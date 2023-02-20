Depremin yaralarını sarmak

Türkiye’de yaşadığımız deprem felaketinde verdiğimiz –ya da veremediğimiz- sınav, aynayı üzerimize tutarak aslında ne olduğumuzu anlamamız için bir araç oluşturdu. Bundan sonrasında aklımızı biraz olsun kullanarak daha iyi bir sınav vermemiz de yarar var. Bu kayıplarımızı geri getirmese de, kalanların insanlığını daha fazla kaybetmemesine katkıda bulunabilir.

Kurtarma çalışmalarında iki farklı tavır dikkatimi çekti. Birincisi sessiz ve gösterişsiz bir biçimde kurtarma çalışanların tavrıydı. Kurtarmanın çok uzun sürdüğü bu örnekte, enkazın altına uzanan ekibin uzun uzun konuşması, içeriye serum gitmesi ve enkaz altından çıkarılıp sedyeye yerleştirilen kişinin üzerine özenle termal battaniyenin sarılması ve açılan kurtarma koridorundan sedyenin ambulansa taşınması şeklindeydi. Kısa bir kutlamanın ardından bir sonraki noktaya hareket ediliyordu.

Sonra farklı bir tarzla karşılaştım. En çarpıcı örneği, bir bebeği kurtarma ekibinden zorla alan birilerinin havaya kaldırdıkları bebekle şov yapmasıydı. Daha sonra bir başka olayda kucağında bir kız çocuğu ile ambulansa koştuğu söylenen birinin videosu ile karşılaştım. Birisi de beraber koşup videoyu çektiğine göre planlı bir şovdu. Bu çocuğun öldüğünü açıkladılar; ensesinden tutulmadan havaya kaldırılan diğer bebek için de endişeliyim. 1999’daki deprem felaketini yaşamış bir halk olarak, bunları benim kadar herkesin de bildiğini düşünüyorum. O zaman uzun süre enkaz altında kalmış kişilere yönelik bu tür hareketlerin insanların ölümüne ve kalıcı olarak sakat kalmasına neden olduğunu hepimiz öğrenmiştik. Afetin büyüklüğü karşısında sinirleri bozulan birilerinin bu tür davranışlarıyla insanlara zarar verdiğini düşünebiliriz ancak bunun dışındakiler cinayettir. Buna seyirci kalmak, insanlığımızı kaybetme konusunda bizi daha ileri bir noktaya taşır. Çünkü herkes vicdanında orada yaşananların ne olduğunu biliyor. Bunun ötesinde benim sokakta yürürken ya da otobüste bir yere giderken kulak misafiri olduğum konuşmalar, herkesin vicdanının ötesinde de yaşananlardan haberdar olduğunu gösteriyor. Cep telefonunun sağladığı olanaklar ve Türkiye’de nüfusun uzun süreden beri göç dalgaları ile şekillendirdiği yeni dağılım, herkesin bölgeden haber almasını sağlamış. Akrabası olmasa da arkadaşı ile bölgeye bağlı olan insanlar da eklendiğinde yaşananlardan haberdar olmayan yok. Bunu da bir kenara bırakırsanız, enkaz altından sosyal medyaya video gönderenlerin hikayelerini görmeyen kaldı mı?

Eskisini de yenisini de yapamayan bir toplum olduk

Ancak bilmek her zaman yeterli olmuyor. Bilim, teknolojiye dönüştüğü ve insanların hayatına dokunan çözümleri ortaya çıkardığı noktada bir işe yaramış oluyor. Televizyon programlarının bir kısmında deprem tarihinden jeolojiye kadar çeşitli alanlarda aktarılan bilgiler ve diğerlerinde mucizelere odaklı yayınları gördükçe yeniden inşa sürecinde çok daha ciddi sorunlarla karşılaşmamızdan endişe ediyorum. Bunun nedeni de kendi hayatımdaki deneyimler.

Kendi başıma yaşamaya başladıktan sonra ilk altyapı deneyimimi, eve çalışır bir telefon bağlatmak oluşturdu. Fare şeklinde şık ve sosyetik bir telefon aldım, operatöre hattımızı onarması için başvuruda bulunduk. Benim çocukluğumun geçtiği evdi ve yıllarca bekledikten sonra Özal zamanında bağlanan bir telefonumuz vardı ama daha sonra babaannem o evde yaşarken telefon bozulmuştu. Babaannem ağır işittiği için zaten telefonu duymuyordu ama şimdi annem beni araması gerektiğini düşündüğü için babamı görevli göndermişti. Babam işin yapılacağı gün sabahtan akşama kadar evde beklemiş. Akşam üzeri gelen görevli evin içindeki küçük kutuya kadar hattı onarmış ama telefon bağlamak için yetkisi olmadığını söylemiş. Babam işin bitmesini sağlamak ve telefonun çalışıp çalışmadığını görmek için çok ısrar edince de –gayriresmi olarakfalçatayla kabloları kesip birbirine sarmış ve izole bantla işi bitirmiş. Benim soketle kuracağım altyapı böylece hayal oldu.

Sonra eve pimapen yani plastik doğrama yaptırdık. Doğramaları çok güzel hazırlamışlardı ama ev yığma olduğu için takanlar, tuğla duvara yerleştirmeyi becerememişler. Akşam geldiğimde bir baktım neredeyse aradan evin içi görünüyor. Ben yine rahmetli babamı azarladım ve adamlar çıkarıp yeniden yapmanın çok maliyetli olacağını düşünerek ne olduğunu bilmediğim sarı bir köpükle izolasyon yapmışlar. Başta işe yarasa da kısa bir süre sonra evin içine rüzgar girmeye başladı ve uğraşıp da yeniden yaptırmadık.

Sonra kombi yaptırırken, kendisi de mühendis olan yüklenici bize pahalı görünüp vazgeçmemize neden olmasın diye kombinin kapasitesinden kaç petek olacağına kadar her şeyi bize sordu. İşi yaptı ve parasını aldı. Ancak pencere büyüklüğü ve evin ısıtma dinamiklerinden anlamadığından ısıtma sistemimiz şu anda ihtiyacı arada sırada karşılayan bir çözüm. Bazen çok açıp ısınmayı sağlıyoruz. Evde iki kere de tadilat yaptım. İlkinde bir tekniker, kareli kağıda çizdiği projede ayrıntıları dikkate alması ile beni büyüledikten sonra –daha sonra bize söylediğine göre- mide kanaması geçirip köyüne giderek ortadan kayboldu. Gelen ustalar ise canımıza okudu. Sonradan bakınca bunların göçle gelip demografiyi değiştirerek bizim eski ustaları iş yapamaz hale getiren ve onların dükkanlarını devralan kişiler olduğunu anladım. En çarpıcı hikayemiz, bulaşık ve çamaşır makinelerini mutfağa koymaya karar verdiğimiz için lavabonun altına üçlü gider koymasını istediğimiz tesisatçının bunu bile bilmeyerek ikili gider koymasıydı. Hikaye daha uzuyor ama Püf Noktasına biraz yer bırakalım.

■ PÜF NOKTASI

Türkiye’nin şu andaki sorunu, mühendislik tasarım yapmak kadar bunu uygulama konusunda da gerekli insan kaynağına sahip olmaması. İkili gider ile üçlü gideri ayırt edemeyen ya da elindeki malzemeyle işi halletmek için anlamıyor görünen usta, benim için çok öğretici oldu. Bulaşık ve çamaşır makinelerinin bağlanacağı gideri yanlış takan ustayı aradığımda ilk tepkisi, “G elen ekip işini bilmiyordur” demek oldu. Ben, “Adamlar Arçelik’ten geliyor” deyince oğlunu gönderip hatasını düzeltti. Parasının tamamını ödemiş olsaydım bunu yapmazdı diye düşünüyorum. Bu bize kurmamız gereken denetim mekanizması konusunda ilk ipuçlarını veriyor. Bölgeyi yeniden kurarken işimize yarayabilir diye kendi basit deneyimlerimi paylaşmaya devam edeceğim.