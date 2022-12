Değer yaratmak veya hacim yaratmak (1)

Türkiye’de bilgi teknolojilerinin bilgesi ve Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kayalıoğlu, Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) Hyperlink toplantısında satışlarda değer ve hacim dengesine işaret etti.. 2022’de değer yaratan bilgi teknolojileri (Value IT) yüzde 12 büyürken hacim yaratan bölüm (Volume IT) yüzde 12 daralacaktı. Yılın sonuna bu kadar kısa bir süre kalmışken ortaya çıkan bu tabloyu gerçek kabul edebiliriz. İlgi çekici olan, burada aynı rakam olarak yüzde 12’nin tekrar etmesi değildi. Pazarın yüzde 75’ini Volume IT ve sadece yüzde 25’ini Value IT oluşturduğu için bu değişim daralma anlamına geliyordu.

Buradaki göstergelere sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Bir yandan verimliliği ve veriye dayanan ekonomiyi geliştirecek tarafta bir büyüme vardı. Diğer yanda ise sıradan ürünlerin söz konusu olduğu ancak birçok insana istihdam ve gelir sağlayan tarafta daralma vardı. Siemens Business Services (SBS) Genel Müdürü olduğu sırada Çağlayan Arkan ile yaptığım görüşmeyi hatırladım. O zaman da bilgi teknolojileri, öve öve bitirilemeyen bir alandı ve Arkan, bu dönemde çağrı merkezi üzerinden Avrupa’ya teknik destek verme işini geliştirmeye odaklıydı. Konuyu gündeme getirdiğimde, bilgi teknolojileri camiası, “teknoloji geliştirmemiz gerekirken çocuklarımızı bu tür sıradan işlerde ziyan etme” argümanı ile karşıma çıktı. Sonrasında Toshiba’nın destek işini Türkiye’ye getirdiler ve ardından bu işin üzerimizden geçip Sri Lanka’ya gittiğine tanık olduk. O zamandan beri değerin nasıl yaratıldığına kafa yorarım ve genellikle de yıldız yaratmak yerine sürü yaratmanın neden tercih edildiğini anlayamam.

Buradan çağrı merkezinde çalışanların sayısının yüksekliği nedeniyle sürü tanımlanmasını onlar için yaptığım sonucunu çıkarmayın. Bizim o dönemde Arkan ile yıldız yaratma sürecimiz olabilirdi; yapmamayı tercih ettik. İşin önemini, sürü işine döndüğünde fark eden ülkemiz ve iş insanlarımız düşük kâr oyununu oynamak zorunda kalırken çağrı merkezi işini satış/pazarlama gibi ciro yarattığını düşündükleri alanlarda kullandılar. Sonra büyük oyuncular gelip doğrusunu yaptı.

Bu arada Arkan, Türkiye genel müdürü olarak Microsoft’a ve ardından da yine Microsoft’un reel ekonomiye odaklanan global organizasyonuna geçti. Geçtiğinde bölümün cirosu 5 milyar doların üzerindeydi. Şu anda Linkedin’de tedarik zincirinde yapay zeka ve bulut teknolojileri ile yapılabilecek iyileştirmelerle ilgili videolarını izlerken çok daha büyük bir işi yönettiğini anlayabiliyorsunuz. Artık bize yıldızlar kadar uzak bir dünyada.

Rolls-Royce’un teknolojisinin değeri

Geçenlerde Ghost ve Phantom modellerini Türkiye’ye getiren Rolls-Royce’un Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) Kurumsal İletişim Lideri Frank Tiemann ile sohbet ederken tedarik zincirinin önemini bir kez daha vurguladık. Arkan’a atıfta bulunmamın bir nedeni de bu. Firmanın teknoloji ile yarattığı değeri anlamak önem taşıyor. Rolls-Royce’un alamet-i farikası olan ikonu Phantom’un önünde de bulunuyor ancak şirket bunun dışarıda kalmasını ya da kaportanın içine girmesini sağlayan bir mekanizma geliştirmiş. Bu janjanlı teknolojinin uygulanma nedeni, bir yolculukta hızlı seyrederken insana çarpma şeklindeki bir kazada çarpılan kişinin ikonun saplanması sonucu yaralanmasını engellemek. Rolls-Royce Türkiye için yeni otomobillerinde aydınlatma tarafında stardust yani yıldız tozu öğesine yer veriyor. Bu, gerçekten etkileyici bir aydınlatma seçeneği ama Tiemann ile konuyu ele aldığımızda bunun bizim profilimize çok uymadığında hemfikir olduk. Yine de hassasiyet için LED’lerin yerleştirildiği noktaların lazer ile delindiği teknoloji beni etkiledi. Demek ki, yıldız tozunu Küçük Prens’teki gibi elinizle serpmiyorsunuz ve bunu hassasiyetten taviz vermeden yapmak için teknoloji ile tasarım ve uygulama yapmayı başardığınızda Rolls-Royce oluyorsunuz. Teknolojiyi göstermek yerine teknolojiden faydalanmayı yetenek gerektirmeyen bir şeye dönüştürmek, değer mekanizmasının formülünü oluşturuyor. Çağlayan Arkan’a ve çağrı merkezine dönersem, Rolls-Royce’un müşterilerinin, markanın Whispers uygulaması üzerinden CEO dahil Rolls-Royce’a ulaşabildiğini belirtmeliyim. Tiemann, “Biz küçük bir topluluk olduğumuz için böyle şeyler yapma lüksümüz var” diyor. Demek ki, böyle markalarınız varsa, çağrıya cevap vermek böyle değerli olabiliyormuş.

■ Tamirci Çırağı’nda ağlay ıp otomotivci olamamak

Bu kadar yükseklerde dolaştıktan sonra yeryüzüne dönerken size, “Tamirci Çırağı”ndan bahsetmek istiyorum. Bizde Cem Karaca’nın ağlayarak dinlediğimiz şarkısıdır ve “İşçisin sen, işçi kal” diye biter. Tabii, zengin kızın yüz vermemesinin sonrasında bizim tamirci çırağı muhtemelen işçi kalmayıp Yılmaz Güney’in ilk dönem filmlerindeki vurdulu kırdılı karakterlerden birine dönüşecektir. Benzer ama farklı bir hikayeyi Konrad Auwärter yaşıyor. 1955’de aile işinde otomobil tamirci çırağı olarak çalışmaya başlayan Auwärter, daha sonra Hamburg’da Araç Gövde İnşası ve Otomotiv Tasarımı Mühendislik Yüksek Okulu’na gidiyor. Tarifeli sefer filosunun bir parçası olarak, çift katlı otobüs üzerine hazırladığı mezuniyet tezi, firmanın sonraki yıllarda üreteceği çift katlı otobüslerinin temelini oluşturuyor. 1965’te firmanın onarım departmanının başına geçen Auwärter, 1973’te ikinci NEOPLAN fabrikasının yöneticisi oluyor. Dünyanın ilk çift katlı yolcu otobüsü NEOPLAN Skyliner’ı geliştiren Auwärter, 24 Ağustos’ta 2020’de 80’inci yaşına giriyor.

■ P ÜF NOKTASI

Hepimiz dünyaya tek bir sermaye ile geliyoruz: yaşam süresi. Bunu nasıl kullandığımız, sermayemizin değerini belirliyor. Bize aile, çevre veya devletin sağladığı olanakları kullanmadaki etkinliğimiz belirleyen kendi sermayemizi işletme yapımız ve aslında yarattığımız değerin de belirleyicisi. O yüzden yazımı, Auwärter’in 80’inci yaşında kesiyorum. Gelecek yazıda, bizim genç arkadaşlarımızla devam etmeyi planlıyorum.