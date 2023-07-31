Deprem sonrası Hatay seyahatimi hiç unutmayacağım!

■ Yerel, geleneksel ürünleri ve onları kullanan esnafı daha fazla sahiplenmeliyiz

Kültürel mirasımızın yanı sıra gastronomik değerlerimizin yok olmamasını, unutulmamasını sağlama ve gerekli tedbirleri almanın kadim Anadolu mutfak kültürüne karşı borcumuz olduğu gerçeğine Hatay’a iki gece üç günlük gezimde bir kez daha tanık oldum. Deprem sonrasında bu mirasın sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Yoksa sahip olduğumuz bu kadim toprakların büyük zenginliğini geleceğe nasıl taşıyabiliriz?

Hatay esnafının bugünkü durumunu yerinde görmek, onlarla konuşmak için Hatay yolculuğumun ikinci günü, deprem sonrası yeni adresleri olan prefabrik evlerde, konteynerlerde hizmet vermeye çalışan lezzet noktalarını da ziyaret ettim, alışveriş yaptım. Unutmayalım, bölgede ekonomiyi yeniden canlandırmak için oralardan yapılacak alışverişlerin çok büyük önemi var. Dört bir koldan şehri yeniden ayağa kaldırabilmek yolunda müthiş bir çaba gösteriyorlar.

■ Şehirde ticarete geçici bir merhem: Prefabrik Antakya Uzun Çarşı

Tarihi Deprem felaketinin yaralarını sarmak, Antakya Uzun Çarşı’yı yarınlara en güzel şekli ile yeniden kazandıracak projelere vakit kazandırmak ve Uzun Çarşı esnafına nefes aldırmak, şehir ticaretine geçici bir dönem merhem olmak için hayata geçirilen “Prefabrik Antakya Uzun Çarşı Dayanışma Projesi” ile yapılan çarşıyı da geziyorum. Burası, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği’nin (TURYİD) bir projesi. Şehrin bilinen markaları oradaki yeni mekânlarında hizmet vermeye çalışıyorlar.

■ Hatay seyahatimde gördüklerimi, yaşadıklarımı, anlatılanları hiç unutmayacağım

Üçüncü gün güzergâhımda iki mekân bulunuyor: Hammuş Yeri ve Bilen Gıda Doğal Süt Ürünleri. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş’ın konuğu olduğum Hatay yolculuğunda Unesco Hatay Gastronomi Evi'nin başarılı yöneticisi İpek Aslan, Gastronomi Evi Executive Şefi Süleyman Demirel ve yine Gastronomi Evi’nden Satın Alım Sorumlusu Cemil İlker Boyacı, oralarda da beni yalnız bırakmıyor, önceki iki gündeki gibi hem eşlik hem rehberlik ediyorlar. Bu güzel ekibe çok teşekkür ediyorum…

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■ Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü deprem bölgesindeki etkinliklere aktarılacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından beşinci kez verilecek Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, bu yıl deprem bölgesinde çalışmalar yürütecek iki ekibi destekliyor. Atta Festival, İKSV’nin ödül desteğiyle deprem bölgesinde yaşayan genç oyuncularla yeni bir çocuk oyunu üretecek. Mordem Sanat’ın deprem bölgesinde gençlik ve çocuk tiyatrosu alanında çalışacak genç tiyatroculara yönelik yürüttüğü atölye çalışmaları da ödül kapsamında desteklenecek.

■ ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun Ağustos ayı etkinlikleri yarın başlıyor

ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun Ağustos ayı programı, 1 Ağustos'ta Kardeş Türküler’in müzikle anlatı sanatını bir araya getirdiği “Kıyıda” konseriyle başlıyor. Konsere caz yorumcusu Jülide Özçelik konuk olarak katılacak.

■ Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası bale festivali 20 yaşında

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ülkemizin ilk ve tek bale festivali olan, Uluslararası Bodrum Bale Festivali 20. yaşını performanslar, yabancı konuk dansçı ve topluluklarla kutlamaya hazırlanıyor. Festival, 5-17 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Kalesi, Kuzey Hendeği sahnesinde gerçekleştirilecek.

■ Pera Öğrenme’den Yetişkinler için Atölyeler: Yaratıcılığın Kökeni

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye - Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar sergisi kapsamında yetişkinler için farklı temalarda atölyeler düzenliyor. 18 yaş ve üzeri herkesin katılabileceği Pera Yetişkin atölyelerinde katılımcılar, insanlık tarihinin esrarengiz buluntularını fotoğraflayan hikâye anlatıcısı Isabel Muñoz’un eserlerinden ilhamla zihinlerinde canlanan çağrışımları, sanatsal üretimlere dönüştürüyor. Yüz yüze ve çevrimiçi atölyelerin yer aldığı “Yaratıcılığın Kökeni: Yetişkinler için Atölyeler” programı 1 Eylül’e kadar devam ediyor.

■ Bathonea antik kenti kazıları Mercedes-Benz Türk sponsorluğunda devam ediyor

Mercedes-Benz Türk, T.C. Cumhurbaşkanlığı kararıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Bathonea antik kenti kazı çalışmalarının bu yılki sponsorluğunu da üstlendi.

■ Charlotte Cardin Zorlu PSM’de bir kez daha hayranlarıyla buluşacak!

Dinleyiciyi yumuşak sesi, duygusal şarkıları ve dokunaklı melodileriyle yakalayan, indie pop, elektropop ve caz türlerini bir araya getiren, şarkılarının çoğunda kendi imzası bulunan Charlotte Cardin, 30 Eylül’de %100 Müzik katkılarıyla “99 Nights Tour” kapsamında İstanbul’daki sevenlerine bir kez daha buluşacak.