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Deprem bölgesi için özel kalkınma planı…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan

6 Şubat depreminden bu yana tüm araştırma ve soruşturmalarım deprem bölgesi için yapılması gerekenler üzerine yoğunlaşıyor. Sanayici ve etkili STK’cı Umut Oran’la sohbet ederken “Bölge için ne yapılabilir?” sorusunu yöneltti. O anda içgüdüsel olarak ”Deprem bölgesi için 5 yıllık özel bir kalkınma planı yapılabilir” önerisini dile getirdim. Umut Oran’la bir süre deprem bölgesi için 5 yıllık kalkınma planında finansman, teşvikler, istihdam konularında neler olması gerektiği konusunda sohbetimizi sürdürdük. Bu konuyu bir planlamacıya sormanın doğru olacağı sonucuna vardık.

Pazar günü DPT eski müsteşarı İlhan Kesici’yi arayıp, “Deprem bölgesi için ihya edici 5 yıllık bir kalkınma planı olur mu? Bu plan neleri içermeli, planı kimler hazırlamalı? “ diye sordum.

Aldığım yanıt şöyle oldu:

“Bölgenin toparlanmasını sağlayacak ihya edici (eski şekline getirecek)  bir plan çok iyi olur. Bu plan hem bölgenin yeniden sağlıklı inşasını içermelidir, hem de sanayisini, tarımını, sosyal yapısını geliştirici olmalıdır. Hatay başta, bölgedeki tarihi eserlerin uzmanlarca doğru restore edilerek ayağa kaldırılması sağlanmalıdır. Devlet Planlama Teşkilatı olsa bu planı hazırlardı. Ama şimdi bu görevi Cumhurbaşkanlık kadrosunda yer alan planlamacılar üstleniyor. Tabii bunun için bir finansman modeline de ihtiyaç var. Bölgeden 5 yıl süreyle ya hiç vergi almamak, ya da çok düşük özel oranlı vergi alınması gerekecek. Ayrıca, bölgedeki yatırımlara da özel destekler verilmesine ihtiyaç olacak.”

Acele edilmeden,  bölge iş insanlarıyla, sanayicileri, çiftçileri, hayvancılarıyla görüşülerek, deprem bölgesi için 5 yıllık özel bir bölge planı hayata geçirilmeli. Bunun teşviki için gerçekçi bir finansman modeline de ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır.

Bu hazırlanan bölgesel planın, Meclis’te yasaya dönüştürülüp sağlama alınması da doğru olacaktır.

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