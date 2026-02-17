Dayatma, zaten ikna olmaya hazırız

Sıkça sorarım; “aldığın bu kararı ailenle, çalışanınla, paydaşınla paylaştın mı?” diye… Cevap %80; “hayır, ne gereği var?” şeklindedir. Böylesi karar ya hiç uygulanmamış, ya çok maliyetli olmuştur

İkna; inandırma, kanısını değiştirme, inanmasını sağlama, kandırma… Başkalarını, fikirlerini, düşüncelerini, eylem ve kararlarını değiştirmeye razı etme becerisi… Kanaat ettirme, kanaat verebilme, razı etme, kısaca inandırma başarısı… Karar süreçlerinde ikna; hayati rol oynar

Toplum, ikna edildiği derecede yol alır. İkna becerisi kazanmak, dil yetkinliği gerektirir. Dil ne kadar yetkinleşirse ikna kabiliyeti de artacaktır. Bu dil, kullanılan lisanın dışında, beden dili, sesin müziği, vurgu, kreşendo gibi yığınca iletişim unsurunu kapsayabilir. İnanmak yetmez, ikna da edilmeli insan.

KAMU BİZİ İKNA ET, ENFLASYONU ÇÖZELİM

Görevi, karar süreçlerinde ikna edilmek olan kurumlar vardır. Bürokrasi gibi… Bunların iknası, yasaların tanımladığı çerçevede, toplumsal faydanın netleştirilmesiyle mümkündür. Eğer bizi enflasyonun ineceğine dair ikna edebilirse, çözüm çok kısa sürede gelecektir. Zaten denemiştir.

Herkes ikna edilemez. Bunun için ikna eden ile ikna edilmek istenen arasında; 1-dil birliği, 2-fayda ortaklığı ve 3-güven olmalıdır. Güven yoksa ilk ikisi olsa da işe yaramayacaktır. İnsan güvenmiyorsa, ikna olmaz. Her ne kadar söylenen apaçık gerçek dahi olsa da… Bu gibilerle tartışmaya kalkmayın.

İKİ SORU İKİ CEVAP / İknaya dair…

İkna edilmişliğin riskleri?

Toplum, ikna edildiği derecede yol alır. İkna edildiğine akar. Burada neye ikna edildiğinin önemi kalmayabilir eğer iknaya hazır ve iknacı yeterince demagog ise… Yalan söyleyerek ikna edemezsin.

Negatif insan ikna edilir mi?

Sürekli olumsuzluklara odaklanmış birini ikna etmeye çalışmayın, olumsuz birinin zihin dehlizlerinde kaybolup gidersiniz. Kafası bir dogmaya takılıp kalmış biri ikna edilemezdir. Onlardan uzak durmalı.

NOT

SEN İNANMIŞ OLABİLİRSİN AMA BİZİ DE İKNA ET, HIZLI YOL AL

İkna gücü sağlasa da içtenlik, bilgi, birikim, belagat ve güven oluşturma, uğurlanırken ikna gücü temin eder. Kalıcı olan; ikincisidir elbette… Nice kavga, niza; ikna etmek yerine dayatma yüzünden çıkmıştır. Öyle ki sırf dayatıldığı için uyulmayan nice akıllı karar çöpe gitmiştir. Oysa ikna et, rahatla...

İKNA LÛGATI

Dayatma: Karar sürecine katmadığın insanlarla, kural, yöntem veya eylem emri vermek

Rıza: Grup üyeleriyle göz hizası iletişim kurarak onları bir projeye gönülden katma süreci

Demagog: Laf ebeliği, boş vaatler ve kişisel çıkar rüşvetiyle insanları ikna etmeye çalışan kişi

Gönüldaş: İknanın en üst derecesi. Grup üyeleriyle inanç üzerinden kurulan en derin bağ