Değerleme oranı düşük likit şirketlerde %205 kazanç

Değerleme oranı düşük ve likit olan şirketler yatırımcıların tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor. Yılın ilk çeyrek mali tablolarında öne çıkan 10 şirket, yatırımcılara ortalama %205 oranında getiri sağladı.

Borsada yatırımcılar seçici olmaya devam ediyor. Enflasyon ve faizin yüksek olduğu dönemde likit ve değerleme oranı düşük şirketler en fazla tercih edilenler arasında yer aldı. Borsa şirketlerini açıklanan üç aylık mali verilerine göre sıraladık.

Getiriler yüzde 403’e kadar çıktı

Net satışları pozitif, Firma Değeri/FAVÖK oranı 15’in altında, Firma Değeri/Net Satış oranı 15’in altında, Yıllık Değişim Oranı %100’ün üzerinde ve Cari Oranı 1’in üzerinde olan bu şirketler, %105 ile %403 arasında değişen getirilerle dikkat çekti. Ülker Bisküvi, Anadolu Efes, Mavi Giyim ve Coca Cola İçecek, Tav Havayoları, Turkcell, Türk Traktör gibi firmalar, düşük değerleme oranları ve yüksek likiditeleriyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor

Son 3 ayda bankalar kazandırdı

Son 3 aylık getirilerde banka hisseleri öne çıktı. Vakıflar Bankası %80, Garanti Bankası ise %72 kazandırdı. Banka hisselerinin defter değerlerinin düşük olması yatırımcıların takibinde yer almaya devam etmelerine olanak veriyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

● Işık Plastik (#ISKPL): 6 gündür yükseliyor. Bir ayda %39,02 ve bir yılda %131 yükseldi.

● Reysaş GMYO (#RYGYO): 6 gündür yükseliyor. Son bir ayda %27,14 ve bir yılda %275 yükseldi.

● Reysaş Lojistik (#RYSAS): 6 gündür yükseliyor. Bir ayda %17,20 ve bir yılda %155 yükseldi.

●Margün Enerji (#MAGEN): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %15,40 ve bir yılda %111 yükseldi.

● Göknur Gıda (#GOKNR): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %20 ,19 ve bir yılda %97 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

● Hun Yenilenebilir Enerji (#HUNER): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %20,16 geriledi.

●Metro Petrol ve Tesisleri (#MEPET): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %18,40 geriledi.

● Carrefoursa (#CRFSA): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,26 geriledi.

● Alarko Holding (#ALARK): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %13,40 geriledi.

● Doğu Aras Enerji (#ARASE): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,75 geriledi.

NE OLDU?

● Reel kesim güven endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 2,6 puan düşerek 102,8 oldu.

● Bitcoin günlük %4›ün üzerinde düşüşle 60 bin dolar seviyesine geriledi.

● Almanya’da IFO iş iklimi endeksi Haziran’da 88,6 oldu, önceki 89,3.

● TCMB: Kapasite kullanım oranı Haziran’da %76,3 oldu, önceki %76,3.

● TÜİK: Güven endeksi Haziran’da aylık hizmet sektöründe %1,5 azaldı.

NE OLACAK?

●Nisan ayı konut fiyat endeksi verileri izlenecek.

●Mayıs ayına ait yabancı turist sayısı takip edilecek.

● ABD’nin Nisan ayı S&P/Case-Shiller konut fiyat endeksi verisi açıklanacak.

● ABD haziran ayı Conference Board tüketici güven endeksi verileri izlenecek.

● Perşembe günü faiz kararı bekleniyor.

ZEYNEP'E SOR

KÂR PAYI MI, ANAPARA ARTIŞI MI?

Kâr payı; düzenli gelir, güven sinyali, istikrar, düşük volatilite, yeniden yatırım, bileşik getiri imkanı. Düşük büyüme potansiyeli, vergi nedeniyle net getirinin azalması, nakit akışı baskısı.

Anapara artışı; yüksek getiri potansiyeli, vergi avantajı, uzun vadeli büyüme, likidite kolaylığı. Yüksek volatilite, yüksek risk, sermaye kilitlenmesi, artış belirsizliği.

Geçen yıl geliri düştü. Bu yılın ilk çeyreğinde de düşüş sürdü. Gelir artırıcı tedbirler geliştirmeli

İzdemir Enerji için tabanı gördüğünü söyleyebilir miyiz? Yoksa daha da aşağıya gelir mi?/Yasin Uluhan

Yasin, hisse senetlerinde dalgalanmalar olur. Konjonktüre bağlı olarak taleple paralel, hisselerde kısa zaman aralıklarında aşağı ya da yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanabilmekte. Bunu olağan bir durum olarak görmelisin. Öte yandan asıl olanın hissenin uzun vadede yönünün ne tarafa olduğunu gözlemleyebilmendir. Firma, gelir ve kâr büyümesi içerisindeyse yönü yukarı olacaktır. Kârı gerileyen ya da zarara eden bir firmanın hissesinin de istikametini aşağı çevirmesi ya da en iyi ihtimalle yatayda bir seyir izlemesi beklenmesi gereken bir durumdur. İzdemir Enerji’ye de bu çerçevede bakmalısın.

İzdemir Enerji, Ağustos 2023’te borsaya geldikten sonra diğer halka arz hisseleri gibi hızlı bir çıkış gerçekleştirdi. İki hafta boyunca sürekli tavan yaparak 78,95 TL’ye kadar çıktı. Sonrasındaysa gelen satışlarla birlikte geriledi. Şimdilerde de halka arz seviyesine yakın işlem görüyor. Geçtiğimiz yıl gelir ve kârını düşüren firma, son açıkladığı 2024 ilk çeyrek dönemde de gelirdeki düşüş devam etti. Dönem sonunda ise zarar açıkladı. Firmanın gelir üretme noktasında zorlanması sorun olarak görülmeli. Gelir artırıcı tedbirler geliştiremediği taktirde uzun vadede büyümesini beklememeli.

Yılın ilk çeyreğinde elektrik üretimini artırdı. Satışlardan elde ettiği gelir ise sınırlı büyüdü

Enerji şirketi olmasına güvenerek aldığım Akfen Yenilenebilir Enerji neden çıkmıyor. Hisseyi 31,20'den aldığım gün gerilemeye başladı. Tekrar çıkar mı? /Hakan Şişman

Hakan, Akfen Yenilenebilir Enerji Mart 2023’te borsaya geldi ve yatırımcısının ilgisini çeken firmalardan biri oldu. Hisse, ilk açılışını tavandan 10,78 TL’den gerçekleştirirken Mart 2024’te de en yüksek seviyesi 33,46 TL’ye kadar yükseldi. Kuşkusuz daha agresif yükselen hisseler olsa da bir yıl gibi kısa sürede fiyatını üç kat artırmasını önemsemek gerekiyor. Geçtiğimiz yıl gelirleri %12 azalan firmanın son açıkladığı 2024 ilk çeyrek dönemde ise artış ancak %3 seviyesinde kaldı. Buna karşın dönem sonunda kârını artırmasında finansman gelirlerinin etkisi bulunuyor.

Şirketin toplam 699 MW kurulu güce sahip 53 yenilenebilir enerji santrali bulunuyor. Yılın ilk çeyreğinde elektrik üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre %17’lik bir artış var. Gelir cephesine bakıldığında ise artan üretime rağmen bunun gelirlere yansımadığı anlaşılıyor. Şirketin gelirindeki sınırlı artışa rağmen dönem sonu kârının %163,4 artarak 1.02 milyar TL’ye çıkmasında ise finansman kaleminde yer alan türev finansal araçların gerçeğe uygun değer kazançları ile kur farkı ve faiz geliri etkili oldu. Firmanın uzun vadeli büyümesi için esas faaliyetlerinden ötürü gelirini artırması önemli.

YATIRIM FONLARI

Yatırımcı sayısı yüksek teknoloji fonları

15 Fonda yıllık yüzde 112 getiri

Yatırımcı sayısı yüksek teknoloji fonları yatırımcılara kazandırıyor. Bu fonların getirileri farklılaşmakla birlikte uzun vadeli seyirlerinde getirileri yüksek. Yatırımcı sayısı yüksek fonlarda getiriler yılbaşından bu yana ortalama %34,07 oldu. Yıllık bazda getiri ortalaması ise %112 oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Esnek emeklilikte yüksek getiriler

Yılbaşından bu yana %51,74 getiri

Esnek emeklilik fonları, yatırımcılara sundukları yüksek getirilerle dikkat çekiyor. Bu fonlar, yatırım stratejilerinin esnekliği sayesinde farklı piyasa koşullarında bile yüksek performans sergileyebiliyorlar. Esnek emeklilik fonlarında yılbaşından bu yana ortalama getiri yüzde 51,74 olarak gerçekleşirken, getiriler yüzde 36 ile 69,00 arasında değişiklik gösterdi. En yüksek getirili fon, yüzde 69,00 getiri ile QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik Değişken Grup EYF (CGE) oldu. Bu fonun yatırımcı sayısı 2.055 olarak kaydedildi. İkinci sırada, yüzde 66,03 getiri ile AgeSA Hayat ve Emeklilik Değişken EYF bulunuyor (AVE) ve bu fonun yatırımcı sayısı 16.911 olarak belirtildi.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve Gösterge Faizin Seyri

Dolar kuru 32,87 seviyesinde bulunurken gösterge faiz 41,97 seviyesinde bulunuyor. Gösterge faiz mart ayında yüzde 47,54’e kadar yükselmişti. Bu hafta TCMB Faiz toplantısı gösterge faizin ve dolar kurunun da seyrini belirleyecek.

TAHVİL

%50,60 YILLIK BASİT FAİZ

Deniz Faktoring, %61,45 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Deniz Faktoring, 21 Haziran 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 616.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %51,60, bileşik faizi ise %61,45’e denk geliyor. 112 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %15,83 olacak. 21 Haziran tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 50,35 seviyesinde bulunuyor. Deniz Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %51,60 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 1,25 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 21 Haziran 2024 olurken vade tarihi 11 Ekim 2024 olacak. Piyasada TRFDZFKE2440 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU/ŞİRKET HABERLERİNDE BUGÜN ÖNEMLİ NE VAR?

ONCOSEM ONKOLOJİ

Bağlı iştiraki üzerinden katıldığı ihalelerle gelir sağlıyor. Fiyatı ise şubattan bu yana düşüyor

Oncosem Onkoloji Sistemleri’nin %100 bağlı ortaklığı Santek Sağlık, İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün açtığı “İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası Sağlık Tesisleri için 3 Aylık Kemoterapi Hizmet Alımı” ihalesini kazandı. İhalenin toplam bedeli 39.933.941 TL olarak açıklandı. Aynı bağlı ortaklık 6 Haziran günü de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile 7.655.705 TL tutarlı sözleşmeyi imzaladı. Ocak 2023’te borsaya gelen Oncosem, ilk açılışını düzeltilmiş verilerle tavandan 19,20 TL’den gerçekleştirdi. Hisse, Şubat 2023’te 268 TL’yi test ettikten sonra geriledi. Gelirleri azalan ve zarar açıklayan şirkete ait hissenin fiyatı, şimdilerde 136 TL destek seviyesinin üzerinde bulunuyor.

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ

Geçtiğimiz yıl gelirini düşürmüştü. Kazandığı ihaleyi duyurdu. Yılın ilk çeyreğinde geliri arttı

Say Yenilenebilir Enerji, Afriquia SMDC tarafından açılan akaryakıt istasyonu ürünleri ihalesini kazandı. İhalenin toplam bedeli 774.625 euro olarak açıklandı. Tutar güncel kurdan yaklaşık 27,14 milyon TL’ye denk geliyor. İhale bedelinin şirketin son gelir tablosundaki cirosuna oranı %6,71 oldu. İhale kapsamında Say Yenilenebilir Enerji, Afriquia SMDC’ye ait akaryakıt istasyonlarında kullanılmak üzere kanopi, logo ve fiyat panosu ürünlerini tedarik edecek. Ürünler, müşterinin Fas’ta yer alan merkezine ihraç edilecek. Geçtiğimiz yıl gelirini düşüren firma, 2024 ilk çeyrek dönemde ise satışlarını %55 artırdı. Satışlardaki artış dönem sonu net kârını da artırmasına olanak verdi.

OYLUM SINAI YATIRIMLAR

İlk çeyrekteki zararı enflasyon muhasebesine bağladı. Faaliyetine etkisinin olmadığını söyledi

Oylum Sınai Yatırımlar, 2024’ün üç aylık dönemiyle ilgili yatırımcılardan gelen soruları cevapladı. Şirket, 2023 yılını güçlü bir ciro ve karlılık artışıyla kapattığını belirtti. 2024 yılına da benzer hedeflerle giriş yaptığını ancak yurt içindeki talebi azaltmaya yönelik mali tedbirler ve global talepteki durgunluk nedeniyle ilk çeyrekte hedefl enen sonuçlara ulaşamadığını ifade etti. Firma, yılın ilk çeyreğinde gelirlerini %17 azaltarak 153,11 milyon TL’ye düşürdü. Gelirlerdeki düşüş firmanın esas faaliyet kârını azaltırken dönem sonunda zarar yazdı. Bunda enflasyon muhasebesinin etkisinin olduğunu belirten firma, faaliyetlerine olumsuz bir etkisinin olmadığını dile getirdi.

MARGÜN ENERJİ

Muğla'daki GES projesine depolama ünitesi kuracak. Depolama tesisini hızla hayata geçirecek

Margün Enerji, %100 bağlı ortaklığı Soleil Yenilenebilir Enerji’nin Muğla’da yürüttüğü Özmen-1 GES projesine ilişkin yeni gelişmeyi yatırımcısıyla paylaştı. Şirket, 49 yıl süreyle üretim lisansına sahip olduğu santralin Ekim 2020’den bu yana elektrik üretip sattığını belirti. Firma bu defa da santrale bütünleşik depolama ünitesi kurmayla ilgili gelen olumlu bilgiyi yatırımcısıyla paylaştı. Şirket, santrale bütünleşik depolama ünitesi kurmak amacıyla Kasım 2023’te EPDK’ya başvuruda bulunmuştu. Çevra Bakanlığından gelen yazı ile depolama tesisinin ÇED Yönetmeliği hükümlerinden muaf olduğu belirtildi. Firma, bu şekilde projeyi daha hızla hayata geçirebileceğini ifade etti.

ARÇELİK

Bağlı ortaklığından temettü geliri elde etti. Konsolide tablolar üzerinde etkisi olmayacak

Arçelik, geçtiğimiz marttan bu yana en son aldığı 9.076.155 euro temettü ile birlikte, halka kapalı bağlı ortaklığı Arçelik Hitachi’den toplamda 19.896.384 euro kâr payı tahsil ettiğini duyurdu. Açıklamada ilgili tutarların tahsilatının tamamlandığını ve bu temettülerin konsolide finansal tablolar üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığını belirtti. Arçelik, son açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali verilerinde ise gelirini %5 artırarak 72,27 milyar TL’ye çıkardı. Şirket artan gelirle birlikte esas faaliyet kârını yükseltti. Bununla birlikte dönem sonunda net kârı %69 geriledi. Net kârın düşmesinde finansman giderlerinin etkili olduğu gözlendi.