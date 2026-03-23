Danıştay’dan Airbnb ile ilgili yeni karar!

Gazetemizde 18 Aralık 2025 tarihinde yayınlanan “Airbnb’de yürütmeyi durdurma kararı Maliye’yi şok etti!” başlıklı köşe yazımızda; Danıştay’ın Maliye’nin airbnb işlemlerinin vergilendirilmesiyle ilgili uygulamasının dayanağını oluşturan Genel Yazısı’nın yürütmesini durdurduğunu (YD), bu kararın Maliye’de şok etkisi yarattığını, Maliye’nin bu karara karşı Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'na (VDDK) itiraz etmesini beklediğimizi ifade etmiştik.

Beklediğimiz gibi de oldu, Maliye bu YD kararına karşı Danıştay VDDK’ya itirazda bulundu.

Danıştay VDDK ise, bu itirazı şartlı olarak yeniden bir karar verilmek üzere kabul etti!

Danıştay’ın YD kararı ne ile ilgiliydi?

Danıştay 3. Dairesi’nin YD Kararı, "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alınarak yapılan konut kiralamalarından elde edilecek kazançların ticari kazanç olarak gelir vergisi ve KDV’ye mi yoksa gayrimenkul sermaye iradı olarak sadece gelir vergisine mi tabi tutulacağı ile ilgiliydi.

Maliye airbnb işlemlerinin gelir vergisi ve KDV’ye tabi olduğu görüşünde!

Maliye, "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alınarak yapılan konut kiralama işlemleri ile ilgili olarak tüm il Defterdarlıklarına gönderdiği bir Genel Yazısı’nda,

“Gayrimenkullerin uzun süreli kiralanması suretiyle elde edilecek gelirden daha fazla gelir elde edilmesi amacıyla günlük veya haftalık olarak süreklilik arz eden bir şekilde farklı kişilerin kullanımına hazır halde bulundurulması, kalacak kişilere konutun teslimi ve kalma sürelerinin sonunda konutun teslim alınması ve yeniden kullanıma hazır hale getirilmesinin bir organizasyonu gerektirdiği, ayrıca, söz konusu konutun belirli bir bedel karşılığı olmak üzere günlük ya da haftalık olarak kullanıma sunulmasında bir kira akdinden söz edilmesinin mümkün olmadığı, bu faaliyetin ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi ve bu faaliyetten elde edilen kazancın ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerektiği, dolayısıyla, konutların turizm amaçlı kısa süreli olarak kiraya verilmesi için ilgili Bakanlığa müracaat edilerek izin belgesi alınmasının ticari kazancın tespitinde aranılan devamlılık kastı ve bir organizasyonun varlığına karine teşkil ettiği, kiralama yapılıp yapılmadığına veya gelir elde edilip edilmediğine bakılmaksızın "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alınarak yapılan konut kiralamalarının ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi, bu kapsamda elde edilecek kazançların ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerektiği, belge sahipleri adına izin belgesinin düzenlendiği tarih itibariyle ticari kazanç yönünden mükellefiyet tesis edilmesi, ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alan konutlarda verilen hizmetlerin ticari faaliyet kapsamında KDV’ye tabi olduğu ve genel oranda (yüzde 20) KDV hesaplanması gerektiğini”

belirtti (GİB’in 24.01.2025 tarihli ve 7877 sayılı Genel Yazısı).

Binlerce kişiye cezalı gelir vergisi ve KDV tarhiyatı yapıldı!

Maliye, "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alarak konutlarını kiraya veren ancak ticari kazanç mükellefiyeti açtırmayıp gelir vergisi, geçici vergi ve KDV beyannamesi vermeyen ve ödemeyen binlerce kişiye geriye dönük vergi mükellefiyeti açtırarak, vergi ziyaı cezalı gelir vergisi, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yaptı.

Genel Yazı’nın yürütmesinin durdurulması için dava açıldı!

Maliye’nin Genel Yazısı’ndan olumsuz etkilenen ve adına tarhiyat yapılan bir mükellef, söz konusu Genel Yazı’nın yürütmesinin durdurulması için Danıştay’da dava açtı.

Danıştay Genel Yazı’nın yürütmesini durdurdu!

Danıştay 3. Dairesi, “konutların turizm amaçlı kiraya verilmesi faaliyetinin ticari nitelikte olduğunun kabul edilmesi, bu faaliyetten elde edilen gelirin ticari kazanç olarak değerlendirilebilmesi ve bu kapsamda ilgililer adına mükellefiyet tesis edilebilmesi için kiralamanın otel, apart veya pansiyon işletmeciliği gibi ticari bir organizasyon dahilinde yapılması ve kahvaltı, yemek, ütü, günlük temizlik gibi bir takım hizmetleri de içermesi gerektiğini, bu nedenle söz konusu kiralamaların ticari kazanç kapsamında gelir vergisine ve KDV’ye tabi tutulamayacağını belirterek, Genel Yazı’nın 7464 sayılı Kanun kapsamındaki konut kiralamalarının ticari nitelik taşıdığı, bu faaliyetin ticari ve elde edilen gelirin ticari kazanç sayılacağı ve mükellefiyet tesisi gerektirdiğine dair kısımlarının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA” karar verdi (Danıştay 3. Dairesi’nin 27.10.2025 tarihli ve E.2025/2792 sayılı Kararı).

Maliye bu karara karşı Danıştay VDDK’ya itiraz etti!

Danıştay VDDK Maliye’nin itiraz talebini kabul etti ancak!

Danıştay VDDK,

“Davacının gelir vergisi, KDV ve konaklama vergisi bakımından bir takım düzenlemeler içeren Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 24.01.2025 tarih ve 7877 sayılı Genel Yazısı’nın tamamının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle bu davayı açtığını, dava dilekçesinin konusu ve netice-i talep başlıklı kısımlarına göre anılan istemini genel yazının belirli bir kısmına değil tamamına yönelttiğini, Danıştay Başkanlık Kurulu’nun Kararı çerçevesinde konaklama vergisine yönelik davalar ile temyiz başvurularının, Danıştay 7. Dairesi’nce çözümlenmesi gerektiğini, bu durumda dava konusu genel yazının iptali istemiyle açılan davanın gelir vergisi ve KDV’den kaynaklanan kısmının Danıştay 3. Dairesi’nin; konaklama vergisinden kaynaklanan kısmının ise Danıştay 7. Dairesi’nin görevinde olduğu, bu nedenle dava konusu genel yazının yürütmesinin durdurulması istemi hakkında Danıştay 3 ve 7. Dairelerinin birlikte yapacakları toplantıda karar verilmesi gerekirken, anılan istemin Danıştay 3. Dairesi’nce karara bağlanmasının hukuka uygun düşmediği”

gerekçesiyle Maliye’nin itirazını kabul etti (Danıştay VDDK’nın 28.01.2026 tarihli ve İtiraz No:2025/22 sayılı Kararı).

Şimdi ne olacak?

Danıştay 3 ve 7. Daireleri, Danıştay VDDK’nın bu kararına istinaden, bu konuda birlikte (müşterek) yapacakları toplantıda yeniden bir karar verecekler.

Kararın sonucuna göre bu karara karşı ya Maliye ya da davacı tarafından Danıştay VDDK’ya yeniden itirazda bulunulması bekleniyor.

Bu konudaki gelişmeleri buradan duyuracağız!

Son dönemde ülkemizde de hızla gelişen ve yaygınlaşan AİRBNB ve benzeri platformlar üzerinden "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alarak günlük, haftalık veya aylık olarak konut kiraya verme işleminin vergilendirilmesi konusu oldukça hassas ve önemli!

