Deprem ve teknoloji ve insan

Türkiye’nin başı sağolsun. Geçmiş olsun diye yazabilmeyi çok isterdim ama elim varmadı. Tablo çok acıklı. Sadece can ve mal olarak kaybın büyüklüğü noktasında değil; manevi kaybımızın büyüklüğü noktasında da acı çekiyorum. İşin teknoloji boyutunda, bölgeden yapılan yayınları destekleyecek kadar bir telekomünikasyon altyapımız olduğunu artık biliyoruz. Afete müdahale etme konusunda iyi bir raporlama altyapımız olduğunun bilinciydeyiz. Ölü ve yaralı, yıkılan bina ve müdahale eden afet kurtarma görevlisi sayılarını düzenli aralıklarla raporlayabiliyoruz.

Ancak asıl yaşamsal olan, afete müdahale altyapısından yoksunuz. Bina olarak bu kadar yükselen bir coğrafyada, her yere beton yüksek binalar yapılırken kurtarma sistemi kurulmamış. Kurtarma sisteminden kastımı anlatayım. Benim çocukluğumda Türkiye yokluk ülkesiydi. 1970’lerden bahsediyorum. O yıllarda devlet memuru olmayanların hayatları yıkıma uğruyordu. Konfeksiyon, sokağımızdaki terzileri bitiriyordu. Yoğurtçu ve turşucu kapatmak zorunda kaldı. Kadıköy’de özellikle Rum evleri boşalıyor ve bunları alan müteahhitler dışları mozaikle kaplı ışıl ışıl modern binalar yapıyordu. Yeni gelenler kalkındığımızı düşünüyordu. Böylece eskinin hor görülen taş, ahşap ve yığma binalarının nasıl yapıldığı dahil bildiğimiz her şeyi unuttuk. Sokakta çimento karan iki işçi çalıştıran müteahhitler, kültürümüzü unutturmuştu.

Genellikle iki üç kat olan apartmanlar yıkılıp yerine beş katlı apartmanlar yapılırken, biz ilk olarak bir yangında, “itfaiyenin merdiveni yetişmemiş, müdahala edememişler” lafını duyduk. Ben o zamandan beri, dengesiz gelişmenin yarattığı kırılma anı olarak bu yetişememeyi öğrendim. Sonrasında rantın ne kadar önemli olduğunu öğrendim: İtfaiye, şu anda restorasyondan geçen, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi ve konservatuarın olduğu binadaydı. Kapısı açıktı ve çocukken bizi götürüp itfaiyeyi ziyaret ettirmişlerdi; tanışmış ve ne yaptıklarını öğrenmiştik. Sonra itfaiyeyi oradan çıkarıp tramvay müzesi olarak kullanılan binaya taşıdılar. Yan tarafındaki, lunapark kurulan alan şu anda otopark. Eskiden oraya pazar kuruluyordu; dediğim gibi daha önce lunaparktı.

Bütün bunların ardından bugün geldiğimiz noktada yangına müdahale etmeye giden itfaiye araçlarıyla ilgili bildiğimiz tek şey, park etmiş araçlar nedeniyle dar sokaklarda sıkışan ve canavar düdüklerini çalmaları.

Acının büyüklüğü, anlamaya yardımcı olmalı

Şu andaki acımın büyüklüğü, o siren seslerini duyup itfaiyenin hedefine ulaşamadığını bilmeye benzer bir duruma dayanıyor. Bu arada yardım göndersek de aslında insanlığımızı yitiriyoruz. İnsanlığını yitirmek, çaresizlik ile çok ilgilidir. “İmkanlar yetersiz” demeye başladığınız andan itibaren insanlığın yitirildiği döneme girersiniz. Prof.Dr. Ahmet Ercan’ın televizyon yayınında yardım ulaşmadığı için yaşadıkları yerden başka yere gitmek için yola çıkan bir kadının anlattığı durum karşısında gözyaşlarına boğulması ise, insanlığın korunmasıdır. Kendisiyle şahsen tanışmıyoruz ama bir mühendis olarak şunu anlıyorum: Hayatınızı bir konuya adamışsınız ve işin bilimine hakimsiniz, ne olacağını biliyorsunuz ve anlatmaya çalışıyorsunuz ancak sizi dinlemiyorlar. Sonunda sizin söylediğiniz şey gerçekleştiğinde bilip de müdahale edememiş olmanın ağırlığı çok büyüktür ve siz hâlâ anlatmaya çalışırsınız. Ben bunu iş ve aile büyüklerimin vefatlarında yaşadım ama engel olamadım. Bu afet yanında çok önemsiz ve Ahmet Ercan hakkında kendi başıma yorum yaptığım için özür dilerim ama insan sadece bildiğinin deneyimiyle anlayabiliyor.

Ahmet Ercan bu olayda önemli bir kişi. Mahalle marketinden alışveriş yaparken kasada duran arkadaşa, “Senin deprem bölgesinde yakının var mı?” diye sordum. Çok sevdiği bir arkadaşının evlendikten sonra Kahramanmaraş’a taşındığını ve eşiyle kendisini durumlarının iyi olduğunu söyledi. Afetin çok büyük olduğunu ekleyip bir deprem uzmanı gibi anlatmaya başladı. Ben de, “Ahmet Ercan gibi anlatmaya başladın” dedim ve “Ben o adamı takip ediyorum” yanıtını aldım.

O sırada markette çalışan bir diğer arkadaşı gördüm; sipariş hazırlıyordu. Sordum. “Bir teyzemiz var, üçüncü katta oturuyor. Çok kilolu olduğu için inip çıkamıyor. Alışverişini oğlu yapıyordu ama bugün çalışıyormuş. Telefon etti. Onun siparişlerini hazırlıyorum” dedi ve ekledi: “Bugün teyzenin doğum günü. Daha çok sevinecek.”

“Onlar gelemiyorsa biz gideriz”

Bu, medyaya çıkmayacak kadar küçük bir haberdir ama benim için önemli. En önemlisi de, kar yağarken kurduğum diyaloğun en başında, “Siparişler yine iyi gidiyor” galiba dediğimde o arkadaşın söylediği, “Onlar bize gelemiyorsa, biz onlara gideriz” sözüydü. Bu sadece insani bir tavır değildir; insanın işine ve hayatına karşı sorumluluğudur. Bu sorumluluk bize gösterilen değil, görmediğiniz ve hayatın sürmesini sağlayan aksiyonları doğurur. Bugün yitirilen budur.

Çocukluğumuzda yokluk zamanında bu görev bizim üzerimizdeydi. “Sana yağ gelecek” derlerdi; daha okula gitmeyen çocuklar olarak koşar bakkalın önünde sıraya girerdik. Yağ gelmezse dağılırdık ama gelirse, kardeşim ya da ben evden annemi çağırırdık ve annem, parayla gelip bir ve şanslıysak iki paket margarin alırdı. Hepimiz yaşam çabasının içindeydik. Şimdi yardım da göndersek oyuna dahil olamamamız acı verici.

PÜF NOKTASI

Türkiye’nin resmi olarak 10 şehrini etkileyen deprem felaketi üzücü olmakla birlikte süreç tasarımı daha da üzücü bir hal alıyor. Benim naçizane önerim şöyle olurdu: Depremin hemen ardından yerel askeri ve polisi sahaya çıkararak hızlı bir durum tespiti ve temel kurtarma/destek fonksiyonlarını yerine getirmek. Bölgedeki iş makinesi ve vinçlerin kurtarma şansı yüksek noktalara sevkinin sağlanması. Bölgedeki market zincirleri ile temasa geçerek temel ihtiyaçları karşılayacak geçici lojistik altyapısı kurmak. Yerel esnaf ve kuryeler gibi bölgesini tanıyan kişilerle doğru kaynakların doğru noktalara ulaştırılmasını planlamak ve uygulamak. Barınma, beslenme ve sağlık için insanların çevre illere ve çevre illerde kamp malzemesi, ev tekstili gibi malzemenin bölgeye sevkıyatını sağlamak. Burada durayım çünkü şu anda bulunduğumuz noktadan çok uzaklaştım.