Daha yeni başlıyoruz, dünyadaki en kilit şehirlerde mağaza açacağız

Les Benjamins Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Sabancı Kamışlı, 2022 yılının son günlerinde sosyal medyada bir paylaşım yaptı. 2022 yılında Les Benjamins’in Euro bazında yüzde 100 büyüdüğünü, ocak ayında Paris’te show room açacaklarını ve yeni iş birlikleri yapacaklarını, global çapta sürprizleri olduğunu söyledi. Aralık 2022’de İstanbul, Londra, Helsinki, Boston, New York, San Fransisco olmak üzere dört ülkede 7 şehirlik yoğun bir seyahat trafiği olan Fethi Sabancı Kamışlı’yı bu paylaşımın detaylarını almak için aradığımda yine yurt dışındaydı. Bilmeyenler için bir hatırlatma yapmak isterim. Les Benjamins, 2011 yılında en büyük hayali kendi moda markasını yaratmak olan Bünyamin Aydın tarafından kuruldu. Les Benjamins, bugün yurt dışında bilinen bir marka. Justin Bieber’dan Robert Downey Junior’a dünya starları markanın müşterileri arasında. Fethi Sabancı Kamışlı liderliğindeki Esas Holding hissedarları Ali Sabancı, Kazım Köseoğlu, Can Köseoğlu ve Kerem Sabancı Kamışlı, COVID-19 salgınının Türkiye’de de etkili olmaya başladığı Mart 2020’de Les Benjamins’e bireysel yatırım yaptılar. Dolayısıyla pandemi yüzünden istedikleri gibi yatırım ve büyüme planlarını hayata geçiremediler.

Yeni mağazalar için görüşmeler sürüyor

Fethi Sabancı Kamışlı, bu döneme atıfta bulunarak, “Biz yatırım yaptığımızda COVID-19 patladı. Şu anda İstanbul’da Akasya AVM, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’nde mağazamız var. Bu yılın ilk yarısında İzmir’de amiral gemimiz olacak bir mağaza açacağız. Türkiye’de birkaç yer için daha görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. Yurt dışında Dubai’de mağaza açtıklarını, burada birkaç yerle daha görüştüklerini dile getiren Fethi Sabancı Kamışlı, Berlin ve Londra’da da yer baktıklarını vurguladı. Kamışlı, “Yakın zamanda Paris’te shoowroom açacağız. Çok güzel bir yer tuttuk. Amerika da hedef ülkelerimiz arasında. Orada da çok özel bir deneyim mağazası açmayı hedefliyoruz. Biz yurt dışında şu kadar mağazamız olsun demiyoruz. Biz değil yaptığımız işler konuşsun istiyoruz. Ama dünyadaki en önemli, kilit şehirlerde amiral gemisi bir mağazamız olacak. Yurt dışındaki fırsatları değerlendireceğiz. Ayrıca bu yıl çok önemli 2 veya 3 dünya markasıyla çok ses getirecek iş birliklerine de imza atacağız” dedi.

19 yaşındaki Kaan Sabancı 3. şiir kitabını çıkardı

Kaan Sabancı, Esas Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı’nın oğlu. 2003 yılında Londra’da doğan Sabancı, Koç Lisesi’nde okudu. Halen Tufts Üniversitesi Liberal Arts bölümüne devam ediyor. Kaan Sabancı, genç yaşına üç şiir kitabı sığdırmayı başardı … Küçük yaştan itibaren şiir yazmaya başlayan Sabancı, ilk şiir kitabı olan “Alegorik Şiirler”i 2017 yılında Londra’da eğitimine devam ettiği sırada çıkardı. Ertesi yıl ikinci kitabı “Belki de Dönecektim” yayımlandı. Üçüncü kitabı “Ben Bu Saçmalığı Bırakamam” ise 2022 yılının Eylül ayında raflarda yerini aldı. Sabancı, aşktan dostluğa, aileden sosyal olaylara pek çok konuda şiir yazıyor. Şiire ilgisini fark eden sekizinci sınıf Türkçe öğretmeni sayesinde yazmaya başlamış. Kendi deyimiyle eski ve yeni kelimeleri şiirlerine serpiştiriyor, bunun daha etkili olduğunu düşünüyor. Can Yücel, Cemal Süreya, Nazım Hikmet, Özdemir Asaf ve Ahmed Arif, her zaman okuduğu ustalar… Son günlerde çok fazla Küçük İskender okuduğunu söylüyor. Kaan Sabancı, üçüncü şiir kitabını imzalamak için hafta sonunda İstanbul’da okurlarıyla buluştu. Cumartesi günü Zorlu Center’da, pazar günü Suadiye Penguen Kitabevi’nde kitaplarını imzaladı. Halası Emine Sabancı Kamışlı, anneannesi Sema Doğan, aile dostları ve arkadaşları imza günlerinde yanındaydı.

Amerika’da inşaat şirketinde çalıştım, bu yaz yine gideceğim’

Suadiye’deki imza gününe ben de gittim ve Kaan Sabancı ile sohbet ettik. “Şiirlerimi kitaplaştırmak benim için çok güzel bir serüven oldu. Ufkumu açtı, başka şairleri tanıma fırsatı buldum. Şunu anladım ki ne kadar bu işin ehli insanları okursanız, onlardan etkilenirseniz şiirin de daha çok geliştiğini hissediyorsun” diyen Sabancı’ya iş hayatıyla ilgili planlarını sordum. “Şiir kariyerim de olabilir ama epey ilgi alanım var. Annem ve babamdan iş hayatıyla ilgili bir baskı görmedim. Şiir konusunda da her zaman bana destek oldular” diyen Sabancı’ya aile şirketlerinde nasıl bir kariyer planı yaptığını sordum. “Şimdilik çok erken ama iş olarak ilgi alanlarım var. Örneğin en fazla inşaat ilgimi çekiyor. Merak ettiğim, staj yaptığım bir alan. Keza madencilik ilgimi çeken bir diğer alan. Yazları çalışıyorum. Geçen yaz Amerika’da bir inşaatta çalıştım. Bu yaz yine gideceğim ve bir ay New York’ta çalışmayı düşünüyorum yine inşaat üzerine. Kesinlikle bu alanda çalışmaya ve öğrenmeye devam edeceğim. Şiir yazmak zaten devam edecek, o durduracağım bir şey değil” diye cevapladı. İmza gününde oğlunu yalnız bırakmayan Vuslat Doğan Sabancı’ya da şair annesi olmanın nasıl bir duygu olduğunu sordum, gülerek “Şiirlerini ilk okuduğumda şaşırdım, ‘Oğlum ne yaşadın sen’ dedim” cevabını verdi. Her zaman ona destek olduğunu ve gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.