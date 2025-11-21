Damaskus bıçağı ve yemek masasında üç santimlik 5 büyük devrim

Beni çok ilgilendiren çok önemli haberi geçen Cuma Berlin’de öğrendim.

Tam yerini de söyleyeyim.

Berlin’in en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan “Mall of Berlin’in” zemin katında yeni açılan bir Türk ev ürünleri mağazasında…

Başlıkta 2 dedim ama, son 2 yılda Türk yemek masa kültüründe devrim niteliğinde 5 önemli değişiklik meydana gelmiş.

BAZILARINIZ BUNUN NESİ ÖNEMLİ VE NESİ DEVRİM DİYEBİLİR

Anlatınca belki “Bunun nesi önemli” diyeceksiniz.

Öyle demeyin.

Yemek masasında her şeyin, yıllar boyunca oluşmuş, santimle ölçülen standartları vardır.

Bu standartlarda üç beş santimlik değişimler, masa kültürü ve sosyolojisinde yeni dönemlerin habercisidir.

Bu değişimin yeni sosyolojisini bana anlatan kişi, sadece Türkiye’nin değil artık bütün dünyada masa kültürünün teknolojisi ve estetiği konusunda önemli oyuncularından biri sayılan Fatih Karaca.

Karaca, yemek servis takımları, mutfak eşyası ve mutfak elektroniğinde çok önemli yere sahip bir marka.

ÜNLÜ İŞİNSANI “SANA BİR MÜJDEM VAR” DEDİ

Fatih Karaca, “Sana bir müjdem var. Çok sevineceğin bir değişim trendi başladı” diyor.

Ardından haberi veriyor:

“Çatal, kaşık ve bıçak boyları uzuyor…”

Benim için gerçekten çok önemli bir haber.

ELİME KÜÇÜK ÇATAL BIÇAK ALINCA YEMEĞİN KEYFİ KAÇIYOR

Çünkü yıllardır masalardaki çatal ve bıçakların çok kısa ve küçük olmasından şikayetçiyim.

Türk masa seti kültüründe nereden geldiğini bilmediğim bir alışkanlık var.

Tatlı ve özellikle de kahvaltı bıçak ve çatalları çok küçük. Son yıllarda çatal kaşık ve bıçak boyları da iyice küçülmüştü.

Bende bardak, yemek takımı ve çatal bıçak fetişizmi var.

Böyle çatal bıçaklar elimde o kadar küçük kalıyor ki, kendimi büzülmüş, iyice küçülmüş hissediyorum.

Yediğim yemeğin keyfini çıkaramıyorum.

O nedenle hayatım yemek masalarında daha büyük çatal ve bıçak istemekle geçiyor.

MASADA BİRİNCİ DEVRİM: ÇATAL, BIÇAK VE KAŞIK BOYLARI 3 SANTİM UZUYOR

Galiba pek yalnız değilmişim bu duygumda.

Çatal ve bıçak boyları uzamaya başlamış.

18-19 santimden, 22-23.5 santimlere gelmiş.

Tabi bu alanda gelişmeyi sadece tasarımcıların estetik bakış açısı belirlemiyor.

Kullanıcıdan gelen talepler de tasarımı belirliyor.

DEVLET DEMİRYOLLARI YEMEKLİ VAGON ÇATAL BIÇAKLARINA DÖNÜŞ

Eskiden TCDD’nin yemekli vagonlarının ve klasik otellerin ağır ve büyük kaşık, çatal, bıçak servislerini çok severdim.

Ne var ki son 20 yılın masa kültüründeki minimalist moda, estetik kaygılar adına bunları zarifleştirirken boylarını da küçülttü.

Galiba hafiften bu yöne bir gidiş başlamış yeniden.

MASADA İKİNCİ DEVRİM: TABAKLAR 1 SANTİM GENİŞLİYOR

İkinci değişiklik tabak boylarında.

Servis tabakları da 25-26 santimden 27-28 santime çıkıyormuş.

Her ikisi de bana uyar.

Bunun ilk küresel yansımasını da bu yılki Oscar töreninde göreceğiz.

BUNUN İLK YANSIMASINI DA BU YIL OSCAR YEMEĞİNDE GÖRECEĞİZ

Son 2 yıldır Oscar’ın en prestijli daveti olan Ödül sonrası yemeğinin tabak ve servis takımlarını Karaca yapıyordu.

Bu iki yıldan iki ayrı “Red Carpet Servis takımı” doğmuştu.

Bunlar özellikle yurt dışında Karaca’nın en çok satılan yemek takımları arasına girdi.

Masadaki tasarım ve boyut devriminin ilk yansımalarını bu yıl Oscar yemeğinde göreceğiz.

WOLFGANG PUCK OSCAR RED CARPET TABAK TAKIMLARINI GENİŞLETTİ

Bu yıl bir yenilik var.

Davetin yemek takımı yanında çatal bıçak kaşık takımlarını da Karaca verecekmiş.

Bu yemeklerin vazgeçilmez şefi Wolfgang Puck, daha geçen yıl yeni Red Carpet takımının tabaklarının 1 santim daha geniş olmasını istemişti.

Bu yıl Oscar masasına girecek olan Karaca çatal, bıçak ve kaşık boyları da bu yeni trende uygun olacakmış.

Karaca, Türkiye’nin en tanınmış çatal, bıçak, kaşık takımları markası Jumbo’nun da sahibi.

Dolayısıyla Türk çatal, bıçak ve kaşığı da Red Carpet koleksiyonlarının yanında Oscar masasına çıkıyor.

Bunu da ilk defa benden duyuyorsunuz.

MASADA ÜÇÜNCÜ DEVRİM: 6 KİŞİLİK YEMEK TAKIMIN YERİNİ 8 KİŞİLİK TAKIM MI ALACAK

Bu arada çok ilginç ve benim de hiç aklıma gelmeyen bir başka değişim daha oluyormuş.

Klasik yemek masası kültüründe, yemek takımları ya 6 kişilik ya da 12 kişilik olarak tasarlanıyor.

Bende uzun zamandan beri şöyle bir duygu vardı.

Altı kişilik takım çok az.

Türk masa kalabalığı bundan fazla.

Masada 6 kişi de olsanız, içinizde biri kırılırsa nasıl tamamlayacağım korkusu var.

ÇEYİZ TAKIMLARINDA 8 KİŞİLİK TALEPTE ARTIŞ

12 kişilik bir takım da hem fiyat hem de evde kapladığı yer bakımından fazla

Ayrıca insanlar artık 10-12 kişilik yemeklerden kaçınıyor.

Karaca’nın genç nesil tasarımcıları “Takımdaki parça saylısını 8’e çıkaralım” demiş.

Bir de özellikle çeyiz alışverişlerinde fark etmişler ki, 8 kişilik yemek takımlarına belirgin bir talep var.

Böylece yemek servisinde 8 kişilik takımlar dönemi başlamış ve talep beklenenden hızlı artıyormuş.

ARTIK HER EVDE BİR KADIN VEYA ERKEK ŞEF VAR

Mağazayı gezerken Türkiye’de ve dünyada insanların günlük kültürel alışkanlıklarındaki değişimleri de görebiliyorsunuz.

Mağazanın her yerinden ve sergilenen ürünler size şu yeni gerçeği anlatıyor:

Evdeki mutfak eskiden sadece kadının egemen olduğu bir mekandı.

Artık erkek de mutfakta söz sahibi.

İkincisi ise şu:

Eskiden sadece yemek pişiren bir kadın vardı.

Artık kadın ve erkek birer şef var.

DÖRDÜNCÜ DEVRİM: ŞEFLERİN KULLANDIĞI VOG TÜRÜ TAVA TENCERENİN ALTIN ÇAĞI

Mağazanın reyonlarında bunu açıkça görüyorsunuz.

Mesela televizyonlarda şeflerin elinde en çok gördüğümüz vog türü tencere ve tavalar çok çeşitlenmiş.

Ama en çarpıcı işaret, “Masterchef” gibi programlarda, Michelin yıldızlı şeflerin ellerinde gördüğümüz bıçaklardı.

MASADA BEŞİNCİ DEVRİM: ŞEFLERİN GÖZDESİ DAMASKUS BIÇAKLAR EV MUTFAĞINA GİRİYOR

Berlin’deki mağazada 7-8 ayrı profesyonel görünümlü bıçak takımı dikkatimi çekti.

Bu mağaza gezisinde bir mutfak trendini daha öğrendim.

Mutfak bıçakları arasında “Damaskus çeliğinden” yapılanlar çok makbulmüş.

Yani “Şam Bıçağı…”

Yüksek karbonlu çelikten üretilmiş, farklı çelik türleri katman katman birleştirilip, dövülerek yapılıyor.

Üzerinde su damlacığı desenleri var.

MAĞAZALAR ARTIK BU YENİ EV KÜLTÜRÜNÜ YANSITIYOR

Bu bilgileri, Türkiye ve dünyada yemek kültürü ve mutfak ürünleri pazarında en tanınmış ve büyük markalardan biri olan Karaca’nın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca’dan alıyorum.

Kısaca Berlin’deki Karaca mağazasında şunu öğrendim.

Artık her ev mutfağının kendi çapında bir şefi var.

Ondan mutfaktaki yeni trendleri dinlerken, bir yandan da Berlin’deki mağazanın müşteri profilini görmeye çalışıyorum.

Göçün ilk yıllarının kavramı olan “Almancı” profili artık yok.

Orada Almanya’da yaşayan yeni ve modern bir tüketici profili var.

YENİ MAĞAZANIN ANLATTIĞI HİKAYE: BİR “EV GASTRONOMİSİ” DOĞUYOR

Bu profil sadece mağazadan alışveriş yapan kişilerde değil, aynı zamanda satış görevlilerinde de görülüyor.

Ayrıca mağazadaki Alman tüketici profili de yüksek ve her geçen gün yükseliyormuş.

Kısaca, Berlin’de gezdiğim bu mağazanın bize anlattığı hikaye şu.

Bir “Ev gastronomisi” doğuyor ve artık her evde “Damaskus bıçaklı” kadın veya erkek amatör bir şef var.