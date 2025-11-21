Bütün meselemiz daha iyi bir Türkiye ve hiç şüphesiz daha iyi bir dünya... Üçüncü yılını kutlayan gazetecilerin gazetesi EKONOMİ, bu amaçta kritik bir rol oynuyor. Çünkü daha iyi bir geleceği ancak gerçeklerin ve özgürlüklerin üzerine inşa edebiliriz.

Meslek büyüğümüz ve gazetemizin manevi kurucusu Nezih Demirkent, "Gazeteleri gazete yapan muhabirlerdir" derdi. Çünkü gazeteciliğin ilk yükümlülüğü olan gerçek haberi, muhabir yapar.

Bütün mesele, insanlarımızın daha iyi koşullarda yaşamaları ve çalışmaları... Buna ancak tüm seçeneklerin özgürce araştırıldığı ve tartışıldığı bir ortamda ulaşabiliriz. Çözüm önerileri özgürce tartışılmıyor, farklı fikirler yasaklanıyorsa, düşünce ortamı çoraklaşır. Bunun sonu çözümsüzlük ve atalettir. Demokrasi ve sosyal sorumluluk ilkelerini temel alan bir basın kuruluşunun ilk görevi, hayatın her alanında mümkün olduğu kadar çok düşüncenin kamuoyuna duyurulmasına aracı olmaktır. Toplumda düşünce zenginliği ve ifade özgürlüğü ne kadar fazlaysa, sorunlara çözüm bulma ihtimali artar. Keza, ekonomik işleyişin zeminini oluşturan güven de... Özgürlük ve güven, daha çok işe, yatırıma, refaha ulaşmanın yoludur.

Bugün gazetecilerin gazetesi EKONOMİ, 3. yılını kutluyor. Çok şükür, sorumlu olduğumuz esas merci olan okurlarımızın karşısına göğsümüzü gere gere çıkabiliyoruz. Çünkü bu üç yılda ülkemizin gerçeklerini eğip bükmeden, bir ayna gibi yansıtarak görev yaptık. Ekonomide bir özgürlük platformu oluşturarak, hem yönetenlere hem de yönetilenlere ışık tutacak düşünce ve önerilere sayfalarımızı ardına kadar açtık.

'Daha iyi bir Türkiye' için fedakarca mücadele veren ekonomim. com'dan nbe tv'ye tüm ekiplerimizi kutluyorum. Amaç birliğiyle bu yolda hep yanımızda olan çok değerli okurlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Hep birlikte nice yıllara...