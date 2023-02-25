Depremler sonrası Türkiye’de ekonominin seyri

Doç.Dr.Ata Özkaya

Galatasaray Üniversitesi İktisat bölümü öğretim üyesi

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilimizi etkilemiş, büyük bir yıkıma ve yüksek sayıda can kaybına neden olmuştur. 20 Şubat tarihi itibarı ile resmi olarak kayda geçen 41156 can kaybımız olduğu, enkazdan sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımızın sayısının ise 114834 olduğu açıklanmıştır.

Bu iki, ardışık büyük deprem ilk sonuçları itibarı ile hepimizde derin üzüntü, hayal kırıklığı ve yaralara yol açmıştır. Bunun nedenleri şudur: 1999 yılında ülkemizin geçirdiği ağır bir yıkıma neden olan Gölcük depreminden sonra, toplumun güvenli yaşam alanları inşa etmede vardığı uzlaşmanın gerçekleştirelemediğini görmek. Bir diğer yandan, tüm toplum fertlerinin yardım kampanyalarına katılması, gönüllü olarak bölgeye gitmesi, arama kurtarma faaliyetlerindeki yüksek azim, çaba ve dayanışma hepimize geleceğimizi birlikte inşa etmemiz için de umut aşılamıştır. Toplumsal açıdan bu iki uç duygunun yaşanması bize şu gerçeği göstermektedir:

Toplumdaki vatandaşlar her alanda tam bilgiye sahip olmayabilir. Bu yüzden meslek grupları, uzmanlaşma, iş bölümü, organizasyon ve vatandaşlar arasında yardımlaşma vardır. Bir müteahhit, bir belediye bürokratı, veya bir siyasetçi de kendi kendini ameliyat edemez. Ancak bir tıp doktoru, kendini ameliyat edemeyen siyasetçi ya da müteahhidin, tıp alanında uzman olmayışından faydalanıp, suistimal ederek, onların canından olacakları bir uygulama da yapmaz, yalnızca ve yalnızca onları iyileştirmeye çalışır. Öte yandan, bu doktor, evini yaptırırken nereye inşa edeceğini ya da satın alırken hangi tür zemine inşa edildiğini, malzeme kalitesini bilmez, uzmanlık alanı değildir. İşte, doktoru “asimetrik bilgi” yüzünden canından edecek yapılaşmadan koruyacak bir sisteme ihtiyaç vardır. Bu, bir toplumdaki tüm vatandaşlar için geçerlidir. Bu yüzden bu yapılaşma süreci başta hükümet olmak üzere, yerel yönetimlerin ve mevzuata göre görevlendirilmiş tüm kurumların sorumluluğundadır. Mevzuat yetersiz olsa bile, yukarıdaki örnek vaki olduğu için hukuk yolları daima açık olmalıdır. Bu yukarıda ifade ettiğimiz işleyiş aslında depremin en yüksek, en kalıcı ve tüm yurda yayılmış gizli maliyetidir. Çünkü, kamu binalarının, modern otoyolların, devlet hastanelerinin, valilik ve belediye gibi mülki idare binalarının varlığı ve yıkıcı deprem üretebileceği bilimsel olarak ölçülen Fay hatları üzerine, yakınına yapılmış olması sadece ekonomik maliyet değil, tüm hayatımızı etkileyen zihinsel bir maliyettir, düzeltilmesi gerekir. Bu durumda vatandaşların kendi başlarına zemin etüdü yapamayacaklarını veri kabul edersek, bu konuda sorumlu bakanlıkların yol göstericiliği şarttır. Çünkü bu şehirleşme, medeniyet, kalkınma sorunudur. Burada, vatandaşlara “evlerinizi atalarımız gibi dağ yamaçlarına yapın” gibi teselli türü önerilerde bulunmanın değeri yoktur, çünkü artık insanlığın elinde jeoloji, jeofizik, jeodezi, inşaat mühendisliği teknikleri ve gelişmiş malzeme bilimi vardır. Bunları kullanmayı tercih etmeyerek, “yamaçları tercih ediniz” gibi önerilerde bulunmak, doktora gitmek yerine aktara gidin demekle benzerdir, faydasızdır, insanlığın eriştiği aşamayı göz ardı etmektir, geri kalmışlıktır. O zaman uzman yetiştirmemize, üniversitelerimizin ilgili bölümlerine, deney labarotuarlarına, ilgili bakanlıklara, ya da belediye birimlerine ihtiyaç yoktur.