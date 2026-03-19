Depremzede personeline 185 bin dolarlık ‘modüler hafif çelik’ konut yaptırdı

CONSERA’nın kurucusu, Türk Yapısal Çelik Derneği Başkan Yardımcısı Melih Şimşek, geçen yıl Ağustos ayı başlarında İstanbul’daki ofisinde sohbet ederken yaptıkları işlerden birini örnek gösterdi:

- İş Bankası, depremzede personeline “modüler hafif çelik” konut yaptırıyor. Projeyi Consera olarak biz üstlendik.

Melih Şimşek, bu örneği aktarmasının ardından “modüler hafif çelik konut” işine girişlerinin öyküsünü özetledi:

- Babam Fikri Şimşek’in 1971’de kurduğu Aksan Yapı’da çalışırken 17 Ağustos 1999 Gölcük merkezli Marmara depremi oldu. Ben de bir süre sonra depreme dayanıklı konut araştırması için California’ya (ABD) gittim.

California dönüşü kararını babası Fikri Şimşek’e açtığını anlattı:

- Geleneksel inşaat işini bırakıp “hafif çelik yapılar” tarafında yol alalım. “Hafif çelik yapılar” hem daha hızlı kurulabiliyor hem de daha önemlisi depreme dayanıklı oluyor.

Fikri Şimşek’in kendisine ve kardeşleri Mert Şimşek ve Müge Şimşek’e destek verdiğini belirtti:

- Siz “hafif çelik bina” konusuna odaklanın…

Şirketi adım adım Consera’ya dönüştürdüklerini bildirip, “hafif çelik yapı”nın üretimi üzerinde durdu:

- “Hafif çelik yapı”yı fabrikada seri üretip, sahada montaj ediyoruz. Böylece fabrikada 2.5 ayda modüler üretilen binaların arsada montajı 8 günde tamamlanıyor. Yani, 90 günde anahtar teslimi gerçekleşebiliyor.

İş Bankası konusuna döndü:

- Gülsan İnşaat’ın üstlendiği “İş Bankası Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisi” projesinde “modüler hafif çelik yapı” kullanılıyor. Oradaki çalışmalar vesilesiyle İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ı Çerkezköy’deki fabrikaya davet ettim, tam 4 saat zaman ayırdı.

İş Bankası’nın depremzede personeline “modüler hafif çelik yapı” tekniğiyle lojman kararını o fabrika turu sonrasında verdiğini kaydedip, Malatya örneğini aktardı:

- İş Bankası, Malatya’daki personeli için 80 konutluk proje hazırlattı. 12 milyon dolarlık proje için yerinde üretim yapmak üzere Malatya’da 10 bin metrekarelik bir fabrika kiraladık. Konutları fabrikada üretiyoruz. Proje 6 ayda bitecek.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’la Şubat ayı başlarında CNBC-E’de karşılaştığımızda Servet Yıldırım’la beni davet etti:

- Malatya’da personelimize lojman teslimi yapacağız, birlikte gidelim.

Hakan Aran, 24 Şubat 2026 günü Malatya’da Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. İlhan Geçit’in de katıldığı törende 6 Şubat 2023 depremleri ve sonrasını anımsattı:

- Depremlerin hemen ardından bölgedeki şubelerimizi, personelimizi ziyaret ettik, yanlarında olduk. Deprem bölgesinden ayrılmak isteyenleri başka illere gönderdik. O dönemde, “Deprem bölgesine gitmek istiyorum” diyenleri de bölgeye tayin ettik.

Antakya, Malatya ve Adıyaman’da personel için “modüler çelik yapı” tekniğiyle toplam 200 konut yaptırdıklarını irdeledi:

- Malatya, Adıyaman ve Antakya’da konut sorununun kirayla çözülmesi mümkün değildi. O nedenle lojman planladık. İlk 80 konutu Antakya’da teslim ettik. Malatya’da da 80 konutu teslim ediyoruz. Adıyaman’da da personelimize yakında anahtarlarını vereceğiz.

Lojmanların daire başına maliyetini paylaştı:

- Lojman binalarındaki daireler 3+1 olarak brüt 127 metrekare planlandı.

Aran, ayrıca AFAD ve TOKİ işbirliğinde inşa edilen 1000 konutluk projeye de katkı verdiklerine vurgu yaptı:

- İş Bankası Grubu olarak Şubat 2023’te AFAD’a 1 milyar lira bağış yaptık. AFAD ve TOKİ işbirliğindeki 1000 konutluk projeye de Nisan 2023’te 1.7 milyar lira katkı sunduk.

İş Bankası, Antakya, Malatya ve Adıyaman’daki “modüler çelik yapı” tekniğiyle inşa edilen ve 200 daireden oluşan lojmanlara toplam 36-37 milyon dolar yatırdı…

İş Bankası lojmanları, “modüler çelik yapı” tekniğinin önemli örnekleri arasına girdi…

Karaca ve Akdemir Malatya’ya birer cami yaptırmak için imza attı

MALATYALI İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katıldığı iftarında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile hayırsever iş insanları arasında 3 protokol imzalandı.

Bakan Fatih Kacır’ın şahitliğinde ilk imzayı Ömer Gümüştekin attı. Sami Er, bu imzayı sosyal medya hesabında şöyle duyurdu:

Malatya’mızın geleceği için en büyük hayallerimizden biri, çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimle, teknolojiyle ve üretimle buluşacağı, bilim ve hikmetin buluştuğu, aklın ve irfanın birlikte yol aldığı bir Bilim Merkezini şehrimize kazandırmaktır.

Bu hayalimizi gerçeğe dönüştüren adımı attık. Hayırsever iş insanımız Ömer Gümüştekin’in şehrimize kazandıracağı eser, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın vizyonu, TÜBİTAK’ın bilimsel gücü, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın eğitim yaklaşımıyla hizmete sunacağız.

Sami Er, Karaca Grubu’nun kurucusu Arif Karaca ve Rhofa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hazreti Akdemir’le imzaladığı cami protokollerini de şöyle açıkladı:

İstanbul’da Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’ın katıldığı MİAD iftarında hayırsever iş insanımız Hazreti Akdemir’in Bostanbaşı TOKİ bölgesinde yaptıracağı camimizin protokolünü imzaladık.

İnşallah yine hayırsever iş insanımız Arif Karaca’nın Şehir Mezarlığı’nda yaptıracağı camimizin de temelini önümüzdeki günlerde atacağız.

Başınıza gelen her musibet kendi yaptıklarınızın sonucudur

TORUNLAR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, önceki akşam öncülüğünü Hasan Hüseyin Yavuz’un yürüttüğü “Gönül Dostları” adını verdikleri grupta yer alan dostlarını iftarda ağırladı.

Aziz Torun, iftara mali destek sağladığı ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde yer alan Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Merkezi (KURAMER) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Ali Bardakoğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ertürk’ü davet etti.

İftara katılamadım, sonuna doğru çay-kahve bölümündeki sohbete yetiştim. Diyanet İşleri önceki Başkanlarından olan Prof. Ali Bardakoğlu, cebinden bir sayfa çıkarıp uzattı:

- Bu akşamki sohbetimiz buradaki ayetler üzerineydi.

HADİD, 22. AYET: Yerde ve bizzat insanların kendilerinde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce o bir hüküm/kanun altına alınmış olmasın! Şüphesiz ki bu, Allah’a çok kolaydır.

Prof. Bardakoğlu, bu ayeti şöyle açtı:

Allah hayata her an müdahildir, mutlak adildir, rahmeti her şeyi kuşatır. Daha hayatı yaratmadan onun yasalarını yaratmış, hayatı şansa veya kör rastlantıların eline bırakmamıştır.

Fakat insan, zamansızlığı idrak edemeyeceği için Allah’ın zamandan bağımsız irade ve meşietini kavrayamaz. Bu yüzdendir ki öncelik ve sonralığın ilahi düzlemde söz konusu olmadığını anlamakta zorlanır.

Birçok ayette Yüce Allah her şeyin ilahi yasalar çerçevesinde gerçekleştiğini bildirmektedir. Bazı alimler buradaki kastı, “Levh-i Mahfuz”, “Ümmü’l Kitab” olarak yorumlamışlardır ki bu ifade Yüce Allah’ın eşsiz ve erişilmez bilgisidir.

olarak yorumlamışlardır ki bu ifade Yüce Allah’ın eşsiz ve erişilmez bilgisidir. Her şeyin tabi kılındığı bir yasası vardır ve hayat bu yasalara göre şekillenmektedir. Genel çerçevesi çizilmiş bu yasalar içerisinde insan kendi iradesiyle tercihte bulunur. Önceden takdir edilmiş ve işleyişi kendileri için belirlenmiş olan kural ve yasa içerisinde iradesi gerçekleşir.

Böyle olduğu için de hem ilahi rahmet ve adalet tecelli etmiş hem de insan kendi yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmiş olur.

KAMER, 49. AYET: Şüphesiz Biz her şeyi bir ölçüyle / takdirle yaratmışızdır.

Prof. Bardakoğlu, ayete de şöyle açıklık getirdi:

Bu ve benzeri ayetlerde, evrendeki bir şeyin bir hikmet, düzen ve şaşmaz bir plan dahilinde yaratıldığı, Allah’ın emrinin kesinliği, kudretinin sınırsızlığı ve yaratılışın basit bir “Ol!” emriyle gerçekleştiği vurgulanır.

emriyle gerçekleştiği vurgulanır. Yani her şeyin bir kader yani nizam, düzen, sünnetullah içinde var olduğu ve Allah’ın yaratma gücünün her şeyden üstün olduğu belirtilir.

ŞURA, 30. AYET: Başınıza gelen her musibet, kendi ellerinizle yaptıklarınızın sonucudur. Üstelik Allah birçoğunu da affetmektedir.

RUM, 41. AYET: İnsanların kendi elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde bozulma/kargaşa ortaya çıktı (düzen bozuldu). Böylece Allah, belki doğru yola dönerler diye yaptıklarından bir kısmının kötü sonuçlarını onlara tattırıyor.