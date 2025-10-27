Değeri raporlamak: İnsanla başlayan bir hikâye…

Entegre Raporlama Derneği Türkiye'nin (ERTA) 10. yılı, yalnızca kurumsal raporlamada değil, Türkiye’nin kalkınma anlayışında da yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Artık büyüme rakamlarla değil, şeffaflık, hesap verebilirlik ve toplumsal etkiyle ölçülüyor. Bu dönüşümün en ilham verici örneklerinden biri, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” ilkesini 162 yıldır yaşatan Darüşşafaka Cemiyeti.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğu, artık yalnızca ekonomiyle değil; insanla, değerle ve güvenle tanımlanıyor. Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA), 10. yılında bu dönüşümü somutlaştıran öncü kurumları bir araya getirdi. “Küresel Dönüşümde Türkiye Vizyonu: Kalkınmanın Yeni Paradigmaları” konferansında açıklanan ilk Entegre Raporlama Ödülleri, ülkemizin “entegrasyon çağında değer yaratma” kararlılığını gözler önüne serdi. Bu ödüller arasında yer alan Darüşşafaka Cemiyeti, yalnızca eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla değil; entegre raporlama yaklaşımını sosyal değer üretimiyle birleştiren modeliyle de dikkat çekti. Kurumun 160 yılı aşan mirası, artık sadece tarihsel bir başarı öyküsü değil; geleceğe yön veren bir sürdürülebilirlik vizyonu.

Darüşşafaka, entegre raporlama sayesinde paydaşlarını birer “destekçi” değil, “değer ortağı” olarak tanımlıyor. Bu yaklaşım, kurumun toplumsal etkisini görünür kılarken, güvene dayalı, öğrenen ve gelişen bir ekosistemin de temelini oluşturuyor. İşte bu yüzden, Darüşşafaka için entegre rapor yalnızca bir rapor değil; geçmişle geleceği, hesap verebilirlikle insan hikâyelerini buluşturan bir değer dili.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç Darüşşafaka’nın “değer dili”ni anlattı.

Geçmişin güveni ile geleceğin sorumluluğu aynı çatı altında

“Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka 162 yıllık bir eğitim çınarı… Kuruluşundan bu yana ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ni sağlamak amacıyla var gücüyle çalışan bir kurum. Hepsinden önemlisi de Darüşşafaka, her dönemde çağın ötesinde olmayı başarmış bir kurum. Entegre raporlamayla Cemiyetimiz, 160 yılı aşan toplumsal mirasını çağın beklentileriyle uyumlu, bütüncül ve ölçülebilir bir şekilde kamuoyuyla buluşturabildi.

Eskiden yalnızca faaliyet ve finansal sonuçlarımızı paylaşırken; bugün, yarattığımız değeri insani, sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla sistematik biçimde ortaya koyabiliyoruz.

Bu dönüşüm, yalnızca raporlama anlayışımızı değil, şeffaflık ve hesap verebilirlik kültürümüzü de derinleştirdi. Paydaşlarımız artık yalnızca bağışçı veya destekçi değil, ortak bir değerin üreticisi olarak sürecin ayrılmaz bir parçası. Entegre raporlama sayesinde iç ve dış paydaşlarımızla kurduğumuz iletişim daha tutarlı, karşılaştırılabilir ve güvene dayalı bir yapıya kavuştu. Darüşşafaka olarak bu yeni yaklaşım sayesinde artık sadece geçmiş başarılarımızı değil, geleceğe dair hedeflerimizi de açıkça ortaya koyabiliyoruz. Böylece bir yandan geçmişin güvenini taşırken, diğer yandan geleceğin sorumluluğunu da aynı çatı altında paylaşıyoruz.”

Değerleri ve toplumsal etkiyi görünür kılan bir düşünce biçimi

“Cemiyetimiz için entegre rapor, yalnızca bir raporlama aracı değil; kurumun değerlerini, kültürünü ve toplumsal etkisini görünür kılan bir düşünce biçimidir. Aslında Darüşşafaka, entegre düşünceyi 162 yıldır DNA’sında taşıyan bir kurum. Biz, 1913 yılından bu yana yayımladığımız yıllık faaliyet raporlarıyla, topladığı bağışları kuruşu kuruşuna nereye harcadığının hesabını vermiş, yaptığı çalışmaları anlatmış bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yayımladığımız her raporun gerek ulusal gerekse uluslararası arenada ödüllerle taçlandırılmasının da temelinde bu var. Bugün kurumsal yönetişimin vazgeçilmezi ‘şeffaflık’ ve ‘hesap verilebilirlik’ ilkeleri, Darüşşafaka için tarihi boyunca sürdürülebilirliğinin omurgası olmuştur. Darüşşafaka’nın 162 yıldır varlığını sürdürmesini de bu değerlerden taviz vermemesine ve nesilden nesle aktarabilmesine borçlu olduğuna inanıyorum. Çünkü bir kurumun kalıcılığı, yalnızca sağladığı finansal başarılarla değil, toplumla kurduğu güven ilişkisiyle mümkündür. Darüşşafaka da şeffaf ve hesap verebilen yapısıyla bunu başardı. Darüşşafaka’da entegre rapor, ‘hesap verebilir’ olmaktan çok daha fazlasını ifade eder: Şeffaf bir şekilde paylaşmak, öğrenmek ve gelişmek anlamına gelir.”

En zor kısım, sayılara sığmayan bir değeri sayısal hale getirmek oldu

“Entegre raporumuzu hazırlarken en zor kısım, sayılara sığmayan bir değeri sayısal hale getirmek oldu. Bir çocuğun hayallerine kavuşması, bir bağışçının güvenle katkıda bulunması, bir gönüllünün zamanını armağan etmesi… Bunlar klasik ölçüm yöntemlerinin ötesinde kavramlar. Biz bu soyut değerleri görünür kılmak için “karma etki ölçüm modeli” benimsedik. Veri analizi, paydaş anketleri, gönüllülük endeksleri ve öğrenci başarı göstergeleriyle nitel veriyi nicel hale getirdik. Her bir metriğin arkasında bir hikâye, bir yaşam değişimi var. Bu hikâyeleri de bizzat kahramanlarına anlattırdık. Örneğin; Darüşşafaka’ya ilk adımını attığında doktor olmayı hayal eden ve bugün hekim olarak görev yapan bir mezunumuzun; ömrü boyunca yaşadığı köyden çıkmamış bir velimizin, Darüşşafaka’yla tanıştıktan sonra değişen yaşamının hikâyesine yer verdik. Bağışçılarımıza, üyelerimize, mezunlarımıza, öğrencilerimize, çalışanlarımıza özetle tüm paydaşlarımıza Darüşşafaka’yı sorduk ve onların görüşleriyle Darüşşafaka’nın yarattığı farkı anlatmaya çalıştık.”

Eğitimin geleceği: Yeşil kampüs, sürdürülebilir vizyon

“Cemiyetimizin sürdürülebilirlik vizyonunun odağında Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kampüs Projesi yer alıyor. Amacımız; kampüsümüzü kapasitesini artıracak şekilde yeniden inşa ederek, daha fazla çocuğumuza nitelikli eğitim olanağı sağlamak. Yeni kampüsümüz tamamlandığında öğrenci kapasitemiz binden bin 500’e çıkacak, böylelikle daha fazla çocuğa ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ sunabileceğiz. Yeni kampüsümüzde; ekolojik ve çevre dostu yeşil bina konseptini hayata geçirecek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin şekilde kullanacağız. Tüm yapıları sürdürülebilir, uzun ömürlü ve geri dönüşüm olanakları en yüksek metotlarla oluşturduk. Böylelikle döngüsel ekonominin gelişimini hedefledik. Bunun yanı sıra Cemiyetimiz, dijital dönüşümünü derinleştirerek tüm süreçlerini veri temelli hale getirmeyi; bağış çeşitliliğini artırarak mali sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Kurumsal yönetişim ilkelerine bağlılık, ileri yaş bakımında sosyal fayda üretimi ve Darüşşafaka kültürünün geleceğe taşınması da vizyonun önemli öncelikleri arasında yer alıyor.”