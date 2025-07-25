Depremden sonra 125 milyon dolar daha yatırdı, ‘6M’yi aklından çıkarmadı

İKİ-ÜÇ ay kadar önce Basın Ekspres Yolunda, 212 AVM’nin önünden geçerken yanı başındaki nispeten kısa binanın üzerindeki şirket ismi dikkatimi çekti:

İSKUR…

O anda Kahramanmaraş merkezli İSKUR Holding’in ikinci kuşak temsilcisi, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kurtul’a mesaj yazdım:

- 212 AVM ile aynı dönemde yapılan nispeten daha az katlı binanın tepesinde “İSKUR” yazısını gördüm. İstanbul ofisi olarak kiraladınız mı, satın mı aldınız?

İsmail Kurtul yanıtladı:

- Binayı satın almıştık. İstanbul ofisimizi oraya taşıdık.

İsmail Kurtul’la yeni ofislerinde buluşup kahve içmek üzere sözleştik. Derken geçenlerde EKONOMİ Gazetesi Kahramanmaraş Temsilcisi Ali Eskalen aradı:

- İSKUR Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Kadir Kurtul, İstanbul’a geldiğinde sizleri yeni ofisinde kahve içmeye davet etmek istiyor.

Ali Eskalen, Kadir Kurtul’un takvimini ayarlamasını sağladı, Basın Ekspres Yolundaki binaya Hakan Güldağ, Servet Yıldırım, Abdurrahman Yıldırım’la birlikte gittik.

Kadir Kurtul, sohbet sırasında İSKUR’u kurduğu günlere, ailenin, grubun tarihçesine uzandı:

- Biz çiftçi kökenli bir aileyiz. 3 bin dönüm tarım arazisinde halen çiftçiliği devam ettiriyoruz. Babam 1987’de “Çiğitaş”ı kurarak tarımsal sanayiye adım attı. Pamuk çekirdeğini kırıp yağ üretiyordu.

Zamanla “Çiğitaş”ın yerinin atıl kaldığını belirtti:

- Babam Çiğitaş’ın yerini bana devretti, “Yeri sana vereyim, yarı yarıya ortak olalım” dedi. Tarımsal sanayi kredisi kullandım ve 1990 yılında İSKUR’u kurdum. Önce iplik üretimiyle başladım. Zamanla örme, denim, derken hazır giyime kadar girdik.

Şu anda 3 farklı iplik tesisine sahip olduklarını vurguladı:

- 2000’li yılların ilk yarısında yurt dışında kilosu 175 dolar/cent düzeyinde pamuk alım bağlantısı yaptım. Biz bağlantıyı yaptıktan sonra fiyat 1 dolara indi. Benim siparişe dahil olanlar vazgeçti. Babam,“Zamana yay ve sen o pamuğu al” diye tavsiyede bulundu.

Babasının tavsiyesine uyarak fiyatın bağlantı fiyatının altına düşmesine rağmen 3 bin ton pamuğu 3 ayrı dilim halinde aldığını kaydetti:

- Benim istikrarlı alıcı tutumum Uluslararası Pamuk Birliği (Liverpool Pamuk Birliği olarak da biliniyor) yönetiminde bulunan büyük oyuncuların dikkatini çekti. Beni 2005 yılında Uluslararası Pamuk Birliği’nin yönetim kuruluna aldılar.

O dönemde Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (KASİAD) Başkanlığını yürüttüğüne işaret etti:

- Uluslararası Pamuk Birliği yönetimine ilk giren ben oldum. Sonra devamı geldi. Şu anda Uluslararası Pamuk Birliği yönetiminde ülkemizi İsmail Nohutlu temsil ediyor.

2007 yılında hazır giyim üretimine girdiğini aktardı:

- 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerine kadar konfeksiyon üretimini sürdürdük. Deprem sonrası işgücü sıkıntısı da yaşayınca konfeksiyon tarafından çıkmayı seçtik.

2014 yılındaki “çözüm süreci” günlerini anımsattı:

- O günlerde Diyarbakır’a 50 bin iğlik bir iplik fabrikası kurduk. 2015 yılında da Kahramanmaraş’ta“İSKUR Denim” yatırımını yaptık.

Diyarbakır’daki iplik tesisinin deprem döneminde işlerini sürdürebilmeleri açısından çok önemli işlev gördüğünü irdeledi:

- Diyarbakır’a 50 milyon dolar yatırımla ikinci iplik tesisini kuruyoruz. İki aya kadar üretime geçmiş olmasını hedefliyoruz.

Deprem sonrası Kahramanmaraş’taki üretim bantları ciddi hasar gören fabrikalarını anımsattık, şu hesabı ortaya koydu:

- O üretim bantlarını yeniledik. Depremden sonra yaptığımız yatırım 125 milyon doları buldu…

İhracat tempolarında önemli yavaşlama olduğuna vurgu yaptı:

- İhracatımızın 125 milyon doları bulduğu dönemler olmuştu. Şimdi 35 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz.

Sohbet sırasında “6M” kuralını sıraladı:

Money (sermaye), man (insan kaynağı), machine (makine ve teknoloji), marketing (pazarlama), material (hammadde), magnitude (ölçek/kapasite)

Ardından şu mesajı verdi:

- Bunlardan birini kaybetsen oyun dışı kalırsın…

Kadir Kurtul, babasının atıl kalan fabrikasını devralıp, çiftçiliğin yanına 35 yıl önce sanayiyi ekledi, işlerini çeşitlendirerek başarı öyküsü ortaya koydu…

Tekstil atıklarını dönüştürüp 80 ton elyaf üretiyoruz

İSKUR Yönetim Kurulu Başkanı A. Kadir Kurtul, faaliyet gösterdikleri sektörleri anlatırken tekstil tesislerine işaret etti:

- Tekstille ilgili 11 işletmemiz faaliyette…

2017’de yaptıkları bir yatırıma dikkat çekti:

- 2017’de tekstille ilgili geri dönüşüm tesisi kurduk. Atıkları geri dönüştürerek 80 ton elyaf üretiyoruz.

HES, GES, RES’le elektrik üretimi 177 MW’ı aşıyor

İSKUR Yönetim Kurulu Başkanı A. Kadir Kurtul, enerji sektörüne ilk otoprodüktör HES’le (hidroelektrik elektrik santralı) girdiklerini belirtip, sıraladı:

HES’te toplam elektrik üretimimiz 100 MW’ı buluyor.

Doğalgazla elektrik ürettiğimiz kojenerasyon tesisimiz var.

Pamuk, mısır atıklarını kullanarak biyoenerji üretiyoruz.

Güneş enerjisi santralında (GES) mevcut kurulu gücümüz 50 MW. Buna 42 MW daha ilave edeceğiz.

Rüzgar enerjisi santralında (RES) kurulu güç 27 MW. Ek yatırımla 20 MW daha geliyor.

Elektrik dağıtım tarafında da yer aldıklarını bildirdi:

- Kahramanmaraş ve Adıyaman’ı kapsayan bölgenin elektrik dağıtımını yürüten AKEDAŞ’ta 4 ortağız. 750 bini aşkın abone var.

Otel yıkıldı, yeniden yapıyoruz, uçak aldık havacılık şirketi kurduk

İSKUR Yönetim Kurulu Başkanı A. Kadir Kurtul, 2020 yılında Hampton by Hilton Kahramanmaraş Oteli’ni grup bünyesine kattıklarını bildirdi:

- Otelin bulunduğu bölge deprem sonrası rezerv alan ilan edildi. Bina yıkıldı. Yeniden otel olarak inşası içi kolları sıvadık.

Sohbet sırasında ekrana yansıttığı sunumdan “İSKUR Havacılık”ı gösterdi:

- Bir iş jeti satın aldık, bu adımla birlikte havacılığa girmiş olduk. Uçağımız “İSKUR Havacılık” bünyesinde çalışıyor.