Değeri aşırı yükselen Hisselerden ağzı yanan Borsa’yı riskli görüyor

YATIRIM Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt, geçen yılın ikinci yarısında 2026’nın şirketin 50’nci yılı olacağını dikkate alarak ekibiyle bu konuda neler yapılacağını gözden geçirmeye başladı. O günlerde Temmuz 2022’de Genel Müdür olduğu şirketin tarihçesini de gözden geçirdi:

Yatırım Finansman, 1976 yılında 13 bankanın ortaklığında ilk sermaye piyasası kuruluşu olarak kurulmuş.

Borsa İstanbul’un 1985 yılında kurulduğu dikkate alınırsa, Yatırım Finansman’ın ilk hedefi tahvil ihraçları olmuş.

Zamanla hisselerin çoğunluğu İş Bankası Grubu’ba geçmiş. Bugün Yatırım Finansman’ın hisselerinin yüzde 95.78’i Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’ye (TSKB), yüzde 1.85’i de TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’ye ait.

Kalan yüzde 2.27’lik hissenin sahibi kuruluşlar şunlar: T. Garanti Bankası, Anadolu Hayat Emeklilik, Şekerbank, Yapı ve Kredi Bankası, Arap Türk Bankası, İş Faktöring, İş Yatırım Menkul Değerler.

Yatırım Finansman’da göreve 2013’te şube müdürü olarak başladığını anımsadı:

Yatırım Finansman’a genel müdürler genellikle TSKB’den atanıyordu. Şirketin içinden yetişerek göreve atanan ilk ben oldum.

Yatırım Finansman’ın 50. yılı vesilesiyle Genel Müdür Eralp Arslankurt’la şirketin TSKB binasındaki merkezinde buluşup sohbet ettik, şirketi, piyasaları konuştuk. Arslankurt’a Başekonomist Erol Gürcan ile Kurumsal İletişim Direktörü Barış Esen eşlik etti.

Eralp Arslankurt, Türkiye’nin ilk sermaye piyasası kuruluşu olduklarını anımsattı:

- Sektöre öncülük ediyoruz. 3-4 yıldır “finansal okur yazarlık” üzerine yoğunlaştık. Borsa İstanbul’da 200 civarında şirketin hisseleri işlem görürken 1 milyon civarında da yatırımcı vardı. Pandemi sonrası halka arz seferberliği ile yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı.

Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısının şu anda 6.5 milyon dolayında olduğunu kaydetti:

- Yatırım yaptığı şirketin sadece Borsa İstanbul’daki kodunu bilen küçük yatırımcılara tanık oluyoruz. Yani, hisselerini aldığı şirketleri hiç tanımıyorlar. Sosyal medyadaki manipülasyonlardan etkileniyorlar.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) sosyal medyadaki manipülasyonlarla mücadele ettiğine dikkat çekti:

- SPK, caydırıcı cezalar da uyguluyor. Küçük yatırımcıların da dikkatli olması gerekiyor.

Manipülasyonların yarattığı etkiye işaret etti:

- Değeri aşırı yükselen hisselerden ağzı yanan çok oluyor. Bu tür hareketler yüzünden para kaybedenler Borsa İstanbul’da yatırımcı olmayı riskli görmeye başlıyor.

Erol Gürcan araya girdi:

- Yüksek enflasyon da ortamı bozuyor. Özellikle KOBİ düzeyindeki şirketlerde bilgi eksikliği oldukça fazla.

Eralp Arslankurt sürdürdü:

- Biz de küçük yatırımcıların finansal okur yazarlığını iyileştirmek üzere 3-4 yıldır projeler yürütüyoruz. Denetleme Kurulu Üyesi olduğum Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde de bu konuda çalışmalar yapıyoruz.

Ardından ekledi:

- Üzerinde çalıştığımız “yapay zeka” projesi, finansal okur yazarlığı ilerletecek bir iş olacak.

Manavdan domates alırken bile dikkatli seçim yapılırken, Borsa İstanbul’da hisse senedi yatırımına yönelen küçük yatırımcı neden şirketlerle ilgili bilgi alma, öğrenme çabasına girmez?

Manipülatörlerin peşine takılıp, adını bilmediği, sadece Borsa İstanbul’daki kodunu öğrendiği şirketlerin hisselerine yatırım yapanların ağzı elbette yanar.

TSPB’nin, Yatırım Finansman gibi şirketlerin “finansal okur yazarlık” eğitimlerine katılın, Borsa İstanbul’da yatırım yaparken nelere dikkat edeceğinizi öğrenin

‘Yapay zeka’ hisse senedi karşılaştırması yapıp skor belirleyecek

YATIRIM Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt, sektörde inovasyona öncülük yaptıklarını belirtti:

- 2023 yılı başlarından itibaren dönüşüm projesi başlattık. Dijitalleşmeyi iş modellerimize giriyor.

Yeni nesil mobil uygulamayı devreye almak üzere çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirdi:

- Mart ayı ortalarında bir “superapp”i devreye alacağız. Bu uygulama üzerinden yatırım hesabı açılabilecek. Teknik analiz havuzu olacak. Sanal portföy görülebilecek. Ayrıca yatırım fonu modülü olacak.

“Yapay zeka”nın hisse senedi karşılaştırması yapacağını vurguladı:

- “Yapay zeka” hisse senetleriyle ilgili, şirketlerle ilgili raporları 3 saniyede hazırlayabilecek. Hisse senedi skoru da belirleyecek.

Şirkette “yapay zeka” ve veri analitiği yapılanmasının sürdüğünü kaydetti:

- Şirketin operasyonlarında da “yapay zeka” kullanılır hale gelecek.

Şirketin Ar-Ge biriminin de devreye girdiğinin altını çizdi:

- Borsa İstanbul’da işlem hızımız 10 saniyelerden 2 saniyelere inmişti. Şimdi mili saniyeleri konuşuyoruz. Algoritmik işlemler çok hızlandı. Artık nano saniyeler üzerinde duruyoruz.

Yazılımı nereden aldıklarını sordum, yanıtladı:

- Yazılımları içerideki, yani şirketteki ekibimiz yazıyor.

“Yapay zeka”nın zamanla yatırım danışmanlığı yapıp yapamayacağını merak ettim, anlattı:

- İlk aşamada hisse senedi karşılaştırması yapıp, skor belirleyecek. Zamanla yatırım danışmanlığına doğru yol alınabilir.

Borsa İstanbul’a yıllık ortalama artış yüzde 50 olabilir

YATIRIM Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt, Borsa İstanbul’da 2024 ve 2025 yılında yatırımcıların reel getirir sağlayamadığını belirtti:

- Borsası yılı ekside kapatan dünyadaki 2-3 ülke arasında yer aldık. Ancak, 2026’ya iyi başladık. BİST-100 Ocak ayın artışı 23’ü buldu.

Şirket bilançolarıyla ilgili beklentilerini paylaştı:

- 2026’nın ilk çeyreğinde şirket bilançolarının düzeleceğini bekliyoruz. Tabi, siyasi ve jeopolitik risk olmaması halinde.

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcı hareketini sordum, anlattı:

- Yabancı payı en düşük yüzde 27.4’ü gördü. Bu yıl en yüksek yüzde 37.6’yı gördü. Son rakam yüzde 36.7.

Baş Ekonomist Erol Gürcan, Araştırma ve Ekonomik Araştırmalar ekiplerinin hazırladığı Yatırım Finansman tahminlerini aktardı:

Borsa İstanbul’un 2026’yı ortalama yüzde 50 yukarıda tamamlamasını bekliyoruz.

Dolar kuru yıl sonu tahminimiz 51.75 lira.

Enflasyon yılı yüzde 23.9 düzeyinde bitirebilir.

Merkez Bankası faizi de yıl sonunda yüzde 29.5 düzeyine inebilir.

Şu noktanın altını çizdi:

- Enflasyon ve faiz düşüş trendi devam ettikçe Borsa İstanbul’un seyri yukarı yönlü olur. Ancak, siyasi ve jeopolitik risklerin gündeme gelmesi durumu değiştirebilir. Olumsuz etkileyebilir.

Jeopolitik riskler üzerinde durdu:

- ABD-İran gerilimi, ABD Başkanı Trump’ın alabileceği ani kararlar, FED Başkanı değişikliği ve Kasım ayındaki ABD seçimleri jeopolitik riskler arasında yer alıyor.

Beklentilerine noktayı şöyle koydu:

- Gerçekten Borsa İstanbul yatırımcısı açısından önümüzde önemli fırsatlar da var, elbette riskler de söz konusu…

101 yıllık enflasyon ortalamamız yüzde 23, 23-25 bandı zorlayacak

YATIRIM Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt, Baş Ekonomist Erol Gürcan’ı şöyle tanıttı:

- Erol Bey, ülkemizde enflasyon tahmini konusunda ödül sahibi olmasıyla öne çıkmıştır.

Erol Gürcan, bunun üzerine Yatırım Finansman’a getirdiği iki ödülü paylaştı:

“FocusEconomics Analyst Forecast Awards 2025” te 2024 yılı Türkiye Enflasyon Tahmini birincisi oldum.

2024 Türkiye Politika Faizi Tahmini ikincisi seçildim.

2026 yılı enflasyon tahmini sordum, aktardı:

- Geçen yıl Kasım ayında tahminimiz netleşti, yüzde 23.9 olarak belirledik. Yaptığımız analizlere göre enflasyon yüzde 23-25 bandında zorlayacak.

Türkiye’de enflasyonun seyriyle ilgili bazı verileri ortaya koydu:

Türkiye’nin 101 yıllık enflasyon ortalaması yıllık yüzde 23.

2005-2017 döneminde aylık enflasyon seyri ortalama yüzde 0.7 oldu.

2018-2024 döneminde aylık ortalama enflasyon yüzde 2.6 düzeyinde seyretti.

2022-2023’te KKM etkisiyle aylık ortalama enflasyon yüzde 4.3 oldu.

Mehmet Şimşek’in göreve gelmesiyle birlikte aylık ortalama enflasyon yüzde 3.1’e indi.

2025 yılında aylık ortalama enflasyon yüzde 2.3 oldu.

Bu yılki aylık ortalama enflasyon beklentisine de işaret etti:

- Bu yıl aylık ortalama enflasyon oranının yüzde 1.8 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyoruz.