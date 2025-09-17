Damga vergisinden kaçış yok!

Çok değil daha birkaç gün önce yine zamlarla dolu bir haftaya uyandık. Taksiden dolmuşa, köprüden otoyola, servis taşımacılığından, metro ve metrobüs ve otobüslere binerken öğrenci, emekli, çalışan işçiler, emekçilerin kullandığı yol ücreti ve akbile zam geldi.

Pazara giden vatandaş akşamı bekliyor. Akşam pazarında belki daha ucuz sebze meyve alırım umuduyla gidiyor ve eli boş dönüyor. Bazen de iki tane küçük poşet ile istediği birçok ürünü alamadan evine dönüyor.

Çünkü alım gücü yok. Her hafta gelen zamlar nedeniyle, mutfakta sebze ve meyveye zeytine, limona, kuru bakliyata bu hayat pahalılığında, vatandaşın kazancı yetmiyor. Bunun üzerine son yıllarda artan vergiler de eklenince, vatandaş da esnaf da nefes alamıyor. Ayakta duramıyor ve kepenk kapatıyor.

1 0cak 2026’da birçok esnaf gerçek usulde vergilendirilecek

Vergiler derken yeni bir uygulama başlıyor. 9 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, birçok esnaf basit usulden gerçek usule geçecek ve vergi mükellefi olarak vergisini ödeyecek.

Taksiciden, minibüs işletene, servis taşıyıcıları, lokanta, berber, terzi, mahalle bakkalı, oto tamircisi, manav, fırıncı, kasap, kıraathane, marangoz, inşaat tesisatçısı ve vb. birçok küçük esnaf 1 Ocak 2026’dan itibaren gerçek usule tabi olup vergi ödeyecek.

Basit usule tabi olan esnafın kazançları, gelir vergisinden muaf oluyor ve bu esnaf yıllık gelir vergisi beyanı vermediği gibi, defter tutmuyor, geçici vergi, muhtasar ve KDV beyannamesi de vermiyordu.

Resmi Gazete’de alınan kararla bu mükellefler artık basit usulden yararlanamayacak. Yani gelir vergisi ve KDV ödemeye başlayacak. Ayrıca bu ödemeleri için beyanname vermesi gerekecek.

Beyannamelere ilişkin maktu ödenecek damga vergisinin ödemesi düşünüldüğünde ve 6 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de alınan kararla damga vergileri de yüzde 50 oranında artırıldı. Bu artış oranı 1 Ekim itibariyle uygulanmaya başlanacak.

Her beyanname için ayrıca damga vergisi ödeniyor

İşletmeleri, beyanname ve KDV öderken, günümüzde artık dijital ortamda verilen, her beyanname için ödeyeceği ve alınan bu kararla oranı artırılan damga vergisi de ayrı bir yük olarak bekliyor.

Küçük esnaf KDV öderken damga vergisi yüküne katlanacak

Birçok küçük esnaf; 1 Ocak 2026’dan itibaren vergi ödeyecek ve beyanname verecek. Verdiği her beyan için matrahsız verse dahi her vergi mükellefi gibi ayrıca damga vergisi ödemesi gerekecek.

1 Ocak 2026’da uygulamaya başlanacak olan bu düzenleme ile; gerçek usulde vergilendirilecek olan esnaf elde ettiği kazançlar üzerinden gelir vergisini ödeyecek. Ayrıca defter tutacak, fatura düzenleyecek, Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) kullanacak, KDV ödeyecek.

Damga vergisi yükü de esnafı zorlayacak!

Yeni yılda esnafı zor günler bekliyor. Ağır bir vergi yükü ile karşılaşan vatandaş, kira, mal alım gücü düşerken, artan damga vergileri de 1 Ekimden itibaren uygulanacak.

Zarar etse dahi verilen beyannamede sadece damga vergisi için her üç aylık dönemde verilen Geçici Vergi beyannamesi’nde 665 TL, KDV için her ay 665 TL, Muhtasar için aylık 665 TL, Yıllık Gelir Vergisi için 1.000 TL ödenecek olan Damga vergisini, tüm gelirlerinden bağımsız olarak ödeyecek ve bu vergiyi 1 Ocak 2026’da gerçek usule geçecek olan vergi mükellefleri de ödeyecek…

Vergi yükümlülüğü artıyor

Büyük küçük tüm esnaf ve işletmeler bu vergileri ödüyor. Vergi yükü artıyor. Günde belki de hiç gelir elde edemeyip, dükkânı siftah etmeden akşam evine giden ve her ay düzenli KDV beyanı vermek zorunda olan küçük esnaf da bu damga vergisi yüküne katlanacak.

Vergi dağılımında ve ödemede kazanca göre küçük esnafı da koruyan ve kollayan bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu da görülüyor. Vatandaş da bu yaşanılan durumlara sitem ediyor.

Büyük küçük demeden herkesi kucaklayan, eşit, adil ve ödeme koşullarının artırılacağı, küçük esnafın da evine, ailesine huzurla gideceği bir güven ortamının oluşturulması çok zor olmasa gerek…

Bu vergilerle yarın dükkânımı kapatır mıyım endişesini taşımasına neden olmayan ekonomik ve mali tedbirlerle, refah içinde esnafın da yüzünü güldürecek, gelir dağılımı ve vergide eşitliği sağlayacak çözümler mümkün olabilecek mi?