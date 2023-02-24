Demokrat gazeteci Güngör Ağabeyim…

Kıdemli gazete başyazarı Güngör Mengi 83 yaşında vefat etti. Sade ve kolay anlaşılır yazı diline sahip Mengi’yi saygıyla anıyorum.

Güngör Mengi, 1940’ta Çanakkale Bayramiç’te dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu.

1959 yılında, 19 yaşında gazeteciliğe üniversitede okurken Demokrat İzmir gazetesinde muhabir olarak başladı.1964 yılında Yeni Asır gazetesine geçip haber müdürü oldu. 1971’de Yeni Asır’dan ayrılıp Devir dergisinde göreve başladı. Devir kapandı, Mengi 1972’de Yeni Asır’a geri döndü. 11.5 yıl kesintisiz olarak burada genel yayın yönetmenliği ve başyazarlık görevini yürüttü. İzmir Gazeteciler Cemiyet Başkanlığı görevini üstlendi.

1986’da Yeni Asır’ın sahibi Dinç Bilgin, İstanbul ‘da Sabah gazetesini çıkarmaya başladı. Güngör Mengi İstanbul’a gelerek Sabah gazetesinin başyazarı ve murahhas üyesi oldu. Rahmi Turan, Zafer Mutlu, Selahattin Duman, Ahmet Vardar ve Mazlum Göknel gibi isimlerle birlikte Sabah’ı, Türkiye’nin en yüksek tirajlı gazetesi durumuna getirdi.

2002 yılında Dinç Bilgin, banka sahibi olarak yaşadığı hukuki sorunlar sonrasında Sabah’tan kopanlarla kurulan Vatan gazetesinin başyazarı yine Mengi oldu. Rahat üslubu ve sağduyunun sesi olmasıyla okundu, bu gazetenin de tirajca tırmanmasını sağladı.

Mengi ‘nin, Gülen Hanımla evliliğinden Gülgün ve Cem isimli çocukları oldu. İlk eşinin ölümü sonrası Ruhat Hanım ile evlendi. Onun ilk eşinden olan kızına ‘’Mengi ‘’soyadını verdi. Ruhat Mengi’nin gazeteci olmasına önayak oldu.

Güngör Ağabey’le, Sabah gazetesinde birlikte olduk. O dönemde birçok ortak çalışmamız oldu, karşılıklı anlayışa dayalı ortamımız çok keyifliydi.

Göngör ağabey, başyazılarında kolay anlaşılır, sade bir dille anlatım yaptığı için hep okunurdu. Yazacağı konuları derinlemesine inceler, sade ve kolay anlaşılır bir üslupla her gün aynı uzunluktaki yazılarıyla okuyucuya aktarırdı.

Şubat ayında vefat eden Mengi’yi sevgiyle anıyor, eşi ve çocuklarına başsağlığı diliyorum.

Günün sözü:

6 Şubat depremi ülkemizde çok önemli yer bilimciler olduğunu ve uyarılarının yeterince dikkate alınmadığını gösterdi, uyarıları hayati, dikkate alalım…