alıyor.

Gücün iki yüzü ve riskler

Şüphesiz ki bu dönüşüm muazzam bir ticari verimlilik vaat ediyor. Ama, madalyonun bir de karanlık yüzü var. Ekonomik kararların insandan algoritmalara devredilmesi, sistemik riskleri de beraberinde getiriyor. Yapay zekânın küresel finanstaki ağırlığı artarken, tamamen rasyonel ama insan vicdanından, sezgisinden ve etik denetiminden yoksun makine aktörlerin domine ettiği bir piyasa, mikro saniyeler içinde zincirleme reaksiyonlar verebilir.

Finans piyasalarında geçmişte yaşadığımız “Flash Crash” benzeri yıkıcı algoritmik krizlerin, bugün reel sektöre, lojistiğe ve küresel tedarik zincirlerine sıçradığı bir senaryo hiç de uzak değil. Yapay zekânın bu kontrolsüz gücü, ekonomik krizleri de algoritmik bir hızda ve ölçekte tetikleme potansiyeline sahip. Gücün bu iki yüzünü doğru yönetmek, yeni risk yönetimi anlayışının da bir numaralı maddesi olmak zorunda.

Yeni bir ekonomik düzen

McKinsey, yalnızca ABD'de ajanlar üzerinden geçen ticaretin 2030'a kadar yıllık 1 trilyon dolar gelire ulaşacağını öngörüyor. İşte bu noktada karşımıza yeni bir egemenlik savaşı çıkıyor. Algoritmik Geçitler (Algorithmic Gatekeepers).

Mobil internet çağında küresel ticareti, akıllı telefonların yüzde 30’a varan pazar yeri komisyonları şekillendirmişti. Yapay zekâ çağında ise bu aracılık katmanını OpenAI, Google veya Anthropic gibi devlerin “akıllı ajan altyapıları” inşa ediyor.

Makine müşterilerin geçmek zorunda olduğu bu yeni nesil dijital gümrük kapıları, gelecekte her ticari işlemden ya bir API bedeli ya da bir listeleme komisyonu kesecek. Masanın yeni efendisi yalnızca otonom müşteriler değil, aynı zamanda bu algoritmik geçitler olacak. Bunu da bir sonraki yazıda ele alırız.