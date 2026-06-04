Danıştay’dan AIRBNB’cileri sevindiren Maliye’yi üzen karar!

Gazetemizde 23 Mart 2026 tarihinde yayınlanan “Danıştay’dan AIRBNB ile ilgili yeni karar!” başlıklı köşe yazımda; “Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun, AIRBNB ile ilgili olarak gelir vergisi, KDV ve konaklama vergisi açısından Danıştay 3 ve 7. Dairelerinin birlikte karar vermesi gerektiği, GİB’in 24.01.2025 tarihli ve 7877 sayılı Genel Yazısı’nın yürütmesinin durdurulmasına ilişkin istemin Danıştay 3. Dairesi’nce karara bağlanmasının hukuka uygun düşmediği gerekçesiyle Maliye’nin itirazını kabul ettiğini, Danıştay 3 ve 7. Daireleri’nin, bu karara istinaden, müşterek yapacakları toplantıda yeniden bir karar vereceklerini, kararın sonucuna göre bu karara karşı ya Maliye ya da davacı tarafından Danıştay VDDK’ya yeniden itirazda bulunulmasının beklendiğini” ifade etmiştik!

Danıştay 3 ve 7. Daireleri, VDDK’nın istediği AIRBNB ile ilgili müşterek kararı verdi!

Hemen belirtelim, müşterek karar AIRBNB’CİLER LEHİNE, MALİYE ALEYHİNE!

Söz konusu Karar ile, AIRBNB tarhiyatlarının dayanağını oluşturan GİB’in 24.01.2025 tarihli ve 7877 sayılı Genel Yazısı’nın yürütmesi durduruldu!

Konu tam olarak ne ile ilgiliydi?

Konu, "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alınarak yapılan konut kiralamalarından elde edilecek kazançların ticari kazanç olarak gelir vergisi ve KDV’ye mi yoksa gayrimenkul sermaye iradı olarak sadece gelir vergisine mi tabi tutulacağı ile ilgili.

Süreç nasıl gelişti?

Bu konudaki süreç şu şekilde gelişti:

Maliye: AIRBNB işlemleri gelir vergisi ve KDV’ye tabi!

Maliye, tüm il Defterdarlıklarına gönderdiği Genel Yazısı’nda, “Konutların turizm amaçlı kısa süreli olarak kiraya verilmesi için ilgili Bakanlığa müracaat edilerek izin belgesi alınmasının ticari kazancın tespitinde aranılan devamlılık kastı ve bir organizasyonun varlığına karine teşkil ettiğini, kiralama yapılıp yapılmadığına veya gelir elde edilip edilmediğine bakılmaksızın "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alınarak yapılan konut kiralamalarının ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi, bu kapsamda elde edilecek kazançların ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerektiğini, belge sahipleri adına izin belgesinin düzenlendiği tarih itibariyle ticari kazanç yönünden mükellefiyet tesis edilmesi, ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alan konutlarda verilen hizmetlerin ticari faaliyet kapsamında KDV’ye tabi olduğu ve genel oranda (yüzde 20) KDV hesaplanması gerektiğini” açıkladı (GİB’in 24.01.2025 tarihli ve 7877 sayılı Genel Yazısı).

Binlerce kişiye cezalı gelir vergisi ve KDV tarhiyatı yapıldı!

Maliye, bu genel yazıya istinaden "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alarak konutlarını kiraya veren ancak ticari kazanç mükellefiyeti açtırmayıp gelir vergisi, geçici vergi ve KDV beyannamesi vermeyen ve ödemeyen binlerce kişiye geriye dönük vergi mükellefiyeti tesis ederek, vergi ziyaı cezalı gelir vergisi, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yaptı!

Bu Yazının yürütmesinin durdurulması için dava açıldı!

Maliye’nin cezalı tarhiyat yaptığı bir mükellef, söz konusu Genel Yazı’nın yürütmesinin durdurulması için Danıştay’da dava açtı.

Danıştay 3. Dairesi YD Kararı verdi!

Danıştay 3. Dairesi,

"Konutların turizm amaçlı kiraya verilmesi faaliyetinin ticari nitelikte olduğunun kabul edilmesi, bu faaliyetten elde edilen gelirin ticari kazanç olarak değerlendirilebilmesi ve bu kapsamda ilgililer adına mükellefiyet tesis edilebilmesi için kiralamanın otel, apart veya pansiyon işletmeciliği gibi ticari bir organizasyon dahilinde yapılması ve kahvaltı, yemek, ütü, günlük temizlik gibi bir takım hizmetleri de içermesi gerektiğini, bu nedenle söz konusu kiralamaların ticari kazanç kapsamında gelir vergisine ve KDV’ye tabi tutulamayacağını belirterek, Genel Yazı’nın 7464 sayılı Kanun kapsamındaki konut kiralamalarının ticari nitelik taşıdığı, bu faaliyetin ticari ve elde edilen gelirin ticari kazanç sayılacağı ve mükellefiyet tesisi gerektirdiğine dair kısımlarının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA” karar verdi (Danıştay 3. Dairesi’nin 27.10.2025 tarihli ve E.2025/2792 sayılı Kararı).

Maliye bu Karara itiraz etti!

Maliye bu karara karşı yasal süresi içerisinde Danıştay VDDK’ya itiraz etti!

Danıştay VDDK Maliye’nin itiraz talebini kabul etti ancak!

Danıştay VDDK, “Davacının gelir vergisi, KDV ve konaklama vergisi bakımından bir takım düzenlemeler içeren Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 24.01.2025 tarih ve 7877 sayılı Genel Yazısı’nın tamamının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle bu davayı açtığını, dava dilekçesinin konusu ve netice-i talep başlıklı kısımlarına göre anılan istemini genel yazının belirli bir kısmına değil tamamına yönelttiğini, Danıştay Başkanlık Kurulu’nun Kararı çerçevesinde konaklama vergisine yönelik davalar ile temyiz başvurularının, Danıştay 7. Dairesi’nce çözümlenmesi gerektiğini, bu durumda dava konusu genel yazının iptali istemiyle açılan davanın gelir vergisi ve KDV’den kaynaklanan kısmının Danıştay 3. Dairesi’nin; konaklama vergisinden kaynaklanan kısmının ise Danıştay 7. Dairesi’nin görevinde olduğu, bu nedenle dava konusu genel yazının yürütmesinin durdurulması istemi hakkında Danıştay 3 ve 7. Dairelerinin birlikte yapacakları toplantıda karar verilmesi gerekirken, anılan istemin Danıştay 3. Dairesi’nce karara bağlanmasının hukuka uygun düşmediği” gerekçesiyle Maliye’nin itirazını kabul etti (Danıştay VDDK’nın 28.01.2026 tarihli ve İtiraz No:2025/22 sayılı Kararı).

Danıştay 3 ve 7. Daireleri müşterek kararı verdi!

Danıştay 3 ve 7. Daireleri, Danıştay VDDK’nın istediği müşterek kararı verdi! (Danıştay 3. Dairesi’nin 08.04.2026 tarihli ve E.2025/2792 sayılı Kararı).

Son derece önemli olan bu Kararın özeti ise şu şekilde:

“Devletin vergilendirme yetkisine ilişkin temel ilkeleri düzenleyen Anayasa'nın 73. maddesi, vergilendirme yoluyla mülkiyet hakkına yapılacak müdahalelerde kanunilik ilkesini özel olarak düzenlemiştir. Anılan maddenin ikinci fıkrasına göre vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, kaldırılır ve değiştirilir.

Verginin kanuniliği ilkesi, vergi kurumunun hukuksal yapısının temel koşulu olup, bireylerin sosyal ve ekonomik durumlarını etkileyecek keyfi uygulamalara neden olunmaması için vergilendirmede vergiyi doğuran olayın, yükümlüsünün, sorumlusunun, konusunun, matrahının, oranının, yukarı ve aşağı sınırlarının, salınma biçiminin, tahsil usullerinin, alınma zamanının, indirim, muafiyet ve istisna gibi belli başlı öğelerinin yönetim ve yükümlüler bakımından belirgin ve yasayla düzenlenmesine dayanır. Kamusal yetkinin kullanılmasında yükümlülere hukuksal güveni sağlayan bu ilke, sadece keyfi takdiri ve sınırsız ölçülere dayalı uygulamaları önlemekle kalmayıp, aynı zamanda vergi sisteminde adalet, istikrar ve düzen, vergi yönetiminde de kararlılık sağlamakta, herkesi eşit biçimde kapsamına alan bir yurttaşlık görevinin göstergesini oluşturmaktadır. Oluşan güven hukuk devletinin de bir sonucudur.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesi uyarınca, konut kiralama faaliyetinden elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradi olarak nitelendirilmekte ve vergilendirilmektedir.

7464 sayılı Kanun ise yüz gün ve daha kısa süreli ve turizm amaçlı yapılan kiralamaları kapsamakta olup, bu kiralamalar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından izin belgesine bağlanmış, izin belgesine bağlanmasının amacının kısa süreli konut kiralama faaliyetiyle ilgili kayıt dışı alanın ortadan kaldırılması ve güvenlik açığının önüne geçmek olduğu belirtilmiş ve bu Kanun'da konut kiralarının vergilendirilmesi, mükellefiyet tesisi ya da faaliyetin niteliğine ilişkin herhangi bir hükmün yer almadığı görülmüştür.

Konutların turizm amaçlı kiraya verilmesi faaliyetinin ticari nitelikte olduğunun kabul edilmesi, bu faaliyetten elde edilen gelirin ticari kazanç olarak değerlendirilebilmesi ve bu kapsamda ilgililer adına mükellefiyet tesis edilebilmesi için kiralamanın otel, apart veya pansiyon işletmeciliği gibi ticari bir organizasyon dahilinde yapılması ve kahvaltı, yemek, ütü, günlük temizlik gibi bir takım hizmetleri de içermesi gerekmektedir.

Yukarıda aktarılan hususlar birlikte değerlendirildiğinde, bir ticari organizasyon dahilinde olmaksızın sadece daha fazla gelir elde etmek amacıyla taşınmazların günlük, haftalık veya aylık olarak kiraya verilmesi, elde edilen kazancın gayrimenkul sermaye iradi niteliğini değiştirmeyeceği, ticari organizasyon dahilinde yapılmadığından konaklama tesisi olarak nitelendirilemeyeceği ve konaklama vergisine de tabi olmadığı anlaşıldığından, dava konusu genel yazıda hukuka uygunluk bulunmadığı ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğmasına yol açabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle, davacının YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN KABULÜNE , Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 24/01/2025 tarih ve 7877 sayılı Genel Yazısı’nın YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verildi.”

Şimdi ne olacak?

Maliye’nin bu Karara karşı Danıştay VDDK’ya yeniden itirazda bulunması bekleniyor.

Bu konudaki gelişmeleri buradan duyuracağız!

Son dönemde ülkemizde de hızla gelişen ve yaygınlaşan AIRBNB ve benzeri platformlar üzerinden "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alarak günlük, haftalık veya aylık olarak konut kiraya verme işleminin vergilendirilmesi konusu oldukça hassas ve önemli!

Danıştay 3 ve 7. Daireleri’nin AİRBNB’ciler lehine müşterek olarak verdikleri bu YD Kararı son derece önemli! Gerçekten hukuken ders çıkarılması gereken bir karar!

Bu konuda yaşanacak gelişmeleri buradan paylaşmaya devam edeceğiz.