Dalaman’ın geleceğine 220 milyon Euro yatırdı, turist başına 2 bin Euro hedefledi

DANIŞMANLARI Önder Barlas ve Esra Dalgıç, Göçay-Onur Turizm İşletmecilik A.Ş. Yönetim Kurulu adına davet gönderdi:

(soldan sağa) Ümit Yaşar Atalay, Aslı Çetinceviz, Mustafa Göçen, Mehmet Göçen ve Mitat Batır

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Golf bünyesinde hayata geçirilen “The Dalaman Golf Club” yatırımının Türkiye golf turizmine katkısı ve Dalaman’ın uluslararası yeni golf destinasyonu olarak konumlandırılması vizyonumuzu paylaşmak istiyoruz.

“The Dalaman Golf Club” Türkiye’nin Güneybatısında hayata geçirilen ilk şampiyona standartlarındaki golf sahası olan “The Dalaman Golf Club”, yalnızca bölge için değil, Türkiye’nin golf turizmi açısından da yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

“The Dalaman Golf Club”,

Buluşmaya giderken arşiv taraması yaptım, Nurten Erk Tosuner’in Göçay Grubu Başkanı Mustafa Göçen’le yaptığı, Hürriyet Gazetesi ekonomi sayfalarında yayınladığımız röportajı okudum. Göçay Grubu, 2005 yılında 49 yıllığına kiraladığı Sait Halim Paşa Yalısı’nı hizmete açmıştı.

Mustafa Göçen, söz konusu röportajda turizm yatırımlarıyla ilgili şu mesajları vermişti:

Halen 2 bin 500 yatak kapasitemiz var. KKTC ve Bodrum’da yeni yatırımlara hazırlanıyoruz. 2008’de yatak kapasitemizi 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz.

Sarıgerme’deki golf ve otel projemizde yüzde 50 yabancı ortağımız olacak. 35 milyon Euro’ya mal olacak tesisi 2008 sezonunda açmayı planlıyoruz.

Sonra 6 Temmuz 2009’da yine Hürriyet’te yayınlanan Mustafa Sarıipek-Ercan Kaylı imzalı otel açılış haberine denk geldim:

Türkiye’de Hilton’un ilk resort oteli 100 milyon Euro yatırımla Dalaman’da (Muğla) açıldı…

Yatırımı gerçekleştiren Göçay Turizm’in Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Göçen, açılışta planlarını şöyle paylaşmıştı:

Dalaman’da yeni golf sahaları ve yeni otel yatırımlarının önü açıldı. Bölge desteklenirse önemli turizm destinasyonlarından biri olur.

2010 yılında Bodrum ve Dalaman’ın yanı sıra Ukrayna’da da butik otel planımız var.

Dalaman’ın Sarıgerme Plajı’nda 1553 dönüm alanda inşa ettiğimiz otelimizin 650 metre uzunluğunda özel kum plajı bulunuyor.

410 odalı otelimizin bir parçası da 18 delikli golf sahası ile kongre merkezi olacak. Onları da 2010 yılında devreye almayı planlıyoruz.

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Golf projesi kapsamında hayata geçirilen “The Dalaman Golf Club” yatırımının detaylarının paylaşıldığı toplantıda ev sahipliğini Göçay-Onur Turizm İşletmecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Göçen yaptı. Mustafa Göçen’e Yönetim Kurulu Üyeleri Aslı Çetinceviz, Mehmet Göçen, Genel Müdür Ümit Yaşar Atalay ve “The Dalaman Golf Club” Direktörü Mitat Batır eşlik etti.

Mustafa Göçen, “The Dalaman Golf Club”ın 30 Ağustos 2026’da açılacağını belirtip, yaptıkları yatırımı şöyle tanımladı:

- Bu yatırım, Dalaman’ın uluslararası ölçekte dört mevsim tercih edilen bir destinasyon olmasına katkı sağlayacak uzun vadeli vizyonumuzun önemli bir parçasıdır.

Mustafa Göçen, otele 17 yılda 200 milyon Euro yatırım yaptıklarını, “The Dalaman Golf Club”a da ayrıca 20 milyon Euro harcadıklarını bildirdi:

- Amacımız yalnızca tesisimize değer katmak değil. Dalaman’ın uluslararası marka değerini artıracak sürdürülebilir bir turizm ekosistemine katkı sağlamaktır.

Türkiye’nin turizmde sahip olduğu potansiyelin yeni yatırımlarla daha da güçleneceğine inandıklarını vurguladı:

- Türkiye’nin sahip olduğu doğal, kültürel ve turistik zenginlikleri daha yüksek katma değer üreten turizm ürünleriyle desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Golf turizmi bu dönüşümün en önemli alanlarından biridir.

Antalya’nın Belek bölgesine uzandı:

- Belek bugün ülkemizin en önemli golf destinasyonlarından biri. Biz de Dalaman’ın sahip olduğu doğal avantajlarla Türkiye’nin golf turizmine güçlü bir alternatif kazandıracağına inanıyoruz. Golf turizmi konaklama süresini uzatıyor, sezonu da genişletiyor.

“The Dalaman Golf Club” Direktörü Mitat Batır, sorular üzerine golf turistlerinin kişi başına harcamasından örnekler verdi:

İspanya’da golf turisti kişi başına 3 bin Euro harcama yapıyor.

Portekiz’de golf turisti harcaması 2000-2500 Euro arasında değişiyor.

Ülkemize gelen golf turistleri de kişi başına 1500-2000 Euro bırakıyor.

Türkiye’nin turist başına ortalama geliri halen 1000 dolar dolayında seyrediyor.

Golf gibi turistlerin kalış süresini uzatan, turizm mevsimini tüm yıla yaymanın kapısını açan yatırımlar arttıkça turist başına gelir çıtasının yükseleceği anlaşılıyor…

15 yıl önce Dalaman’a İlk kongre merkezini de biz yapıp, sezonu uzattık

GÖÇAY-Onur Turizm İşletmecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Çetinceviz, 17 yıl önce Sarıgerme’ye ilk gittiklerinde eşsiz coğrafyanın potansiyeline inandıklarını belirtti:

- İlk günlerden itibaren bölgeye değer katacak yatırımların sözünü verdik. Oteli devreye aldıktan iki yıl sonra, yani bugünden 15 yıl önce bölgenin ilk kongre merkezini açarak önemli ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptık.

Kongre merkeziyle bölgenin yalnızca yaz aylarında değil, yıl boyunca ziyaretçi çekebileceğini gösterdiklerini kaydetti:

- Bu vizyonla bölgemizde sezonu ilk açan ve en son kapatan resort oteli olduk. Golf sahası ve kulüple de yatırım konusundaki bir sözümüzü daha yerine getirmiş olduk.

Potansiyelin tamamının henüz kullanılamadığının altını çizdi:

- Dalaman Havalimanı bugün 5-6 milyon yolcu ağırlarken Antalya’nın yolcu sayısı 40 milyona yaklaşıyor. 20 dolayında ülkeden direk uçuş olan bölgemiz, çok daha geniş uluslararası erişim potansiyeline sahip.

Ardından ekledi:

- İnanıyorum ki bizim yaptığımız golf yatırımı, bölgemize yenilerinin eklenmesine yol açacak. Nitelikli konaklama yatırımlarının ve farklı turizm projelerinin önünü açabilecek.

Göçay-Onut Turizm İşletmecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Göçen, Dalaman’daki yolculuklarının 2009’da başladığını anımsattı:

- Bu yolculuğu hiçbir zaman kısa vadeli düşünmedik. Bölgenin ve Türkiye turizminin geleceğine inandık, kazandığımız her değeri yatırıma yönlendirdik.

Golf yatırımının da turizm sektörüne değer katan hamleler arasında yer aldığını irdeledi:

- Yeni golf sahamızın dünyanın farklı ülkelerinden gelecek golf tutkunlarını Dalaman’a çekerek bölgemizin uluslararası rekabet gücünü artıracağına inanıyoruz.

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Golf Genel Müdürü Ümit Yaşar Atalay, golf sahasını stratejik bir yatırım olarak gördüklerini aktarıp ekledi:

- Golf sahamızın devreye girmesiyle golf kültürünün geliştiği pazarlara odaklandık. Başta İngiltere, Almanya, Batı Avrupa ülkeleri, İskandinav ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu olmak üzere golf turizminin güçlü olduğu pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz.

100 milyon golf turisti 30 milyar dolar harcıyor

GÖÇAY-Onur Turizm İşletmecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Göçen, Amerika’da 16 bin, Avrupa ülkelerinde de 6 bini aşkın golf sahası olduğunu belirtti:

- Dünyada 36 bin golf sahası, 100 milyondan fazla da golf oyuncusu var. Golf turizmi yıllık geliri 30 milyar doları aşıyor.

Mustafa Göçen, bu noktada sözü The Dalaman Golf Club Direktörü Mitat Batır’a bıraktı. Batır, golf turizmi gelirinde İspanya’yı örnek gösterdi:

- İspanya, golf turizmini 1960’lı yıllarda başlattı. Şu anda ülkede 400 dolayında golf sahası var. Yılda 1.4 milyon golf turisti ağırlıyor. Yıllık golf turizmi geliri 10 milyar dolar dolayında seyrediyor.

Portekiz’e de işaret etti:

- Portekiz de golf turizmi destinasyonu açısından iddialı bir ülke. 100 dolayında golf sahası var ve yıllık golf turizmi geliri 6 milyar dolar dolayında seyrediyor.

Mitat Batır, ülkemize döndü, Belek’e işaret etti:

- Ülkemizde golf turizmi Belek’te başladı. Şu anda Belek’te 15 golf sahası var. Yılda 120 bin civarında turist ağırlıyorlar.

Türkiye’nin golf turizmi gelirine de dikkat çekti:

- Yıllık golf turizmi gelirimiz 250 milyon dolar dolayında seyrediyor. Ülkemizin bu alanda potansiyeli çok büyük.

Batır, The Dalaman Golf Club’la ilgili de şu bilgileri verdi: