Deprem için fon kurmayı planlayan petrol ofisi, istanbul’a odaklandı

Mikro akaryakıt filosu kuruluyor deniz araçlarına yatırım artacak

Kahramanmaraş depremleri, İstanbul’daki deprem ihtimalinin önlemler alınmazsa ne kadar korkunç sonuçlara neden olabileceğini hepimize çok acı biçimde gösterdi. İletişimden barınmaya her ihtiyaç için hazırlıklı olmanın ve doğru organizasyonun önemini ise on binlerce can kaybıyla çok daha acı bir şekilde yaşadık. Deprem bölgesinde sarılması gereken yaralar var, elbirliği ile bunun mücadelesini verirken bir yandan da İstanbul için önlemlerin hızlandırılması büyük önem arz ediyor.

Deprem bölgesine destekleriyle dikkat çeken Petrol Ofisi Grup CEO’su Mehmet Abbasoğlu ile buluştuk. Deprem bölgesindeki çalışmalarını anlatan Abbasoğlu ile özellikle İstanbul’daki olası depreme nasıl hazırlandıklarını konuştuk. Türk ekonomisinin can damarı olan İstanbul için hazırlıklarını yaptıklarını ancak Kahramanmaraş depremlerinden sonra perspektiflerini çok daha genişlettiklerini anlatıyor. Örneğin Derince’de 80 konteynerlik bir yerleşke oluşturuluyor. Şirketin araç filosu da deprem özellikli araçlarla yenileniyor.

Deniz yolu çok kritik bir rol oynayacak

Abbasoğlu, neler yaptıklarını şöyle anlatıyor: “Derince’de terminalimiz ve Marmara Ereğlisi’nde tesislerimiz var. Orada yangın ve altyapı güvenliğini en üst seviyede tutuyoruz. İletişim hatlarına yatırım yapıyoruz. Bilgi işlem birimi, tüm terminaller arasında kendi fiber hattımızı döşeyerek ileri teknoloji bir iletişim altyapısı kurguluyoruz. İstanbul’da korkumuz şu; istasyonlarımızda sorun yok ama Allah korusun deprem halinde yollar alt üst olursa Derince’den istasyonlarımıza akaryakıtı nasıl ulaştırırız diye planlama yapıyoruz. Karayollarına yönelik mikro akaryakıt taşıyıcı filosu oluşturuyoruz. Derince Terminal ve Marmara Ereğlisi’ndeki Petrol Ofisi tesislerinde deniz yolu ikmal zincirinin daha da kuvvetlendirilmesi için barç ve gemi filomuzu genişletiyoruz.”

‘Hatay’ın dokusunu korumak boynumuzun borcu kadim şehri uluslararası platforma taşımalıyız’

Daha önceki yazılarımı takip edenler depremin ilk günlerinde Antakyalı olan Index Grubu’nun Başkanı Erol Bilecik’le yaptığım söyleşiyi hatırlayacaktır. Bilecik, o söyleşide 50’nin üzerinde Hataylı iş insanı ile kadim şehri yeniden ayağa kaldırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti. Mehmet Abbasoğlu da o gruptaki iş insanlarından. Bölgedeki ihtiyaçlara cevap verebilmek için bir Petrol Ofisi Fonu oluşturma planları olduğunu da anlatıyor ve ekliyor: “Tüm illerimiz çok önemli ve destek vermeye devam edeceğiz. Ama Hatay’a öncelik veriyoruz. Hatay’ın dokusunu korumak boynumuzun borcu. Antakya’yı UNESCO gibi uluslararası platformlara taşımalıyız. Akil insanlarla çok önemli bir planlama yapılarak yeniden inşa edilmeli. Emre Arolat ve Murat Tabanlıoğlu’nun önderliğinde kurulan Ortak Akıl grubunda da varım. Bu grupta mimarlar, şehir plancıları, yer bilimciler, arkeologlar, hukukçular, sivil toplum kuruluşları, yerel inisiyatifler, iş insanları gibi her kesimden isimler olacak. Amaç kadim şehrin ruhunu koruyarak yeniden inşa edilmesine destek vermek.”

Nizip bayisi Oktay Küdün: Kalbi var bunların!

Petrol Ofisi’nin İskenderun, Mersin, Diyarbakır, Batman ve Adana’da terminalleri var. Bölgede de çok sayıda istasyonu. Mehmet Abbasoğlu, “Çok şükür çalışanlarımızdan vefat eden olmadı. Tanklarımız doluydu ama zor olan tankerleri bölgeye ulaştırmaktı. Kar, buz, yıkım… İskenderun’da dolum yapan tankerler Gaziantep’e 36 saatte gidebildi” diyor ve devam ediyor: “Felaketin ilk gününden itibaren bölgeye 100 milyon TL’lik kaynak aktardık. 5 milyon litrelik akaryakıtı afet bölgesinde yer alan 10 ildeki istasyonların otomasyon sistemi ile ücretsiz AFAD’ın kullanımına sunduk. 520 yardım uçağına kesintisiz yakıt ulaştırdık. Bütün istasyonlarımızı herkese açtık. İnsanlardan nakit para almayın, yazın, ödeyecek olan gelir öder bir gün dedik.”

Bu arada Abbasoğlu, Gaziantep Nizip’teki bayileri Oktay Küdün’ün verdiği bir demeci izletiyor bana. Videoda Küdün’ün sesi titreyerek söyledikleri gerçekten etkileyici: “Daha bizden bir kuruş istemediler. Siparişi veriyoruz, hemen gönderiyorlar. Benim 100 bin TL teminatım varken yaklaşık 2 milyon TL’lik yakıt gönderdiler bana. Kalbi var bunların.”

İstanbul’da uçak iptal oldu, eşi ve çocukları depremden kurtuldu

Mehmet Abbasoğlu İskenderunlu, eşi Sabiha Asfuroğlu Abbasoğlu ise Antakyalı. Asfuroğlu Ailesi, depremde ayakta kalan The Museum Hotel Antakya’nın sahibi. Otelin CEO’su olan eşinin işi nedeniyle çocuklarıyla Antakya’da yaşadığını anlatıyor Abbasoğlu ve devam ediyor: “Sömestr tatili nedeniyle İstanbul’daydılar. Pazar günü döneceklerdi ancak hava muhalefeti yüzünden uçak iptal oldu. Allah yüzümüze baktı. Bölgeye gittiğimde felaketin sosyal boyutunu daha derinden hissettim. Standart kabul ettiğiniz her şey orada lüks. Çok büyük bir varlık erozyonu oldu. Birçok dostum, tanıdığım üç dört aile bir araya gelip Mersin, Antalya ve İstanbul gibi illerde ortak kiralık ev tutabiliyor. Maalesef talep patlaması yüzünden kiralar fahiş oranlarda arttı.”

Bu arada biz Mehmet Abbasoğlu ile görüşürken Antakya yolunda olan eşi aradı. Onunla da kısa bir konuşma yaptık. Şu noktalara dikkat çekiyor: “Artık bundan sonra ne yapılacağını konuşmamız lazım. Bir iki ay sonra bölgesel yağmurlar başlayacak. Bu yağmurlar çadır kentlerdeki hayatı çok zorlaştıracak. Yaz gelince başka sıkıntılar ortaya çıkacak. Çok büyük göç var. Şehre geri dönüş için adımlar atılmalı. Öğretmenlerin, doktorların, muhasebecilerin yani ihtiyaç duyulan herkesin geri dönmesi sağlanmalı.”