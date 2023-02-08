Deprem bölgelerine barınma amaçlı 5 bin konteyner gönderiyoruz

TEKİRDAĞ Barbaros’taki Asyaport’un Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, dün sabah mesaj gönderdi:

- 5 bin konteyneri deprem bölgelerinde halkın barınması için ücretsiz olarak devlete tahsis ediyoruz.

Mesajı okuyunca 17 Ağustos 1999 Marmara depremi günlerini anımsadım. Soyuer’e mesaj yazdım:

- Deprem bölgesinde konteynerde barınmanın kıymetini bilirim. Kocaeli’de öğretmen olan ablama, Marmara depreminde kurulan konteyner kentte torpille yer bulabilmiştik.

Ahmet Soyuer, daha sonra dünürü Aponte Ailesi’ne ait dünya devi MSC konteyner taşımacılığı şirketi, lojistik şirketi Medlog ve Asyaport çalışanlarına gönderdikleri duyuruyu paylaştı:

- Deprem bölgelerinde ihtiyaçların karşılanması için devlet kurumları ile koordineli olarak çalıştığımızı bildirmek isteriz.

Duyuru, bu girişin ardından şöyle sürdü:

- İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği ve AFAD ile koordineli olarak konteyner kent kurulması amacıyla Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illerimize 1250’şer adet, toplamda 5 bin adet konteyner tahsis edilmiştir.

Tekirdağ Valiliği ve AFAD’ın yönlendirmesiyle enkaz çalışmalarında kullanılmak üzere belediye iş makinesinin MEDLOG aracıyla Hatay’a doğru yola çıktığı belirtildi:

- Tekirdağ Valiliği’ne ulaştırılan yardımlar 4 MSC konteynerine yüklenerek MEDLOG araçlarımızla Kahramanmaraş’a doğru yola çıkarıldı.

Ahmet Soyuer’e sordum:

- Özellikle 5 bin konteyner konusunda dünürünüz Aponte ailesinin de desteği var değil mi?

Şöyle yanıtladı:

- Olmaz olur mu? Bu destekleri şimdi vermeyeceksek, ne zaman yapacağız? Bizler ülkemizle birlikte varız. Aponte ailesi de sonuna kadar bu desteğin içinde yer alıyor.

Ardından ekledi:

- Depremin vurduğu illerimize yardım malzemesi göndermek isteyenlere MEDLOG’un filosundaki TIR’lar ücretsiz hizmet vermeye hazır olacak.

Yazıyı yazarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının şu cümlesini duydum:

- Katar, 10 bin konteyner gönderecek…

Bu cümle bile MSC’nin, Aponte Ailesi ve Soyuer’in 4 ile göndereceği 5 bin konteynerin ne anlama geldiğini ortaya koyuyor…

Yardıma koşan tüm ülkelerin, şirketlerin, insanların yüreğine sağlık…

Chobani, ‘Türkiye Deprem Fonu’na 1 milyon dolar bağışladı

ABD merkezli yoğurt üreticisi Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya, sosyal medya hesaplarından şu duyuruyu paylaştı:

- Merkezi Amerika’da bulunan ve Türkiye’de geçmişte yaşanan afetlerde de önemli bir yardım köprüsü görevi gören sivil toplum kuruluşu Turkish Phlilantrophy Funds aracılığıyla başlatılan “Türkiye Deprem Fonu”na 1 milyon dolar bağışlıyorum.

Ulukaya, dünyaya, iş insanlarına, şirketlere şu çağrıyı yaptı:

- Merkez üssü Kahramanmaraş olan, yaşanan can kayıplarıyla bölgede büyük yıkıma yol açan asrın deprem faciasında yaraların bir nebze sarılabilmesi amacıyla “Türkiye Deprem Fonu”na katkıda bulunun.

Ardından şu sözü verdi:

- Fonda toplanacak 1 milyon dolara karşılık ben de 1 milyon dolar daha ek yardımda bulunacağım.

Yardım çağrısına adres de ekledi:

- Amerika ve yurtdışında yaşayan Türkler başta olmak üzere dileyen herkes Turkish Phlilantrophy Funds aracılığıyla başlatılan Türkiye Deprem Fonu’na şu linkten bağış yapılabiliyor:

https://www.tpfund.org/2023/02/06/turkiye-earthquake-relief-fund/

15 bin malzeme gitti şantiyeler depremzede için barınmaya açıldı

MALATYA Darendeli Erman Ilıcak’ın kurucusu olduğu Rönesans Holding, başta Malatya olmak üzere depremin vurduğu kentlere yardım için attıkları adımları şöyle özetledi:

Çalışanlarımızın aileleri için bölgedeki şantiyelerimizdeki müsait yatakhaneler kullanıma açıldı. Ankara’ya sevk edilecek çalışanlarımız için 150 kişilik misafirhane hazırlandı.

Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu misafirhanesini depremzedelerimize açarak 700 kişiyi buraya yerleştirdik.

Dağcılardan oluşan 6 kişilik özel bir kurtarma ekibi ile 5 dağcı ve 2 kurtarma köpeğinden oluşan Fransız özel kurtarma ekibini bölgeye sevk ettik.

İlgili ekiplerin yönlendirmesi ile arama kurtarma çalışmaları kapsamında vinç, ekskavatör, jeneratör, aydınlatma kulesi, jeneratör, konteyner gibi 100’ün üzerindeki araç ve ekipmanı bölgeye yönlendirdik.

Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Malatya’daki depremzedelerimiz için ısıtıcı, battaniye, yorgan, yastık gibi 15 binin üzerindeki malzemeyi ilk etapta yola çıkardık.

AFAD ekipleri ile koordineli bir şekilde arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 140 gönüllü personelimiz bölgeye sevk edildi.

Teyzem ve ailesi göçük altında

AMSTERDAM’a seyahatini yarıda kesip dönen İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz’e memleketi Kahramanmaraş’taki akrabalarının durumunu sordum, şu yanıtı verdi:

- Teyzem ve ailesi maalesef göçük altında. Eş, dost, akrabalardan haber alamadıklarımız da var maalesef.

Kahramanmaraş Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (KASİAD) genç ekibinden Burak Orhan Arifioğlu’na da sordum, tedirgindi:

- Ben İstanbul’dayım. Ailemizde çok şükür bir sıkıntı yok. Ancak, Kahramanmaraş yıkıldı. Bundan sonra orada nasıl yaşarız bilemiyorum.

Nazlı Ceylan Balduk Kurtul’dan da mesajıma şu yanıt geldi:

- Biz şansa iyiyiz ama Kahramanmaraş yerle bir…