Danıştay airbnb'ye vergi tartışmasını bitirdi!

Evet, vergi uygulamasında büyük tartışmalar yaratan, Maliye ile mükellefleri karşı karşıya getiren bir vergi ihtilafı daha tarihin tozlu raflarında yerini aldı. Danıştay, uzun bir yargılama sürecinden sonra nihai kararını verdi, yaşanan tartışmalara son noktayı koydu!

Tam da tahmin ettiğiniz gibi, konu airbnb ile ilgili!

Daha fazla merak ettirmeyelim, Danıştay, "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alınarak yapılan konut kiralamalarından (airbnb) elde edilecek kazançların ticari kazanç kapsamında gelir vergisine, KDV ve konaklama vergisine tabi olmadığına, gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) olarak sadece gelir vergisine tabi tutulması gerektiğine hükmetti! (Danıştay VDDK’nın 29.06.2026 tarihli ve İtiraz No:2026/1 sayılı Kararı)

Karar Maliye’de şok etkisi yarattı!

Danıştay’ın adli tatil öncesi verdiği bu karar, Maliye’de şok etkisi yarattı!

Maliye, kararın kendi lehine çıkacağından son derece emindi ve ihtilaf yaratan uygulamasına ara vermeden devam ediyordu.

İhtilafa neden olan konu tam olarak neydi?

Maliye ve AİRBNB yapan vatandaşlar arasında ihtilafa neden olan konu; "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alınarak yapılan konut kiralamalarından elde edilecek kazançların ticari kazanç olarak gelir vergisi, KDV ve konaklama vergisine mi yoksa gayrimenkul sermaye iradı olarak sadece gelir vergisine mi tabi tutulacağı ile ilgili.

Maliye: Gelir Vergisi, KDV ve Konaklama Vergisine tabi!

Maliye, tüm il Defterdarlıklarına gönderdiği Genel Yazısı’nda, "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alınarak yapılan konut kiralamalarının ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi, bu kapsamda elde edilecek kazançların ticari kazanç hükümlerine göre gelir vergisi, KDV ve konaklama vergisine tabi olduğu, belge sahipleri adına izin belgesinin düzenlendiği tarih itibariyle ticari kazanç yönünden mükellefiyet tesis edilmesi gerektiğini” açıkladı (GİB’in 24.01.2025 tarihli ve 7877 sayılı Genel Yazısı).

Binlerce kişiye cezalı gelir vergisi, KDV ve konaklama vergisi tarhiyatı yapıldı!

Maliye, bu genel yazıya istinaden "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alarak konutlarını kiraya veren ancak ticari kazanç mükellefiyeti açtırmayıp gelir vergisi, geçici vergi, konaklama vergisi ve KDV beyannamesi vermeyen ve ödemeyen on binlerce kişiye geriye dönük vergi mükellefiyeti tesis ederek, vergi ziyaı cezalı gelir vergisi, geçici vergi, konaklama vergisi ve KDV tarhiyatları yaptı!

Vatandaşlar şaşkına döndü!

"Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alarak konutlarını kiraya veren vatandaşlar, vergi ziyaı cezalı gelir vergisi, geçici vergi, konaklama vergisi ve KDV tarhiyatları ile karşı karşıya kalınca büyük şok yaşadılar! Bir kısmı bu tarhiyatlara karşı dava açarken, bir kısmı da kaderine razı olup ödedi.

Maliye’nin Genel Yazısı’nın yürütmesinin durdurulması için dava açıldı!

Maliye’nin cezalı tarhiyatına maruz kalan bir mükellef, bu tarhiyatların dayanağını oluşturan Genel Yazı’nın yürütmesinin durdurulması için Danıştay’da dava açtı.

Danıştay 3. Dairesi YD Kabul Kararı verdi!

Danıştay 3. Dairesi,

“konutların turizm amaçlı kiraya verilmesi faaliyetinin ticari nitelikte olduğunun kabul edilmesi, bu faaliyetten elde edilen gelirin ticari kazanç olarak değerlendirilebilmesi ve bu kapsamda ilgililer adına mükellefiyet tesis edilebilmesi için kiralamanın otel, apart veya pansiyon işletmeciliği gibi ticari bir organizasyon dahilinde yapılması ve kahvaltı, yemek, ütü, günlük temizlik gibi bir takım hizmetleri de içermesi gerektiğini, bu nedenle söz konusu kiralamaların ticari kazanç kapsamında gelir vergisine ve KDV’ye tabi tutulamayacağını belirterek, Genel Yazı’nın 7464 sayılı Kanun kapsamındaki konut kiralamalarının ticari nitelik taşıdığı, bu faaliyetin ticari ve elde edilen gelirin ticari kazanç sayılacağı ve mükellefiyet tesisi gerektirdiğine dair kısımlarının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA” karar verdi (Danıştay 3. Dairesi’nin 27.10.2025 tarihli ve E.2025/2792 sayılı Kararı).

Maliye bu Karara itiraz etti!

Maliye bu karara karşı Danıştay VDDK’ya itiraz etti!

Danıştay VDDK Maliye’nin itirazını usul yönünden kabul etti!

Danıştay VDDK, “Davacının gelir vergisi, KDV ve konaklama vergisi bakımından bir takım düzenlemeler içeren Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 24.01.2025 tarih ve 7877 sayılı Genel Yazısı’nın tamamının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle bu davayı açtığını, dava dilekçesinin konusu ve netice-i talep başlıklı kısımlarına göre anılan istemini genel yazının belirli bir kısmına değil tamamına yönelttiğini, Danıştay Başkanlık Kurulu’nun Kararı çerçevesinde konaklama vergisine yönelik davalar ile temyiz başvurularının, Danıştay 7. Dairesi’nce çözümlenmesi gerektiğini, bu durumda dava konusu genel yazının iptali istemiyle açılan davanın gelir vergisi ve KDV’den kaynaklanan kısmının Danıştay 3. Dairesi’nin; konaklama vergisinden kaynaklanan kısmının ise Danıştay 7. Dairesi’nin görevinde olduğu, bu nedenle dava konusu genel yazının yürütmesinin durdurulması istemi hakkında Danıştay 3 ve 7. Dairelerinin birlikte yapacakları toplantıda karar verilmesi gerekirken, anılan istemin Danıştay 3. Dairesi’nce karara bağlanmasının hukuka uygun düşmediği” gerekçesiyle Maliye’nin itirazını kabul etti (Danıştay VDDK’nın 28.01.2026 tarihli ve İtiraz No:2025/22 sayılı Kararı).

Danıştay 3 ve 7. Daireleri müşterek kararı verdi!

Danıştay 3 ve 7. Daireleri, Danıştay VDDK’nın airbnb ile ilgili istediği müşterek kararı verdi! (Danıştay 3. Dairesi’nin 08.04.2026 tarihli ve E.2025/2792 sayılı Kararı).

Müşterek karar MALİYE ALEYHİNE, AIRBNB’CİLER LEHİNE! Bu kararla, Maliye’nin söz konusu Genel Yazısı’nın yürütmesi durduruldu!

Kararın özeti şu şekilde:

“Konutların turizm amaçlı kiraya verilmesi faaliyetinin ticari nitelikte olduğunun kabul edilmesi, bu faaliyetten elde edilen gelirin ticari kazanç olarak değerlendirilebilmesi ve bu kapsamda ilgililer adına mükellefiyet tesis edilebilmesi için kiralamanın otel, apart veya pansiyon işletmeciliği gibi ticari bir organizasyon dahilinde yapılması ve kahvaltı, yemek, ütü, günlük temizlik gibi bir takım hizmetleri de içermesi gerekmektedir. Yukarıda aktarılan hususlar birlikte değerlendirildiğinde, bir ticari organizasyon dahilinde olmaksızın sadece daha fazla gelir elde etmek amacıyla taşınmazların günlük, haftalık veya aylık olarak kiraya verilmesi, elde edilen kazancın gayrimenkul sermaye iradi niteliğini değiştirmeyeceği, ticari organizasyon dahilinde yapılmadığından konaklama tesisi olarak nitelendirilemeyeceği ve konaklama vergisine de tabi olmadığı anlaşıldığından, dava konusu genel yazıda hukuka uygunluk bulunmadığı ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğmasına yol açabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle, davacının YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN KABULÜNE , Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 24/01/2025 tarih ve 7877 sayılı Genel Yazısı’nın YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verildi.” (Kararın geniş özetini Gazetemizde 4 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan “Danıştay’dan AIRBNB’cileri sevindiren Maliye’yi üzen karar!” başlıklı köşe yazımızda bulabilirsiniz).

Maliye müşterek verilen karara da itiraz etti!

Maliye, Danıştay 3 ve 7. Dairelerinin müşterek verdikleri bu karara karşı da Danıştay VDDK’ya itiraz etti!

Danıştay VDDK Maliye’nin bu itirazını da reddetti!

Danıştay VDDK, Danıştay 3 ve 7. Dairelerinin müşterek olarak verdikleri bu karara karşı Maliye’nin yaptığı bu itirazı da reddetti (Danıştay VDDK’nın 29.06.2026 tarihli ve İtiraz No:2026/1 sayılı Kararı).

Artık konu netleşti!

Evet, Danıştay VDDK’nın bu son kararından sonra airbnb işlemlerinin ticari faaliyet kapsamında gelir vergisi, geçici vergi, KDV ve konaklama vergisine tabi olmayacağı, sadece gayrimenkul sermaye iradı olarak gelir vergisine tabi olacağı hususu netleşti. Çünkü, müşterek YD kararı esastan gerekçeli olarak verildi.

Şimdi ne olacak?

Danıştay VDDK’nın bu son kararından sonra Danıştay 3 ve 7. Dairelerinin bu defa müşterek olarak esastan bir karar vermesi gerekiyor. Ancak, müşterek YD kararı gerekçeli olarak verildiğinden, Maliye’nin genel yazısının aynı gerekçelerle esastan iptal edilmesi bekleniyor.

Peki cezalı tarhiyatlara maruz kalan vatandaşlar ne yapacak?

airbnb işlemleri nedeniyle cezalı gelir vergisi, geçici vergi, KDV ve konaklama vergisi tarhiyatlarına maruz kalan vatandaşlardan bu tarhiyatlara karşı dava açanlar ve dava süreci devam edenler, bu son kararı ilgili mahkeme veya istinaf dairesine bildirebilirler.

Bu kapsamda yapılan tarhiyatları uzlaşma veya ceza indiriminden yararlanarak ödeyen vatandaşların ise önlerinde iki yol bulunuyor: Birincisi, Danıştay 3 ve 7. Dairelerinin müşterek olarak esastan verecekleri kararı beklemeden, Vergi Usul Kanununun 118. Maddesine göre olayda bir vergilendirme hatası (mevzuda hata) olduğunu belirterek, düzeltme şikayet yoluna başvurabilirler (VUK. Mad. 124). İkincisi ise, Danıştay 3 ve 7. Dairelerinin müşterek olarak esastan verecekleri kararı bekleyip, sonrasında düzeltme şikayet yoluna başvurabilirler.

Maliye’yi yoğun günler bekliyor!

Danıştay 3 ve 7. Dairelerinin müşterek olarak esastan verecekleri muhtemel iptal kararı sonrasında Maliye’yi airbnb iptal işlemleri nedeniyle oldukça yoğun günler bekliyor.

Ayrıca, Danıştay VDDK’nın bu son kararı sonrasında Maliye’nin airbnb ile ilgili geriye dönük ticari kazanç varsayımıyla gelir vergisi, geçici vergi, KDV ve konaklama vergisi mükellefiyeti açma ve cezalı tarhiyat yapma işlemlerini durdurması gerekiyor.

Sonuç olarak;

Danıştay VDDK’nın bu son kararı sonrasında artık airbnb işlemlerinin ticari faaliyet kapsamında gelir vergisi, geçici vergi, KDV ve konaklama vergisine tabi olmadığı, sadece kira geliri (GMSİ) olarak gelir vergisine tabi olduğu hususu artık iyice netleşti. Gerek Danıştay 3 ve 7. Daireleri’nin AİRBNB’ciler lehine müşterek olarak verdikleri YD Kararı gerekse Danıştay VDDK’nın itiraz red kararı son derece önemli ve verginin kanuniliği ilkesi başta olmak üzere gerçekten hukuken ders çıkarılması gereken kararlar! Bu kararlarla, vatandaşların AİRBNB konusunda yaşadıkları mağduriyetler geç de olsa giderilmiş oldu.

İyi ki, DANIŞTAY var!