Daha açılalı 3 hafta olmadı bir haftada %60 yükseldi

Geçen haft a borsada işlem gören 548 hisseden 139’u yükselirken 406’sı geriledi. Yükselenlerden %20’nin üzerinde performans sergileyen 10 hisse bulunuyor. Bunlardan biri %60 yükseliş kaydetti.

Hisselerin haftalık fiyat değişimi özellikle kısa vadeli işlemlerde bulunan yatırımcılar açısından önemlidir. Piyasadaki eğilimi görmek ve yönelim hakkında fikir sahip olmak için fiyatlar yakından takip edilir. Geçtiğimiz hafta BIST Tüm Endeksi’ne dahil 548 hisseden 139’u yükselirken 406’sı düştü. İki hisse aynı seviyede kaldı. Yükselen hisselerden 10’u %20 ve üzeri performans sergileyerek listeye girdi. Bir hisse %60 ile en fazla yükselen oldu.

Polisan Holding’in kısmı bölünmesiyle kurulan Marmara Holding, 16 Eylül’den bu yana borsada işlem görüyor. Marmara Holding, üç haftaya yaklaşan süre içinde tavan serileri ile öne çıkıyor. Son bir haftada %60,2 yükseliş kaydederken ilk işlem gününden bu yana değer artışı %270,67 oldu. Haftanın en çok kazandıran ikinci hissesi Hedef Holding, %40,6 yükseliş kaydetti. Son bir yılda %2.027 gibi oldukça yüksek bir çıkış gerçekleştirdi. Şirket performansıyla 136 milyar TL piyasa değerine ulaşırken, listeye giren en yüksek değere sahip firma oldu. Yüksek volatiliteden ötürü 16 Ekim’e kadar hissede brüt takas, kredili alım ve açığa satış tedbiri ile emir paketi tedbirlerini devrede. Son bir haftada %20 ve üzeri altı hisse kaybettirdi. En sert düşüş Emek Elektrik ile PC İletişim’de gözlendi. Her iki hisseye eylülün son haftasından itibaren yoğun satış gelirken sırayla %37,6 ve %34 gerilediler.

Firmalarla ilgili kamuya yansıyan önemli bir gelişme bulunmazken, PC İletişim’in bu süredeki geri alımları düşüşü durdurmaya yetmedi.

ZEYNEP'E SOR

YAKIN İZLEME PAZARI MI, PÖİP Mİ?

Yakın İzleme Pazarı; şeffaflık, uyarı, düzenleyici kontrol, ikinci şans, likidite imkânı. Güven kaybı, likidite düşüşü, zarar riski, fon erişimi, algı riski. Piyasa Öncesi İşlem Platformu; hazırlık, artan şeff afl ık, fırsat, gelişim, esneklik. Sınırlı likidite ve ilgi, yüksek risk, kısıtlı görünürlük, belirsizlik.

Kârdaki düşüş, hissenin çarpanlarına olumsuz yansıyor. Çıkışın önündeki sorunlardan biri

Batı Söke bir yıldır bir aşağı bir yukarı gidip geliyor. Neden bir türlü yükselmiyor? / Kerem Yiğit

Kerem, geçen yıl hem gelirini hem de kârını düşüren Batı Söke Çimento, bu yılın ilk yarısında da benzer bir tablo sergiledi. Satışları %10 gerilerken dönem sonu net kârındaki düşüş oranı %38 seviyelerinde gerçekleşti. Şirketin faaliyetlerinden kaynaklı zarar üretmesi operasyonel verimliliğinin işlemediğini işaret ediyor. Kârdaki düşüş, hisseye dair temel çarpanlara olumsuz yansıyor. F/K 295, FD/FAVÖK 205,7 gibi oldukça yüksek seviyelerde. Veriler, kâr üretiminin fiyata oranla zayıf kaldığını söylüyor. Hissenin fiyatı yıl boyunca %18 yükselse de, spekülatif sıçramalarla desteklenen ve ardından hızla geri çekilen bir seyir öne çıkıyor.

Dokuz aylık prim üretimi %45 arttı. Yükselen ivme, büyüme potansiyelinin sürmesini sağlıyor

Türkiye Sigorta dokuz aylıkta sizce nasıl bir performans sergiler? / Cihan Tutkun

Cihan, prim üretimi sigorta şirketlerinin kârlılığının en temel belirleyicisidir. Türkiye Sigorta, altı aylık dönemde gelir ve dönem sonu kârını sırayla %44 ve 43 oranında büyüttü. Yılın ilk dokuz ayına dair açıkladığı veriler de olumlu seyrin süreceğine dair işaret olarak değerlendirilmeli. Ocak-Eylül döneminde brüt prim üretimini %45 artarak 105 milyar TL’yi aştı. Geçen yıl aynı dönemde bu oran 72,6 milyar TL idi. Açıklanan veriler Türkiye Sigorta’nın altı aylık döneme göre ivmesini bir kademe daha yükselttiğini gösteriyor. Dolayısıyla, prim büyümesi kaynaklı gelir artışı, dokuz aylık mali tablolarına olumlu yansıması beklenmeli.

YATIRIM FONLARI

BDS fonunun getirisi yüksek, ücreti ise düşük

Pardus Portföy’ün yönettiği BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (BDS), 2,84 milyar TL ile endeks fonları içerisinde en büyük ikinci fon. Mayıstan bu yana sürekli değerlenirken, ekimde 283,4 milyon TL nakit çıkışı gözlendi. Portföyün %87,54’ü hissede, %10,72’si vadeli işlem teminatlarında bulunuyor. Yatırımcısı ekimin ilk günlerinde azalarak 24.660’a indi. Doluluk %23,71, pazar payı %1,75 seviyesinde. Mayıs 2024’te işlem görmeye başlayan BDS, BIST 30 dışındaki hisselere yoğunlaşarak getiri hedefl iyor. 6 risk değeriyle yüksek risk alabilen yatırımcılara hitap ediyor. Son 6 ayda %47,41 yükseliş kaydeden fon, aynı sürede %25,4 yükselen endeks temalı fonların ortalamasını üzerinde. Yıllık %1,0 yönetim ücreti ile en düşük tutara sahip. Kategorideki 31 fonun ücreti %1,0 ile %3,3 arasında değişiyor.

TAHVİL

Nurol Yatırım Bankası, %44,61 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Nurol Yatırım Bankası, 02.10.2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 700.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %40,50, bileşik faizi ise %44,61’e denk geliyor. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %20,19 olacak. 3 Ekim tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı

%40,5 YILLIK BASİT FAİZ

TLREF) %40,28 seviyesinde bulunuyor. Nurol Yatırım Bankası’nın çıkardığı bononun yıllık %40,50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,22 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için makul bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 03.10.2025 olurken vade tarihi 03.04.2026 olacak. Piyasada TRFNURL42612 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ANADOLU ISUZU

Özbekistan’a Açılıyor. 80 milyon dolarlık teklifi kabul edildi. Devir için yasal izinler beklenecek

Anadolu Isuzu, Özbekistan’ın önde gelen araç üreticilerinden JV SamAuto firmasının %75,2’lik payını satın almak üzere verdiği 80 milyon dolarlık teklifin kabul edildiğini duyurdu. Hisselerin devir alımıyla ilgili nihai sözleşme görüşmeleri ve yasal izin başvuruları önümüzdeki günlerde başlayacak. Geçen yıl imzalanan Mutabakat Zaptı ile başlayan süreç, detaylı mali ve hukuki incelemelerin ardından bağlayıcı teklif aşamasına geçmişti. Kabul edilen teklife göre ödeme tutarı, net borç düzeyi ve sözleşme hükümlerine bağlı olarak revize edilecek. JV SamAuto’nun Semerkant’taki tesisleriyle üretim kapasitesi ve bölgesel dağıtım ağı Anadolu Isuzu için yeni bir üretim ve ihracat üssü niteliği taşıyor. Girişim, Anadolu Isuzu’nun Orta Asya pazarında büyümesini sağlayacak.

ODİN TEKNOLOJİ

Dağıtım firması ile anlaşmaya vardı. İleri teknoloji ürünlerin satışı ve hizmetini verebilecek

Odin Teknoloji, global teknoloji dağıtım firması TD Synnex’in Türkiye temsilcileriyle çerçeve sözleşmesi imzaladı. Anlaşma kapsamında; bulut, siber güvenlik, yapay zekâ ve IoT gibi ileri teknoloji ürünleri Odin’e münhasır olmayan şekilde tedarik edebilecek. Bu ürünlerin satışı ve hizmetini gerçekleştirecek. TD Synnex, 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Ortaklık sayesinde Odin, global ölçekte kabul görmüş ürünleri portföyüne katarken, hem ürün hem de hizmet yelpazesini genişletme fırsatı yakalayacak. Odin münhasır yetkiye sahip olmasa da ileri teknoloji çözümlerine erişimin kolaylaşması, rekabet gücünü artırabilecek. İş birliği, özellikle kanal yapısının güçlenmesi ve operasyonel esnekliğin artması açısından Odin’in büyüme planını destekleyebilecek.

BANVİT

Rekabet Kurulu’ndan 947 milyon TL ceza aldı. Erken ödeme indiriminden yararlanacak

Banvit, Rekabet Kurulu tarafından yürütülen rekabeti ihlal kapsamındaki inceleme çerçevesinde 947,3 milyon TL idari para cezasına çarptırıldı. Şirket, kararın gerekçesinin henüz ulaşmadığını, ancak %25 erken ödeme indirimi opsiyonunu değerlendirdiğini belirtti. Bu tür cezalar, piyasada hâkim durumun kötüye kullanılması ya da fiyat koordinasyonu gibi uygulamalara karşı yaptırım niteliği taşıyor. Erken ödeme indirimi uygulaması firmaların itiraz hakkını saklı tutarak ceza yükünü azaltmasına olanak tanıyor. Banvit’in indirimli ödeme seçeneğini değerlendirmesi, dava sürecine gitmeden önce mali yükü sınırlama amacı taşıyor. Şirket, 2024 yıl sonunda 36,8 milyar TL gelir elde etmişti. Bu yılın ilk yarısında ise geliri %18 gerilerken dönem sonunda 277,4 milyon TL zarar yazdı.