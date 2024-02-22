Dalgalanma mı, trend mi?

Dalgalanmalar kısa vadeli hareketlerken, trendler piyasanın genel yönünü belirler. Yatırım kararlarında anlık dalgalanmalara değil, uzun vadeli trendlere odaklanmak, daha sağlam temellere dayanan bir stratejiyi işaret eder.

Son zirvesinin üzerine çıkaracak motivasyon nedir?

Arçelik’i dört aydır elimde tutuyorum. O kadar hisse çıktı. Bu hisse yerinde saydı. Neden çıkmıyor? / Deniz Gökmen

Borsa uzun vadeli yatırım mecrasıdır. Bir şirket, sektöründe önemli ve güçlü konuma sahip olsa da kısa zaman aralığında fiyatının gerilemesi her zaman için beklenen bir durumdur. Neticede, öncesinde alım yapanların gelinen seviyeyi yeterli görmesinden kaynaklı satışlarda bulunması, hisse üzerinde baskıya yol açar. Bu da kaçınılmaz olarak fiyatta gerilemeye sebep olur. Hisse uzun vadede yükseldiği halde dar zaman aralığında gerilemiş olur. Bu nedenledir ki kısa vadede kazanç elde etmeye odaklanmak yerine uzun vadede büyüyen şirketleri takip etmek daha yerinde bir yaklaşım olur. Arçelik’i de bu perspektifle takip etmeli. Hissenin fiyatı, arada düzeltmeleri olsa da uzun vadede yükseliyor. Son olarak Ekim 2023’te en yüksek 176,70 TL’yi test ettikten sonra geriledi. Mevcut durumda henüz yeni zirvesini aşabilmiş değil. Bununla birlikte son bir ayı geçkin süredir alıcılar daha hareketli ve hisseyi yukarı yönlendiriyor. Şirket, son açıkladığı 2023 dokuz aylık mali tablolarında ana ortaklık kârını yüzde 45,87 oranında artırdı. Kârındaki artış hızını yükseltebilmesi alıcıları daha da motive edebilecek bir güç olacaktır.

Üst üste temettü veren şirket bu yıl ne yapacak?

Enerjisa’nın performansını nasıl buluyorsunuz? Çıkışı hakkındaki yorumunuz nedir? / Mehmet Özcan

Şubat 2018’de borsaya gelen Enerjisa, ilk sene düşen bir eğilim izlese de sonrasında sürekli yükseldi. Kasım 2018’de düzeltilmiş verilerle en düşük 3,12 TL’ye kadar inse de sonrasında yükselen kanal içindeki çıkışını günümüze kadar sürdürdü. Halihazırda çıkış ivmesini koruyan hisse, 61 TL seviyelerinin üzerini deniyor. Geride kalan beş yılı geçkin zaman diliminde fiyatını yaklaşık 20 kat artırdı. Şirket özellikle son iki yılda kârını ciddi oranlarda büyütürken 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde de artış ivmesi devam etti. 2023 dokuz aylık mali tablolarındaki hasılat yüzde 56,54 oranında arttı. Dönem sonu kârındaki büyüme de yüzde 444,22 oldu. Şirketin elde ettiği kârı yatırımcısıyla paylaşması aynı zamanda temettü yatırımcısının da hisseye ilgi göstermesinde belirleyici oluyor. Şirket, borsaya geldiği 2018 yılından bu yana her sene düzenli nakit temettü ödemesinde bulunuyor. Veriler firmanın 2023 yılında da güçlü bir kârlılık elde edeceğini işaret ederken yine nakit temettü ödeyeceği yönündeki beklentiyi güçlendiriyor. Bu da hisseye yönelik ilginin canlı kalmasına olanak veriyor.

PİYASALARIN NABZI

Halka arzlarda tavan serisi yeniden yatırımcıyı çeker

NEDEN YÜKSELDİ?

Pasifik Teknoloji, bir haftada yüzde 60 yükseldi. Borsada 13 Şubat gününden itibaren işlem görmeye başladı. Tavan serisi ile işlem görüyor. Alarko Holding, Ereğli Demir Çelik ve Pegasus; bir haftada hacimleri yüzde 30’un üzerinde artarken sırayla yüzde 12,52, yüzde 7,59 ve yüzde 6,56 yükseldiler. Hisseler hacimli yükseldi. Kurum hedef fiyatlarında takibe girmesinin etkisi var. Euro Kapital Yatırım Ortaklığı, bir haftada yüzde 60 yükseldi. Şirketle ilgili yakın tarihli önemli bir açıklama bulunmuyor. Hissede artan işlem hacmiyle birlikte fiyat yükseldi. Kervansaray Yatırım Holding, bir haftada yüzde 57,94 yükseldi. Şirket ve iştiraki aleyhine görülen ifl as talepli davada son duruşma 13 Şubat günü yapıldı. Dosyanın bilirkişiden dönüşü bekleniyor.

NEDEN DÜŞTÜ?

Agrotech Teknoloji, bir haftada yüzde 4,49 düştü. Hisse, 1,5 ay ciddi bir performans gösterdikten sonra kâr satışları geldi. Bosch Fren Sistemleri; bir haftada yüzde 4,03 geriledi. Zirvede direnç bölgesinden satış geldi.

NE OLDU?

Sektörel bazda bilişim sektörü öncü olmaya devam ediyor. Sektör hisselerindeki yükseliş yılbaşından bu yana yüzde 75’e çıktı. En zayıf sektör sigorta, yılbaşından bu yana değer artışı endeksin gerisinde kaldı. KOBI Sanayi sektörüne ilgi yüksek. Yıllık getirileri yüzde 276’ya çıktı. Yılbaşından bu yana sektörlerin yüzde 64’ü Borsa Endeksi’nin üzerinde bir performans gösteriyor. Endekste ağırlığı yüksek olan sektörlerde daha zayıf bir görünüm var.

NE OLACAK?

Emeklilik fonları hisse alıyor. Son 1,5 ayda yeniden payları artı ve %27’ye çıktı. Fon ilgisi piyasayı canlı tutar. Yabancı payı %36,28. Hareketleri seçici. Borsa 54 gündür yükseliş eğilimini koruyor. Bu sürede Endeks %26,35 yükseldi. Hisse senetlerinde pozisyonu koruma eğilimi hâkim. Dolar kurunda yükseliş eğilimi sürüyor. Günlük marjlar dar ancak eğilimi yukarı doğru.

HABER ANALİZ / BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK

Kimya ve petrolde risk de yüksek kazanç da

Kimya ve petrol sektörü yılbaşından bu yana yüzde 22,9 yükseldi. Sektördeki 43 şirketin 29’unun fiyat/kazanç oranı sektörün üzerinde. Fiyat/ kazancı sektörün altında olanlar önümüzdeki dönem için dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul Kimya, Petrol, Plastik sektörü, yatırımcıların ilgi odağında. Kimya ve petrol sektörü yılbaşından bu yana yüzde 22,9 yükseldi. Sektördeki 43 şirketin 29’unun fiyat/kazanç oranı sektörün üzerinde. Bu şirketlere dikkat edin. Fiyat/kazancı sektörün altında olan 14 şirket bulunuyor. Bu şirketler içerisinde Tüpraş, Aygaz, Alkim sektör fiyat/kazanç oranının altında işlem görüyor. Kurumlar değerlendirmelerinde sektör şirketlerine dikkat çekiyor. Sektör hisselerinde dikkat çeken getiriler ise şöyle:

* Lider konumundaki Tüpraş, son bir haftalık %6,66 ve son bir ayda %22,97 gibi getirilerle yatırımcısına kazandırırken, yılbaşından bu yana %19,79 getiri ve sektör endeksinde %43,55 ağırlıkla dikkatleri üzerine çekiyor. Hissede kurumların hedef fiyatları 200-227 TL arasında değişiyor. Fiyat/Kazanç oranı 6,24 olup sektör ortalaması olan 13’ün altında.

* Sasa Polyester, son bir haftada %5,46’lık artışla yatırımcıların yüzünü güldürse de, son altı ayda %18,78’lik bir düşüşle karışık sinyaller veriyor. Yine de yılbaşından bu yana %16,68 getiri ve sektördeki %12,80’lik ağırlığıyla öne çıkıyor. Kurumların öneri listelerinde yer almıyor. Fiyat/kazanç oranı 31,11. Sektör ortalamasının üzerinde bulunuyor.

* Petkim, %4,47’lik bir haftalık getiri ve %22,70’lik bir aylık getiri ile sağlıklı bir performans sergiliyor. Yılın başından itibaren %33,55’lik bir getiriyle yatırımcısının güvenini kazanmış durumda ve sektör endeksindeki %7,80 ağırlığıyla gücünü koruyor. Kurum hedef fiyatları 25-33 bandında bulunuyor. Fiyat/kazanç oranı 17,47 ve sektör ortalamasının üzerinde.

* Hektaş ve Politeknik Metal gibi hisseler ise %9,11 ve %13,77’lik haftalık getirilerle öne çıkıyor. Hektaş’ın fiyat/kazanç oranı 209,1 ve Politeknik Metal’in fiyat/kazanç oranı 1.475. Politeknik Metal son altı ayda %319,56 yükseldi. Şirket hisselerinin yüzde 34’ü İnfo Yatırım’da, yüzde 28,92’si ise Citibank’ta bulunuyor.

YATIRIM FONLARI

Yıllık bazda yüzde 151,92 kazandıran fon

* SİBER GÜVENLİK FONU REVAÇTA

İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon, yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 24,66 oranında getiri sağladı. Fonun portföy değeri 1,33 milyar TL ve IJZ kodu ile işlem görüyor. Fonun fiyatı 6,493664 TL. Yıllık yönetim ücreti yüzde 2,00 ve işlem saatleri TSİ 13.30’a kadar.

* YILLIK GETİRİSİ %171

Fonun son yıllık getirilerine baktığımızda yüzde 171,22 kazandırdığını görüyoruz. Fondaki yatırımcı sayısı 26,745, yılbaşından bu yana %73,33 artış görülüyor. Fona 50 bin TL yatıran bir yatırımcının parası bir yılda 135,6 bin TL oldu.

* NEGATİF GETİRİLİ GÜN ORANI %35

Negatif getirili gün oranı yüzde 35 olan fonun volatilitesi ise yüzde 20,5. Fonun getirisi yüzde 161, fonun getirisi ölçüt getirisinin üzerinde.

EMEKLİLİK FONLARI

* EMEKLİLİKTE TEKNOLOJİ VE BLOKZİNCİRİYLE KAZANÇ

Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon (ZFB) yatırımcısına yıllık yüzde 145,55 oranında getiri sağladı. Emeklilik fonunun portföy değeri 696,61 milyon TL ve ZFB kodu ile işlem görüyor. Fonun fiyatı 2,691175 TL. Fonun yıllık yönetim ücreti yüzde 2,90 ve 13:30’a kadar işlem yapılabilir.

* YATIRIMCI SAYISI 25.093

Fondaki yatırımcı sayısı 25,093, yılbaşından bu yana %29,11 artış görüldü. Fona 50 bin TL yatıran bir yatırımcının parası bir yılda 122,8 bin TL oldu.

* NEGATİF GETİRİLİ GÜN ORANI %43

Negatif getirili gün oranı yüzde 40. Fon 2024 Ocak ve Şubat ayında enflasyonun üzerinde kazandırdı. Ancak unutulmamalı ki risk derecesi 6.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar kurunun günlük nabzı zayıf kalmalı

Dolar kuru son bir yıl içerisinde günlük yüzde 5-7’lik artışlar yaşarken 2023’ün eylül ayından itibaren getiriler yüzde 0,5’in altında gerçekleşmeye başladı. Kurda yükseliş marjları sınırlı ve stabil. Günlük kur volatilitesi artarsa yatırımcı yeninden döviz kurlarındaki hareketlere odaklanacaktır. Kurun artışı yılbaşından bu yana enflasyonun altında. Yıl genelinde enflasyonun altındaki seyrin sürmesi önemli.