Deprem müzeleri açılmalı

Toplumsal hafızayı yaşatacak, depremlerin sembolü olacak müzeler gerekiyor

Hepimizi yasa boğan, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ders çıkarılması gerektiğini belirten Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) akademisyenleri, toplumsal hafızanın önemine işaret ediyor. Geçtiğimiz haftalarda deprem bölgesine giderek incelemelerde bulunan akademisyenler, depremde yerle bir olan şehirlerde Japonya’da örneklerine rastlanan deprem müzelerinin oluşturulmasını önerdi. İSG Uzmanı Dr. Rüştü Uçan, enkazlardan çıkarılan eşyaların sergileneceği müzelerin depremlerin unutulmaması için simge haline getirilebileceğini söyledi.

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- Borusan Sanat’tan afet bölgesine destek konserleri

Yaşanılan zor günleri aşabilme umuduyla müziğin birleştirici ve iyileştirici gücünü önemseyen Borusan Sanat, Mart ayındaki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası konseri ve Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşecek tüm konserlerin gelirini, afet bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda bağışlayacak.

- AKM’DE sahnelenecek Richard’in gelirleri depremzedelerle paylaşılacak

William Shakespare’in ölümsüz eseri III. Richard’ın Okan Bayülgen tarafından yeniden uyarlaması olan Richard, 19 Mart’ta AKM Türk Telekom Opera Salonunda tiyatro severlerle buluşacak. Bilet gelirlerinin depremzedelerle paylaşılacağı oyunun sonunda, Richard’ta sahne alan tüm oyuncuların katılacağı bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

- “Deprem sonrası çocukların psikolojik iyiliği için rutinlerin devamı önemli”

Hepimizi derinden etkileyen yaşadığımız afetten en çok etkilenenler ise çocuklar oldu. Deprem dolayısıyla okullarından ve arkadaşlarından uzak kalan çocukların iyi hissetmesi için doğru iletişim sağlamak gerekiyor. Bu kapsamda deprem sonrası çocuklarla kurulacak iletişime ve bireylerin iyi olma haline dikkat çekmek amacıyla harekete geçen Sabri Ülker Vakfı, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleriyle YouTube kanalından ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirici yayınlara başladı. Bu kapsamdaki yayında çocukların bu durumla başa çıkabilmesi için rutinlerine devam etmelerinin iyi hissettireceğini belirten Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yenilikçi Eğitim Geliştirme Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yavuz Samur, televizyon ve sosyal medyaya çok dikkat edilmesi ve mümkün olduğunca geçirilecek vakitle ilgili sınır getirilmesi gerektiğini vurguladı.

- TİKAV’dan depremden etkilenen bin üniversiteliye öğrenim hayatları boyunca burs

Akfen Holding, kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonunda depremlerden etkilenen bin üniversite öğrencisine üniversiteden mezun olana kadar öğrenim bursu sağlayacak. Başvurular 15 Mart tarihine kadar internet üzerinden yapılabiliyor.

- Halide Nusret Zorlutuna’ya ait günlükler, mektuplar Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde

Kadın merkezli arşivcilik ve kütüphanecilik çalışmaları yapan, topladığı belgeler, oluşturduğu koleksiyonlar, yaptığı etkinlikler ve ürettiği yayınlarla kadın tarihi araştırmalarına, tarih yazımına katkı sağlayan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, yakın zamanda yaptığı belge sağlama çalışmasıyla şair, yazar ve öğretmen Halide Nusret Zorlutuna’nın (1901-1984) günlüklerini ve mektuplarını koleksiyonuna kazandırdı.

- İstiklal Harbi sergisine Türkiye İMSAD’dan ödül

Hisart Canlı Tarih Müzesi’nin özel koleksiyonundan 10 Ekim-31 Kasım tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde açılan İstiklal Harbi Sergisi, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nce (İMSAD) düzenlenen “Geleceğe Yatırım Ödülleri”nde sosyal alan kategorisinde ödüle layık görüldü.