Deprem bölgesi için 40 sivil toplum kuruluşuna 5,8 milyon $ hibe etti

Turkish Philanthropy Funds (TPF), merkezine bağışçıyı alan bir toplum vakfı… 2007 yılında ABD’de Türkiye’yi desteklemek ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak isteyen hayırseverleri teşvik etmek amacıyla kuruldu. Haldun Taşman önderliğinde kurulan fon, bugüne kadar 81 milyon doların üzerinde bir kaynak oluşturmuş ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçların karşılanması için 38 milyon dolarını hibe etmiş.

TPF, Türkiye’de 70’ten fazla sivil toplum kuruluşu ile ortak çalışmalar yapıyor. Depremden sonra da hızla harekete geçen TPF, şu anada 11 milyon doların üzerinde bağış topladı. Bu bağışların fitilini Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya ve Sierra Nevada Corporation sahipleri Eren ve Fatih Özmen yaptı. Kendilerinin yaptığı 1 milyon dolarlık bağışın yanı sıra bir milyon dolara kadar verilen her bir dolar karşılığı bir doları da kendilerinin koyacağını söylediler.

TPF, düzenli olarak hangi sivil toplum kuruluşuna destek verildiğini açıklıyor. Geçen hafta yapılan açıklamada, “Bağışçılarımızın cömertliği ve ortaklarımızın sahadaki sıkı çalışmaları sayesinde, depremden etkilenenlerin yaşamları üzerinde somut bir etki yarattık. Bölgedeki deprem yardım çabalarını desteklemek için 5,8 milyon dolarlık hibe fonu sağladığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu fon, ihtiyacı olanlara hayati destek sağlamak için yorulmadan çalışan 40 güvenilir ortak kuruluşumuza dağıtıldı” denildi.

Temel ihtiyaçlardan nakdi yardıma geniş bir yelpaze var

Peki TPF’nin kaynak yarattığı sivil toplum kuruluşları ve projeler hangileri? Bunlardan bazılarını anlatayım; AKUT Vakfı’na arama kurtarma ekiplerini ve insani yardım operasyonlarını desteklemek için 100 bin dolar hibe edildi. İhtiyaç Haritası’na ihtiyaç analizi ve insani yardım çalışmaları için 100 bin dolar ile Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş şehirlerine önümüzdeki beş ay boyunca içme suyu sağlamak için 149 bin dolar hibe sağlandı. Depremden etkilenen insanlara hijyen kitlerinin dağıtılması için 100 bin dolar da Hayata Destek Derneği’ne iletildi. Ahbap Derneği’ne jeneratör ve mobil tuvalet için, Toplum Gönüllüleri Vakfı’na da evini kaybeden aileler için geçici yardım ve acil durum malzemeleri sağlanması için yine 100’er bin dolarlık hibe yapıldı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne 1000 öğrenci ve ailelerine acil nakit yardımı için 53 bin dolarlık ve en az 200 kız üniversite öğrencisini desteklemek için 500 bin dolarlık; Unvansız Gönüllüler Derneği'ne Adıyaman ve Hatay’ın köylerinde 17 bin kişiye gıda sağlamak için 98,8 bin dolarlık; Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın köylerindeki kişilere 92 bin adet besleyici yönden zengin konserve gıda sağlamak için 63,5 bin dolarlık destek sağlandı.

Ailelerini ve evlerini kaybeden 160 üniversite öğrencisine nakit yardımı desteklemek için Askıda Ne Var’a 96 bin dolar, Türk Eğitim Vakfı'na 1000 üniversite öğrencisine nakdi yardım sağlanması için 39 bin dolarlık hibe sağlandı.

Çocuklar ve kadınlara yönelik projeler öne çıkıyor

TPF, depremzede çocuklara yönelik projelere öncelik verdi. Çukurova Üniversitesi Sanayi İşbirliği Vakfı ile işbirliği içinde Çukurova Üniversitesi'ne hibe edilen tutar 500 bin dolar oldu. Bu kaynakla depremlerden etkilenen 500 ampute çocuğun tedavisi için Çocuk Deprem Rehabilitasyon Merkezi'nin kurulması desteklenecek. Türkiye SMA Vakfı ise hibe edilen 61,7 bin dolarlık kaynakla bölgedeki SMA hastalarına tıbbi cihaz, gıda ve hijyen kitleri sağlıyor.

LÖSEV'e de bölgedeki lösemili çocuklara, ailelerine ve yetişkin kanser hastalarına yardım edecek olan LÖSEV Mobil Deprem Yardım Aracı'nı desteklemek için 51,8 bin dolar hibe edildi.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'na kadınlar ve kız çocukları üreme sağlığıyla ilgili sorunlar ve cinsiyete dayalı şiddet riskine karşı desteklenmesi, psikososyal destek verilmesi ve doğum kitleri dağıtılması için 94,4 bin dolar kaynak sağlandı. TOHUM Otizm Vakfı'na 500 otizmli çocuğa eğitim ve teknoloji desteği sağlamak için hibe edilen tutar 98,5 bin dolar hibe edilirken Suna'nın Kızları'na sağlanan 161 dolar hibe ise Kahramanmaraş’ta 11-18 yaş arası kız çocukları için bir Çocuk Yaşam Merkezi inşa etmek ve işletmek için kullanılacak. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na da konteyner kentlerde çocuklar için etkinlik merkezleri kurulması için yapılan hibenin tutarı 170 bin dolar oldu.

Antakya Medeniyetler Korosu da desteklendi

TPF’nin kaynak aktardığı derneklerden biri de Antakya Medeniyetler Korusu Derneği. 100 bin dolarlık hibeyle Antakya Medeniyetler Korosu'nun yeniden toparlanması hedefleniyor.

Kalkınma için İnovasyon'a (I4D) ise deprem bölgesindeki en az 300 yerel üreticinin yeniden toparlanabilmesi ve ürünlerini satabilmelerine destek olunması için 71 bin dolarlık kaynak sağlandı.