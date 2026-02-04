‘Dağıtım trafosu’nda sıra oluştu, ABD’li teknoloji devi ‘güç trafosu’ için nabız yokladı

GAZETEMİZİN Adana Temsilcisi Selçuk Altun, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) gerçekleşen “Ekonomi Zirvesi” sonrası Şeref Oğuz’la bana 2024 yılı Haziran ayındaki Adana turumuzu anımsattı:

- Haziran 2024’te Adana’da birlikte gezdiğimiz fabrikalar arasında Beta Enerji de vardı. Hacı Sabancı OSB’deki mevcut fabrikayı gezdikten sonra 120 bin metrekarelik yeni yatırım sahasına da gitmiştik. O tesiste yatırım tam bitmese de üretim başladı. Görmenizi isterim.

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Cenk Dağsuyu ve Hakkı Mert Dağsuyu kardeşler, Haziran 2024’te yeni yatırım alanını gezerken iddialıydı:

- 130 milyon dolarlık yatırımla tek çatı altında Avrupa’nın en büyük enerji kampüsünü kuruyoruz.

Yusuf Cenk Dağsuyu, yeni fabrikanın inşaatıyla ilgili şu hesabı ortaya koydu:

- Bu fabrikanın kaba inşaatı, 700 tane 3+1 daireye eşit.

Ürettikleri trafoların testi için kurdukları “Faraday Kafesi”ne dikkat çekti:

- Burada test için 2 bin 400 kilovatlık yıldırım yaratılıyor…

Test için yapılan yatırımı merak ettik, paylaştı:

- Bu fabrikaya şu ana kadar 85 milyon dolar harcadık. Bunun 30 milyon doları test merkezine gitti. 80 bin metrekaresi kapalı alan olan tesis, 2026’nın 9’uncu ayında tamamlanacak. Toplam yatırım başlangıçta da öngördüğümüz gibi 130 milyon doları bulacak.

Yeni tesisin üretim kapasitesiyle ilgili şu karşılaştırmayı yaptı:

- 2024’te üretim sahasını birlikte gezdiğimiz fabrikamızda ayda 700 adet dağıtım trafosu üretiyorduk. Yeni tesiste aylık dağıtım trafosu üretim kapasitemiz 2 bin 400 adete çıktı. Bu trafoda 6 aylık sipariş sırası var.

Ayda 35 adet de güç trafosu üreteceklerini bildirdi:

- Güç trafosu üretim kabiliyetimiz ABD’li bir teknoloji devinin dikkatini çekti. Veri merkezleri için güç trafosu üretip üretemeyeceğimizi sordular. Biz de üretebileceğimizi bildirdik.

Beta Enerji’nin büyümesinin fitilini Afrika ülkelerine ihracatın ateşlediğinin altını çizdi:

- Afrika’da büyüdük ama Avrupa bizi keşfetti. Toplam satışlarımızın yüzde 60’ını ihracat oluşturuyor. İhracatımızın yüzde 75’i Avrupa ülkelerine gerçekleşiyor.

2025 yılı ihracatını sorduk, aktardı:

- 2025 yılını 105 milyon dolarlık ihracatla tamamladık.

5 ay önce marka destek programı Turquality kapsamına girdiklerini kaydedip, kilo başına ihracat gelirini irdeledi:

- Kilo başına ihracat gelirimiz 13-14 dolayında bulunuyor…

İstihdam konusundaki hedeflerine değindi:

- Şu anda 710 kişilik istihdam söz konusu. 1400’ü bulacak.

Beta Enerji’nin yeni fabrikasından ayrılırken “ihtiyatsız kötümser” Şeref Oğuz memnuniyetini dile getirdi:

- İyi ki Beta Enerji’yi gezdik. Yusuf Cenk Dağsuyu ve Hakkı Mert Dağsuyu ile ekibinin enerjisi bize de yansıdı. Moralimiz düzeldi…

Türkiye’nin hemen her bölgesinde gezdiğimiz OSB’lerde, fabrikalarda birçok sektörden küçülme, kapanma haberleri alırken, Beta Enerji’deki üretim ve büyüme temposu bize moral aşıladı…

Trafo başına maliyetin yüzde 35’i silisyumlu saçtan oluşuyor, o da ithal geliyor

YENİ fabrika turu sırasında Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Cenk Dağsuyu’na trafodaki yerlilik oranını sorduk, şu yanıtı verdi:

- Her trafonun maliyetinin yüzde 35’ini silisyumlu saç oluşturuyor. O da ithal geliyor. Dolayısıyla yerlilik oranımız yüzde 65 düzeyinde bulunuyor.

Yıllık silisyumlu saç ithalatlarının 18 bin ton düzeyinde olduğunu belirtti:

- Zamanla 100 bin tona doğru çıkacak.

Kayseri’de 4 mobilyacı KİM’i örnek alıp süngere 10 milyon Euro yatırdı

KAYSERİ Temsilcimiz Hilal Sönmez, Kayseri Ticaret Odası’yla EKONOMİ Gazetesi’nin birlikte düzenlediği toplantı sonrası kentteki bazı sanayi tesisleri turumuza bir fabrika daha ekledi:

Poli Sünger…

Şeref Oğuz, Hakan Güldağ ve Hilal Sönmez’le birlikte gittiğimiz Poli Sünger’in deneme üretimine başlamış, fatura keser hale gelmiş yeni tesislerinde bizi ortaklardan Hasan Köksal ve Genel Müdür Fatih Güneş karşıladı.

Hasan Köksal, Poli Sünger’i mobilya sektöründen 4 ortak kurduklarını belirtti:

- Bu ortaklığı kurarken KİM (Kayseri İleri Malzemeler) Teknoloji A.Ş.’yi örnek aldık. KİM Teknoloji’yi 2019 yılında Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası’nın öncülüğünde sanayiciler bir araya gelerek kurdu.

Kendisinin de ortakları arasında bulunduğu KİM’in oluşan güç birliği ile adına uygun şekilde “ileri malzemeler” ürettiğine işaret etti:

- Savunmadan havacılığa kadar farklı sektörlere dönük teknolojisi yüksek malzemeler üretiyor. Kurulan çok ortaklı yapı gayet başarılı yürüyor.

Süngerin mobilya sektörünün önemli ara malları arasında yer aldığını anımsattı:

- Öncelikle kendi ihtiyacımızı karşılama, daha doğrusu sünger tedarikinde sıkıntı gündeme geldiği dönemlerde “tedarik güvenliği” arayışıyla yola çıktık. Dünyanın en modern sünger fabrikalarından birine imza atmış olduk.

Poli Sünger’in ortağı 4 şirketi sıraladı:

Paffia Bedding & Garden: Yatak, baza, bahçe mobilyaları üretiyor.

Yatak, baza, bahçe mobilyaları üretiyor. Sevyat: Yatak ve baza üretiyor.

Yatak ve baza üretiyor. Kayser Mobilya: Yatak ve baza üretimine odaklı çalışıyor.

Yatak ve baza üretimine odaklı çalışıyor. Kaliteks: Yatak keçe imalatı yapıyor.

Poli Sünger’in de KİM Teknoloji gibi güç birliği hikayesi olduğunu vurguladı:

- Sünger, mobilyadan otomotive, iç giyime kadar birçok alanda kullanılıyor.

İlk aşamada yıllık 30 bin metrekarelik üretim planladıklarını anlattı:

- Daha sonra yıllık üretimimiz 100 bin metrekareye çıkabilir.

Genel Müdür Fatih Güneş araya girdi:

- Burası yeni nesil bir sünger fabrikası. Üretimin yüzde 30’unu ihracata yönlendirmeyi planlıyoruz.

Tesise yatırım büyüklüğünü sorduk, Hasan Köksal yanıtladı:

- 10 milyon Euro’luk yatırım yaptık.

Kayseri’de KİM Teknoloji’nin başarısı, iş insanlarının başka sektörlerde de kol kola girmesini, yeni ortaklıklar kurmasını tetikledi, Poli Sünger böyle devreye girdi…

Bunun arkası gelse, teknolojisi yüksek, daha büyük kaynak gerektiren alanlarda ortaklıklarla yol alınsa iyi olmaz mı?

İki ihale yaptık, OSB’deki tüm parselleri sattık

KAYSERİ Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’un odasında sohbet ederken Erciyes Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Sarıalp’e 28 Aralık 2023’te tüzel kişilik kazanan OSB’deki son durumu sorduk, 2021 yılına döndü:

- Erciyes OSB ile ilgili çalışmalar Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı, Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığı ve Kayseri Sanayi Odası tarafından 2021 yılında başladı.

Erciyes OSB’nin Kayseri’nin 4’üncü OSB’si olarak devreye girdiğini belirtti:

- OSB’mizde orta ve orta yüksek teknoloji ile üretime dönük tesislere yer verilmesi hedefleniyor. Ayrıca“Yeşil OSB” olarak planlanıyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Hayal ettiğimiz noktadayız. İki ihale yaptık, tüm parseller satıldı. 1. Etap 4 milyon metrekare dolayında. 220 sanayi parseli ortaya çıktı.

İhalede oluşan metrekare fiyatını paylaştı:

- 2 bin 500 liralık metrekare fiyatıyla arsanın toplam değerinin yüzde 20’sini peşin istedik. Kalan bölümü için 24 ay vade yaptık. Vade farkı da almıyoruz.

Erciyes OSB için 2019 yılından beri talep topladıklarını bildirdi:

- Elimizde 1800 talep dilekçesi var. Parsel büyüklükleri 10-20 bin metrekare arasında değişiyor. Kayseri dışından arayan da çok var. OSB’mizde zamanla 2. ve 3. etap genişleme çalışması da olacak.