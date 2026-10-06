Dengelenme arıyoruz

Piyasa fiyatlamaları, kendi hikayeleri etrafında, ayrışarak yoluna devam etme pozisyonunu koruyor. Globalin ana hikayesi, artan tahvil faizlerinin kamu maliye politikalarına ne ölçekte baskı kuracağı. Para politikası kısmı şu aşamada tahvil faizleri ile pek fazla ilişkilendirilmiyor. Bunun sebebi, zaten bir süredir farklı noktalarda devam eden savaşlar nedeniyle emtia grubu üzerinden baskı ve endişesini artıran enflasyon. Merkez bankalarının bir kısmı önden, geri kalan kısmı ise bekle-gör çerçevesinden tepkilerini göstermişlerdi.

Hızlı bir dış özet ile Ekim ayı ve yeni haftaya başlamakta fayda var. İspanya, erken seçime gideceğini açıkladı. Başbakan Sanchez’den bu yönde beklenen bir çağrı vardı. Son birkaç yıldır hükümetin yasa geçirmekte zorlandığı bilinen bir gerçek. Brezilya’da seçimlerin ilk ayağı tamamlandı. Lula, geriye düşerken, Bolsonaro’nun oğlu önde. Pazartesi günü bu yazı kaleme alındığı sıralarda Japonya’da işlem gören Brezilya ETF’i ve real vadelileri pozitif tarafta fiyatlanıyordu.

Devam edelim. Fransa’da bütçe problemleri yine gündem. Artan tahvil faizleri Bölge içerisinde en çok-bir kez daha Fransa’yı vuruyor. Almanya ile açılan spread ve %5’e açık yaklaştırma çabaları, politik ve sosyal huzursuzluk yaratıyor. Atlantik’in diğer kısmında ise yaklaşan ara seçimler önce benzin ve dizel fiyatları iç tüketimi zorluyor. Dahası, tahvil faizlerindeki yükseliş, Fed’in faiz artırımına gitmesinin ardından kısmen sakinler gibi görünse de tam anlamıyla masadan kalkabilmiş değil. %4.50’nin üzerinde zorlanmaya başlar dediğimiz hisse fiyatlamaları, %5 eşiğindeki 10 yıllık tahvil faizi ile sendelese de nispeten korunaklı kalmayı başardı. Son durumda ise %5.2-5.3 aralığının konuşulduğu fiyatlama ortamına bakarken Cuma kapanışında Nasdaq 100’ün tüm zamanların en yükseğinde işlem gördüğü gerçeği ile karşılaşmak, açıklaması güç gelişmeler listesinde bir kez daha kendisine yer buluyor.

Dış fiyatlama koşullarının hangi kısmına baktığınıza göre değerlendirmeniz değişebilir. Faiz hadlerinin yükselmesi ve değerli Amerikan doları, gelişmekte olan ülkeler kadar artık gelişenler için de bir sorun. Sadece hisse senetleri odaklı gitmek, detayı kaçırmaktan farksız. USD’nin bu yıl için ilk değerlenme kısmı, global koşullar kaynaklıydı. İkinci kısmı, ABD’ye has kaygılar ve faiz artırım beklentileri. Son dönem ise karşısındakilerin zayıflığı dikkat çekiyor. Mesela, EUR. Bölgenin artan riskleri, para birimi açısından zayıf görünmesine zemin hazırlıyor.

Yurt içi tarafın başlıkları dışarıdan farklı. Ancak, etkilenmiyor değiliz. TL tahvil faizlerinin ardından eurobond tarafı da globaldekine paralel bir miktar yükseldi. CDS için de aynı durum geçerli. Fonlara ait haber akışı, genel risk iştahının belirleyicisi olmaya devam ediyor. Para piyasası fonlarında belirli bir rakama dek ödemelerin başlayacağının açıklanması, artan olumsuzluğu büyük oranda sınırladı ve dengelenme için şans tanıdı. Hızlı bir toparlanma beklentisinde değiliz. Ancak, satış baskısının önemli oranda geride kaldığını değerlendiriyoruz. Pazartesi günü açıklanan ve beklentilerin gerisinde kalan enflasyon verisi, Ekim için TCMB’ye fon gelişmeleri kaynaklı oluşan ek sıkılaşmayı da gözettiğimizde faiz indirimi için alan açıyor. Kısa zaman içerisinde 3Ç finansallarına yönelik beklentiler şekillenmeye başlayacak ve gündem biraz değişecek.