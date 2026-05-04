Danıştay’dan loca kiralayacak şirketlere kötü haber!

Futbol hayatımızın vazgeçilmez bir gerçeği ve büyük tutkusu! Tabi, bir de futbolun yarattığı bir ekonomi var! Forma, kulübe özel eşyalar, maç bileti, kombine bilet, loca vb. İnsanlar forma, kulübe özel eşyalar, maç bileti, kombine bilet alarak veya loca kiralayarak taraftarı oldukları futbol kulüplerine destek olmaya çalışıyorlar.

Sadece insanlar değil, şirketler de özellikle şirket patronlarının taraftarı oldukları futbol kulüplerinin statlarında loca kiralayarak, müşterileri, misafirleri ve personelini ağırlıyorlar. Bu localar için de hatırı sayılır tutarda kira bedeli ödüyorlar.

Şu an sezonun bitmesine az bir süre kala, şirketler yeni sezonda loca kiralamak için kulüplere başvurmaya başladılar.

Loca kiraları gider yazılabilir mi?

Şirketlerin bu localar için ödedikleri kira bedellerini kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alıp alamayacakları ve bu kiralar için ödedikleri KDV’leri indirim konusu yapıp yapamayacakları konusu öteden beri tartışmalı!

Şirketler gider yazılabileceği görüşünde!

Şirketler; loca kiralama bedellerinin iş ve işletme ilgili olduğu, müşteriler ve personelin bu localarda ağırlandığı, şirketlerin tanıtım ve iş bağlantılarının buralarda da yapıldığı, hatta bazı iş toplantılarının bu localarda gerçekleştirildiği, bu locaların kendi işyerleri (şubeleri) gibi kullanıldığı, bu nedenle, loca kiralarının kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması ve kira bedellerine ilişkin KDV’lerin indirim konusu yapılması gerektiği görüşünde!

Maliye’nin bu konudaki görüşü maalesef olumsuz!

Maliye’ye göre; şirketlerin müşterileri, misafirleri veya personelinin stattan maçları izleyebilmeleri için kiraladıkları localar için ödedikleri kira bedelleri, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi esnasında yapılan bir harcama ve gider unsuru gibi görünmekle beraber geliri doğuran olayla açık ve güçlü bir illiyet bağı mevcut olmadığından ve loca kiralamaları işletme faaliyetlerinin yürütülmesi ve gelir elde edilmesi için yapılması gereken zorunlu bir harcama olmadığından, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz (GİB. BMVD Başkanlığı’nın 20.08.2013 tarihli ve 64597866-125[8-2013]-130, İstanbul VDB’nin 12.11.2020 tarihli ve 39044742-130[Özelge]-E.837266 sayılı özelgeleri).

Ayrıca, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmayan loca kiralarına ilişkin KDV’lerin indirim konusu yapılması da mümkün bulunmuyor! (KDVK, Mad. 30/d).

Danıştay’ın bu konudaki ilk kararları Maliye lehine, şirketler aleyhineydi!

Danıştay’ın ilk kararlarına göre, şirketlerin statlardan kiraladıkları localara ilişkin kira bedellerinin işle ilgili olmaması nedeniyle kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmuyor! Danıştay’ın bu konuda verdiği bir kararın özeti şu şekilde:

“Şirketlerin loca kiralamalarına ilişkin kira bedelleri, iş ve işletme ile doğrudan ilgili olmadığından, bu kira bedellerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.” (Danıştay 4. Dairesi’nin 22.12.2022 tarihli ve E.2019/1902, K.2022/8935 sayılı Kararı)

Maalesef Danıştay’ın son kararları da loca kiralayan şirketlerin aleyhine, Maliye’nin lehine!

Danıştay tarafından verilen yakın tarihli iki karar;

“Müşterileri için … Arenada kiraladığı loca kullanım ve ikram bedeline ait temsil ve ağırlama gideri, Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca makul ölçüde olmadığından, öte yandan, iştigal ettiği faaliyet gereği bu harcamanın yapılmasının zorunlu olmayıp, harcama nedeniyle yaratılan ve belli gruba hitap eden müşteri memnuniyetinin iktisadi ve ticari icaplara göre kazancının artışına katkı sağlayacak nitelikte bulunmadığından, bu giderin, kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”

şeklindedir (Danıştay 3. Dairesi’nin 24.11.2025 tarihli ve E.2023/6921, K.2025/4803; aynı tarihli ve E.2023/6922, K.2025/4802 sayılı Kararları).

Son kararlar şirketlerin ümidini bitirdi!

Şirketler, loca kiralama bedellerinin iş ve işletme ilgili olduğu, müşteriler ve personelin bu localarda ağırlandığı, şirketlerin tanıtım ve iş bağlantılarının buralarda da yapıldığı, hatta bazı iş toplantılarının bu localarda gerçekleştirildiği, bu locaların kendi işyerleri (şubeleri) gibi kullanıldığı, bu nedenle, loca kiralarının kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması ve kira bedellerine ilişkin KDV'lerin indirim konusu yapılması gerektiği görüşünde ısrar ediyor, aksi yöndeki uygulamaların Danıştay'dan döneceğini düşünüyor ve ümit ediyorlardı!

Bu konuda Danıştay’dan maalesef hiç beklemedikleri kararlar çıktı. Bu kararlar loca kiralayan şirketlerin tüm ümitlerini yok etti!

Kişisel görüşümüz Şirketler lehine!

Son dönemde futbol ve futbol ekonomisinin gelişmesiyle beraber, statlar 24 saat yaşanabilir hale geldi. Maçların oynanmadığı günlerde de statlar açık tutuluyor, loca kiralayan şirketler bu locaları çalışma ofisi - şube olarak kullanıyorlar. Özellikle başka şehirlerde bulunan şirketler, Anakara, İstanbul gibi şehirlerdeki statlarda loca kiralayarak toplantı ve görüşmelerini bu localarda yapıyorlar. Bu nedenle, konuya sadece maç izleme yönüyle bakılmaması, günün değişen koşullarına paralel olarak bu locaların işletmelerin bir çalışma ofisi veya şubesi olarak görülmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla, bu locaların artık bir şube veya çalışma ofisi gibi kullanılması ve buralarda müşteriler ile diğer işle ilgili misafirlerin ağırlandığı hususları gözönünde tutularak, localara ilişkin kira bedelleri ile buralardaki yeme – içme giderlerinin pazarlama satış ve dağıtım gideri olarak kurum kazancının tespitinde dikkate alınması ve KDV’lerinin indirim konusu yapılması gerektiği görüşündeyiz.

Sonuç olarak;

Danıştay ve Maliye’ye göre, şirketlerin loca kiralama giderlerini kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate almaları ve KDV’lerini indirim konusu yapmaları mümkün bulunmuyor.

Kişisel görüşümüz aksi yönde olmakla beraber, şu an uygulama Maliye’nin görüşü ve Danıştay’ın aynı doğrultudaki kararları çerçevesinde yürütülüyor.

Mevzuatta bu konuda bir değişiklik yapılmadığı takdirde, böyle uygulanmaya da devam edilecek.

Bu nedenle, şirketlerin loca kira bedelini gider olarak dikkate alamayacaklarını ve KDV’sini indiremeyeceklerini bilerek loca kiralamalarında fayda var!

Kabak sonradan kimseye patlamasın!