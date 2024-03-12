HABER ANALİZ / BIST METAL EŞYA SEKTÖRÜ

Dayanıklı tüketimde küçüklere ilgi yüksek

Dayanıklı tüketim sektöründe, küçük ve orta ölçekli şirketler yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi. Piyasa değeri 5 milyarın altında olan halka açıklık oranı yüzde 50’nin üzerindeki şirketler yıllık bazda yüzde 100 ile yüzde 200 arasında kazandırdı.

Dayanıklı tüketim sektöründe, halka açık küçük ve orta ölçekli şirketlere olan ilgi gözle görülür şekilde artmış durumda. Piyasa değerleri 5 milyar TL’nin altında olan, halka açıklık oranı ortalama yüzde 50 olan 6 dayanıklı tüketim şirketi yıllık bazda yüzde 100 ile yüzde 200 arasında kazandırdı. Bu dinamik grupta Arzum Ev Aletleri bir yılda yüzde 203 yükseldi. Makim Makine, yüzde 186 artışla takip etti. Safk ar Ege Soğutmacılık’ın hisseleri %185 prim yaparken, Bülbüloğlu Vinç %118 ve Klimasan Klima %110’luk artışla dikkat çekti. Formet Metal Ve Cam ise yatırımcısına %106 oranında getiri sunarak bu grup içinde yerini aldı. Alarko Carrıer diğer şirketlerden ayrılarak 18,9 milyar TL’lik piyasa değeri ve yüzde 14’lük halka açıklık oranı ile bir yılda yüzde 244 getiri sağladı. Sektörün daha büyük firmaları olan Arçelik ve Vestel gibi şirketlerin getirileri daha sınırlı kalmakla birlikte, sektör genelinde yatırımcılar tarafından izleniyor. Bu yükseliş trendinin arkasında, tüketici talebi, sektörel dinamikleri kadar, yatırımcıların risk iştahı ve piyasalardaki genel eğilimler de yatıyor. Dolayısıyla, dayanıklı tüketim sektörüne ilgi gösteren yatırımcılar hem şirketlerin temellerini hem de makroekonomik göstergeleri dikkatle izlemeli ve yatırımlarını buna göre şekillendirmeli.

PİYASALARIN NABZI

NEDEN YÜKSELDİ?

● FROTO, BIST 30’da son bir ayın en güçlü hissesi; aylık değişimi %18,97. Yıllık bazda %76,91 kâr artışı hisseyi güçlendirdi.

● BIST 30’da KOZAL haftalık bazda yüzde 10 kazandırdı. Altındaki hareketle ivme kazandı.

● CMENT bir haftada yüzde 127 oranında yükseldi. Hisseye ilgi geçtiğimiz hafta devam etti.

● YAYLA, 26 Şubat’ta başladığı yükselişi devam ediyor. Çok düşük miktarda yabancı alımı var.

NEDEN DÜŞTÜ?

● FONET’in bir aylık getirisi %283. Fonlar paylarını 7 gündür azaltıyor. Son üç gündür yabancı payında artış var.

● PEKGY bir haftada %23,34 geriledi. Kâr satışı var. Kurumsal yatırımcılar paylarını koruyor.

● PAPIL haftalık düşüşü yüzde 20,19 oldu. Fonların payında artış var.

● ATATP bir haftada yüzde 20,18 geriledi. Yabancı payı azaldı. Fon payı arttı.

NE OLDU?

● FATF Başkanı T. Raja Kumar Türkiye’nin gri listeden çıkma yolunda çok önemli adımlar attığını söyledi. Gri listeden çıkış sermaye akımının yolunu açar.

● Beklentilerin üzerinde gelen ABD şubat tarım dışı istihdam verileri altında yükseliş hızlandı. Jeopolitik riskler güçlü. Altında ilgi sürer.

● Fitch’in not artışı sonrası gözler diğer kredi kuruluşlarında. Moody’Sin not değerlendirmesi 19 Temmuz’da. Seçim sonrası olumlu gelişmeler daha erken bir değerlendirmeyi getirebilir.

● Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: KUYAS, SEKFK, OYAKC, RYSAS, DITAS, OTKAR, TSGYO

NE OLACAK?

● 2023 yılı ocak ayı için ödemeler dengesi istatistikleri günün kritik verisi.

● Ocak ayına ilişkin sanayi üretimi rakamları, sanayideki gelişimi görmek açısından önemli.

● İnşaat maliyet endeksi, sektörün genel seyrine ilişkin bilgi verecek.

● Coca Cola İçecek’in 2023 yılı mali tabloları açıklanacak.

● KARYE, PKART, MIPAZ hisselerinin üzerinden 13 Mart’tan itibaren tedbir kalkacak.

ZEYNEP’E SOR

KISA VADE Mİ, UZUN VADE Mİ?

Kısa vade, en fazla birkaç aylıktır, dalgaları gözetir. Risk yüksek, spekülasyon fazladır. Hızlı kâr hedefl er ve günlük zaman ayırmak gerekir. Uzun vade; birkaç yıl ve üzeridir. Şirketin mali yapısı, sektörün yönelimi önemlidir. Risk düşük, sabır ve disiplin gerekir.

Çocuğun için fon arıyorsan uzun vadeli düşün ve büyüyecek sektörlere yatırım yapan fonları tercih et

12 yaşındaki kızıma bireysel emeklilik yaptırdım. İleriye dönük hangi fona girsem iyi olur? / İdris Orhan

vadeli bir yatırım planı yapmalısın. Riski düşürmek için büyüme potansiyeli olan fonları seç. Bunun için ileride hangi sektörlerin büyüyeceğini tespit etmelisin. Örneğin, teknoloji, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, e-ticaret gibi alanlara yatırım yapan fonlar, gelecekteki trendlerle uyumlu olabilir. Ancak tercihte bulunurken riski dengeli olan fonları öne çıkarmanda yarar var. Olası olumsuzluklarda ise sabırlı ol. Unutma ki genç yaşta başlayan yatırımlar, dalgalanmaları dengeleyecek geniş zamana sahiptir. Ayrıca portföy çeşitliliğine dikkat etmelisin. Farklı varlık ve sektörlere yayılan yatırımlar, herhangi bir sektördeki dalgalanmada çocuğunun portföy performansını daha az etkilemesini sağlar. Böylece risk düşerken potansiyel getiri de optimum seviyeye çıkar. Öte yandan faiz hassasiyetin varsa, katılım fonlarını düşünebilirsin. Bu fonlarda da farklı risk seçenekleri arasında dengeli olanları tercih et. Böylece uzun vadede getirisi yüksek olabilecek bir portföy oluşturabilir ve beklentilerini karşılayabilecek bir varlık dağılımı yapmış olursun.

Bilinen markaların temsilcisi. Onların gücü ve performansından yararlanıyor

Doğuş Otomotiv’i yorumlarsanız çok sevinirim / Vedat Güneş

Vedat, Bir hisse senedine yatırım yapmadan önce, yatırım amacını ve üstlenmeye hazır olduğun risk toleransını netleştirmen gerekiyor. Bunu yerine getirdiğinde herhangi bir hisse senedine sağlıklı şekilde yatırım yapabilme imkanına kavuşursun. Soruna gelecek olursam; Doğuş Otomotiv, sektöründe önemli şirketlerden biri. Güçlü bir marka portföyüne sahip ve sektörün satış ayağında yer alıyor. Bu itibarla temsilcisi olduğu markaların gelişim ve performansı bu şirketin gelir ve kârlılığını doğrudan etkiliyor. Güçlü markaları temsil etmesi ise firma açısından önemli bir avantaj. Şirket, 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde gelir ve kâr büyümesini sürdürdü. Yansımasını fiyatında gözlemliyoruz. Hisse, uzun vadede yükselen hareketiyle dikkat çekiyor. Mayıs 2019’da düzeltilmiş verilerle en düşük 2,47 TL seviyesinde bulunurken Ağustos 2023’te yine düzeltilmiş verilerle en yüksek 318,83 TL’ye kadar çıktı. Şimdilerde de zirvesine yakın bölgede işlem görüyor. Son beş yıldaki çıkışına rağmen gerek F/K gerekse PD/DD oranları makul seviyede. Bu da yatırımcısının ilgisinin sürmesinde önemli bir faktör.

YATIRIM FONLARI

Fonlarla gümüşe yatırım kazançlı mı?

Gümüş fonlarında enflasyonu yenen getiriler

Yatırımcıların gümüşe olan ilgisi, gümüş fonlarının son bir yıllık performansları ile arttı. Bu fonlar, altının gölgesinde kalmış olsalar da dikkate değer getiriler sunuyorlar. Gümüş fonlarında en fazla kazandıran 10 fon yatırımcılara ortalama %92,64 getiri sağladı. Bu fonların toplam portföy değeri ise 11,4 milyar TL oldu.

YATIRIM ARAÇLARI

EMEKLİLİK FONLARI

Altına dayalı katım emeklilik için seçimler

Emeklilikte yıllık üç haneli getiriler

Emeklilik fonları arasında, altına dayalı katılım fonlarının yıllık getirileri, yatırımcılar için altın çağını anımsatan rakamlara işaret ediyor. AgeSA Hayat ve Emeklilik Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (EYF) %111,17 ile zirvede yer alırken, Metlife Emeklilik ve Hayat Altın Katılım EYF’nin %104,86 getirisi ile onu takip ettiği göze çarpıyor. Anadolu Hayat Emeklilik’in fonu %104’lük bir getiri ile yatırımcısına üç haneli rakamlar sunmayı başarıyor. Bu dönemde, altın katılım emeklilik fonları ortalama olarak %100’ün üzerinde bir getiri sağlarken, bu alanda en büyük portföy değerine sahip olan Türkiye Hayat ve Emeklilik Altın Katılım EYF, 68,545 milyon TL ile dikkat çekici bir büyüklüğe ulaştı. Kimler için uygun? Getiri beklentilerini altın gibi değerli metallerle çeşitlendirmek isteyen, faizsiz getiri elde etmeyi amaçlayan, katılım bankacılığı ilke ve esasları ile uyumlu getiri hedefl eyenler için uygundur.

DÖVİZ PİYASASI

Dolarda yılbaşından bu yana artan hareketlilik var Yılbaşından itibaren dolar, artan hareketliliği ile piyasaların nabzını tutuyor. Ocak ayında günlük ortalama %0,13'lük bir artış yaşanırken, Şubat'ta bu oran %0,16'ya çıktı. Gün içi dalgalanmaların genişlemesiyle, enflasyon verilerinin ardından doların ivmesi yükseldi ve günlük hareket marjları %0,32'ye ulaştı. Bu, piyasadaki dolar hareketlerinin canlılığını koruduğunu gösteriyor.

TAHVİL

ALJ Finansman, %62,52 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

ALJ Finansman, 8 Mart 2024 günü nitelikli yatırımcılara özel sektör tahvili ihraç etti. Toplam tutarı 126,000,000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %55,00, bileşik faizi ise %62,52’ye denk geliyor. 367 gün vadeli tahvilin, 6 ayda bir kupon ödemesi olacak. Kupon sayısı 2 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise sırasıyla %27,42 ve %27,88 olacak. Tahvilin vadesi ise 10 Mart 2025.

Diğer taraftan 7 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 46,50 seviyesinde bulunuyor. ALJ Finansman’ın çıkardığı tahvilin yıllık %55,00 basit faiz oranı Gecelik Referans Faiz Oranının yaklaşık 8,50 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, emsalleriyle kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip görünüyor.

ARÇELİK

Kâr payı vermeyecek. Bu karar, yeni yatırımların işareti olabilir

Arçelik, bu yıl kâr payı vermeyecek. Karara gerekçe olarak, ekonomik konjonktürle yatırım ve finansman politikasını gösterdi. Şirketin vergi mevzuatına göre oluşan 9,28 milyar TL tutarındaki kârı, enfl asyon düzeltmesi sonucu oluşan Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılacak. SPK mevzuatına göre ise oluşan kâr tutarı 7,67 milyar TL. Arçelik, son 3 yıldır düzenli nakit temettü ödüyordu. Bu karar, şirketin yeni yatırımlara hazırlandığı şeklinde okunabilir. Kârı bünyede tutarak serbest nakit pozisyonunu artırarak likiditesini güçlendirecek. Böylece finansman giderlerini daha düşük seviyede tutacak.

EGEPLAST

Değerinin üzerindeki fiyata aldı. “Yatırım amaçlı” dedi. Kira getirisi ne acaba?

Egeplast, Kozyatağı’ndaki taşınmazların alımını tamamladı. Toplam bedeli 60.559.625 TL olarak açıkladı. Değerleme raporunda, fiyat kdv hariç 45.865.000 TL olarak belirtildi. Açıklamada söz konusu gayrimenkulün yatırım amaçlı olduğu ifade edildi. Değer tespitinde emsal ve kiragelir kapitülasyonu nazara aldığı dile getirildi. Şirket, taşınmazla alakalı detay bilgi vermezken elde edilecek kira geliri hakkında ek bilgilendirmede bulunmadı. Son üç yılda kârlılığını güçlü şekilde artırdı. 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde de gelir ve kâr büyümesini sürdürdü.

ENERJİSA

Bu yıl da ortaklara temettü ödeyecek. Elde ettiği kârın %98’ini dağıtacak

Enerjisa, 2023 yılı faaliyetleri sonucu elde ettiği net konsolide kârdan önemli bir kısmını ortaklara dağıtmaya karar verdi. Şirket, oluşan 3.366.897.331 TL net kârın, %97,87 oranındaki kısmını ortaklara nakit temettü olarak ödeyecek. Karar doğrultusunda, hisse başına brüt 2,79 TL, net 2,51 TL kâr payı dağıtılacak. Ortaklar kâr payına 3 Haziran 2024 günü hak kazanacak. Öte yandan firma, SPK mevzuatına göre 4,52 milyar TL kâr elde ederken bir önceki yıla göre kârını %78 düşürdü. Bir önceki yıl kârın yüksek gelmesinde ertelenen vergi gelirinin etkisi bulunuyor.

MİGROS

Şubatta 41 yeni mağaza açtı. Toplam mağaza sayısını siz tahmin edin

Migros, sektördeki büyümesini sürdürüyor. Şubat ayı içerisinde Türkiye genelinde çeşitli formatlarda toplam 41 yeni mağaza açtı. Yeni mağazalar arasında 16 Migros, 15 Migros Jet, 1 adet 5M, 6 Macrocenter ve 3 adet kozmetik mağazacılığı formatındaki Mion mağazaları bulunuyor. 29 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Migros’un toplam mağaza sayısı 3.407’ye ulaştı. Yeni mağazalar, Migros’un müşteri hizmetlerini ve erişilebilirliğini genişletmesine olanak tanıyacak. Şirketin genişleme politikası, perakende pazarındaki konumunu güçlendirirken, müşteri memnuniyeti ve pazar payını artırma hedefine hizmet ediyor.

OSTİM YATIRIM

İştirakinin kalan üçte bir payını satın aldı. Amaç ciroyu artırmak

Ostim Yatırım, bağlı ortaklığı Günhan Ostim Alüminyum’un yüzde 33,47 oranındaki payını iki ortaktan toplamda 11.500.000 TL’ye satın aldı. Değerleme raporuna göre devralınan şirketin toplam değeri 43.750.829 TL. Buna göre satışa konu paylar uygun fiyata alındı. Alım sonrası Ostim Yatırım’ın iştirakteki payı %100’e çıkarken faaliyetlerine katkısının olumlu olmasını bekliyor. Ostim Yatırım, 2022 faaliyet döneminde oldukça güçlü bir kârlılık elde ederken son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde ise ana ortaklık kârında %26 düşüş var. Gözlenen düşüşte artan yönetim giderlerinin etkili olduğu dikkat çekiyor.