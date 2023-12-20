Deniz taşımacılığının ‘dolmuşçusu’ oldu, 200 milyon Euro’yu yakaladı

İNCİ Holding bünyesinde Data Gümrük Müşavirliği’ni kurup üst düzey görevde bulunan, grubun lojistik şirketinde kurucu ortaklık yapan Tolga Emrah Gezgin, 2011 yılında ayrılıp kendi şirketini kurmaya karar verdi.

Tolga Emrah Gezgin, İnci Holding’den ayrılırken Data Gümrük Müşavirliği şirketini de devraldı. Bu şirketin kurucu ortağı Yaşar Coşkun da Gezgin’le birlikte hareket etti.

Gezgin, Data Gümrük Müşavirliği ile yetinmedi, 2013 yılında Erk Lojistik’i kurdu. Alman liman şirketi Buss, aynı dönemde şirkete yüzde 50 payla ortak olunca adı“Busserk” oldu.

Ekim 2015’deki Ankara Garı katliamı, bazı FETÖ şirketlerine konulan tedbirleri Erk Lojistik’in ortağı Alman Buss’ı tedirgin etti. Tolga Emrah Gezgin Alman ortaklarına durumu anlatmaya çalıştı:

- Terör sadece ülkemize özgü değil. Dünyanın her tarafında olabiliyor. Tedbir konulan şirketler de FETÖ operasyonu bağlantılı. Yani, hükümetin işini yasalara, mevzuata uygun yürüten şirketlere dokunması söz konusu değil.

Buss temsilcileri 14 Temmuz 2016 akşamı Türkiye’ye geldi. Aynı gün Fransa’nın Nice kentinde kamyonlu terör saldırısı gerçekleşti. Gezgin, Buss yöneticilerine Nice’i örnek gösterdi:

- Gördüğünüz gibi terör saldırıları dünyanın her tarafında olabiliyor.

Buss yönetimi kararını vermişti, Busserk’deki hisse oranını düşürdü. Buss, hisse oranını düşürmekle kalmadı, 2021 yılında iki ortak arasında “tam boşanma” gerçekleşti. Şirketin adı da “Erkport”a dönüştü.

Şeref Oğuz, Hakan Güldağ ve Handan Sema Ceylan’la Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşen (OSB) toplantı için İzmir’e gittiğimizde EKONOMİ Gazetesi Temsilcisi Yaşar Kuş bizi Erk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Emrah Gezgin’le buluşturdu.

Gezgin’e Yaşar Coşkun, Bora Can ve Aytaç Türkeköle eşlik etti. Gezgin, sohbet sırasında İnci Holding’ten ayrıldığı günleri, Data Gümrük Müşavirliği, Erkport derken Erk Holding’e uzanan adımlarını özetledi:

- Alman Buss ile ortaklığımız çok mutlu yürüyordu. Ortaklığımız döneminde herkes bize imreniyordu. Ayrıldık ama görüşmeye devam ediyoruz.

Erkport’un 4’ü kendilerine ait, 16’sı kiralık toplam 20 gemi ile hizmet verdiğini bildirdi:

- Limakport, Gübretaş, Atakaş ve İsdemir limanlarında işletmecilik yaptık. Limakport ile sözleşmemiz bitti. İskenderun’da 23 bin metrekare kapalı antrepo yaptık. Erkport’ta 600 personelle Atakaş ve İsdemir Limanında 20 milyon ton elleçleme yapıyoruz.

Otomotiv sektörüne dönük lojistik hizmetlerinde öne çıktıklarını, Stellantis Grubu’yla çalıştıklarını belirtti:

- Akdeniz ve Kuzey Avrupa’da Ro-Ro seferleri yapıyor, otomobil taşımacılığı hizmeti veriyoruz. Bu alanda Stellantis’le öne çıkan bir işbirliğimiz var.

Stellantis Grubu’nun araçlarının taşınması konusundaki rotayı paylaştı:

Avrupa’dan Avrupa’ya

Avrupa’dan Türkiye’ye

Avrupa’dan Afrika’ya

Otomobil taşımasında geçen yaz Haydarpaşa Limanı’nda yoğun kullanımla devreye girdiklerini ifade etti:

- Haydarpaşa Limanı’na bu operasyon için 2.5 milyon lira harcadık. Haydarpaşa Limanı’na gelen otomobilleri kiraladığımız feribotlarla Gemlik, Derince, Bodrum, Mudanya, İzmir’e taşıdık. Dağıtım kolaylığı sağladık.

Gemileri yüzer depo gibi kullandıklarını kaydetti:

- Otomobilde talebin çok yoğun olduğu, kuyrukların oluştuğu günlerde Haydarpaşa Limanı’nda 30 bayinin stant açmasını, müşteriye araç teslimlerini orada yapmalarını sağladık. Haydarpaşa Limanı, bizim operasyonla 10 bin araçlık “otoport”a dönüştü.

Grubun cirosunu merak ettik, paylaştı:

- 150 milyon Euro’su ülkemize döviz getiren işler olmak üzere 200 milyon Euro ciroya ulaştık.

Erkport’ta yaptıkları işi şöyle tanımladı:

- Biz deniz taşımacılığının dolmuşçusu gibiyiz.

Tolga Emrah Gezgin, Yaşar Coşkun, Bora Can, Aytaç Türkeköle başta olmak üzere 700 kişilik ekiple gümrük müşavirliğinin yanı sıra lojistikte de öne çıkıp 12 yılda 200 milyon Euro’luk ciroya ulaştı…

Bu hacim, pazarda kendilerine alan açan farklar yarattıklarını gösteriyor…

İstanbul çıkışlı ABD-Kanada Servisi başlayacak

ERKPORT Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Emrah Gezgin, 2024’e dönük planlarını özetledi:

- 2024 yılında Ro-Ro taşımacılığında büyümeyi planlıyoruz. Avrupa’da yeni açacağımız hatlar olacak. İlk aşamada iki yeni hat açacağız. Şu anda İspanya, Fransa, Cezayir, Fas ve Türkiye limanları arasında Ro-Ro işletmeciliği yapıyoruz.

Bir başka önemli adrese dikkat çekti:

- İstanbul çıkışlı ABD-Kanada varışlı Ro-Ro servisimiz de devreye girecek

‘500 Büyük Sanayici’den 14’üne hizmet veriyoruz

ERK Holding bünyesindeki Data Gümrük Müşavirliği’nin kurucu ortağı Yaşar Coşkun, şirketi 2003 yılında kurduklarını belirtti:

- Bugün 8 ilde, 15 ofis ve 138 personelle gümrük müşavirliği hizmeti veriyoruz.

Coşkun, şirketin iş hacmiyle ilgili bilgiyi şöyle özetledi:

- “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer alan 14 şirketin gümrük müşavirliği operasyonlarını biz yürütüyoruz.

Ankara’nın efsane Ekonomi gazetecisi

PAZAR günü Enis Berberoğlu aradı:

- Bilal Çetin, Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Entübe etmişler. Her an üzücü haber alabiliriz.

Enis’e sitem ettim:

- Neden daha önce haber vermedin?

Kendisinin de yakın dönemde haberdar olduğunu belirtti. Pazartesi sabahı yeniden aradı:

- Maalesef Bilal’i kaybettik…

O anda Bilal’i, eşi meslektaşımız, çok başarılı ekonomi gazetecisi Semra Çetin’le ilk tanıştığımız, seyahatlerde karşılaştığımız günler gözümün önünden geçti.

Enis, 1985 yılında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisinde çalıştığımız dönemde Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Yalçın Doğan’dan teklif alınca Ankara’ya gitmiş, meslektaşım, okul arkadaşım Oya ile evlenmişti.

Oya ve Enis’in Ankara’daki en yakın dostları Bilal ile Semra oldu. Dolayısıyla Semra-Bilal Çetin çiftiyle benim de dostluğum-arkadaşlığım perçinlendi.

Bilal de, Semra da Ankara’dan çok önemli, gündem yaratan ekonomi haberlerine, sonraları köşe yazılarına imza attı. İkisinin de haber ve yazılarını takdir-kıskançlık karışımı duyguyla okurdum.

1958 İzmir doğumlu Bilal, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunuydu. Mesleğe öğrenciyken 1979 yılında Türk Haberler Ajansı’nda ajansında başlamıştı. Rapor Gazetesi, Yeni Asır ve Cumhuriyet gazetelerinde ekonomi muhabirliği yaptı.

Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah ve Vatan gazetelerinde Ankara Temsilciliği görevlerini yürüttü, köşe yazıları yazdı.

Vatan Gazetesi, Milliyet ile birlikte Demirören Grubu’na satıldıktan sonra aktif gazeteciliği bıraktı, Ayvalık’a yerleşti…

Pandemi öncesi zeytin hasadı için eşim Emine ile Ayvalık’a gittiğimizde Bilal ve Semra ile karşılaşmış, sohbet fırsatı yakalamıştık…

Vatan’daki ekibinden başarılı ekonomi gazetecisi Gülümhan Gülten’in sosyal medya paylaşımını okuyunca gözlerim doldu:

- Ah temsilcim ahh… Ben iyileştim geldim kadeh kaldırdık, iyileşmemi kutladık. Sonra bir anda sen çektin gittin… Çok ama çok üzgünüm…

Bilal kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum…

Mekanın cennet olsun…